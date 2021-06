Un moment historique pour les Arabes israéliens, mais avec un point d’interrogation

JERUSALEM — L’accord sur une coalition qui renverserait le Premier ministre Benjamin Netanyahu après une douzaine d’années au pouvoir et inclurait pour la première fois un parti arabe indépendant au gouvernement a fait sauter les lignes de fracture dans la politique israélienne et ouvert une nouvelle ère potentielle. Si le Parlement soutient la coalition à huit partis, il offre la possibilité alléchante que les citoyens arabes d’Israël, qui représentent environ un cinquième de la population, puissent jouer un rôle plus actif dans la politique, avec un effet unificateur. Dans le même temps, la perspective de Naftali Bennett, un leader nationaliste de droite, de devenir Premier ministre a alarmé de nombreux Arabes israéliens. « J’ai débattu de Bennett, et il dit assez ouvertement : ‘Tu n’es pas mon égal’ », a déclaré Diana Buttu, une éminente avocate palestinienne basée à Haïfa. « Est-ce que je voulais que Netanyahu parte ? Oui. Au point de vouloir Bennett comme premier ministre ? Non. »

La décision d’un petit parti arabe connu sous son acronyme hébreu, Raam, de rejoindre le gouvernement si peu de temps après les violents affrontements du mois dernier entre des foules juives et arabes en Israël le mois dernier reflète une prise de conscience croissante que la marginalisation des partis arabes n’apporte que paralysie et répétition élections. Cela suggérait également le désir de certains citoyens arabes d’Israël d’exercer plus d’influence politique. Fakhira Halloun, une experte en résolution de conflits, a déclaré : « Habituellement, le discours dominant consiste à percevoir les Palestiniens à l’intérieur d’Israël comme un ennemi intérieur. Nous devons changer cette perception en n’étant pas toujours dans l’opposition. En rejoignant le gouvernement, a-t-elle suggéré, Mansour Abbas, le leader de Raam, déclarait qu’il voulait construire le sens de la citoyenneté pour les Arabes en les impliquant dans le processus politique, même si certains partis de droite de la coalition « ne » Cela ne nous donne même pas la légitimité de dire que nous sommes Palestiniens et ne donne pas de légitimité à notre histoire.

L’emprise de M. Netanyahu sur la société israélienne et l’imagination israélienne a été telle que son départ éventuel semble inévitablement synonyme de nouvelle possibilité. Au fil des ans, il a de plus en plus gouverné par la manipulation de la peur, disant en fait aux Israéliens que la survie sans lui était impossible.

Les citoyens arabes d’Israël ont joué un rôle de premier plan dans cette stratégie. Alors qu’il les courtisait parfois ces derniers temps, M. Netanyahu a souvent utilisé leur présence pour susciter la peur au sein de sa base, notoirement averti en 2015 que les Arabes votaient « en masse ». Il a attisé la division dans la mesure du possible. De telles provocations et l’adoption d’un projet de loi sur l’État-nation en 2018 qui disait que le droit d’exercer l’autodétermination était « unique au peuple juif », ont contribué à la colère évidente lors des violentes confrontations du mois dernier entre Arabes et Juifs. Les causes immédiates étaient une série d’actions maladroites de la police israélienne pendant le Ramadan, mais le sentiment arabe était déjà agité. Comment M. Bennett exercerait le pouvoir dans une coalition avec de nombreux membres bien à sa gauche, dont l’architecte en chef de l’accord, Yair Lapid, reste flou. Une quête de survie, ou même l’attrait des livres d’histoire, pourrait l’incliner vers un pragmatisme créatif plutôt que vers le nationalisme dogmatique et l’expansion des colonies. « Je ne pense pas que la solution à deux États ou la réconciliation avec les Palestiniens sera réalisée dans un an ou deux », a déclaré Jafar Farah, directeur du Mossawa Center, un groupe de défense des citoyens arabes d’Israël. « Mais je pense que c’est une opportunité pour la communauté palestinienne en Israël de changer la donne. » Certes, Raam, avec quatre sièges au Parlement, sera essentiel à la survie de ce qui serait une coalition ténue, même s’il n’occupera aucun poste ministériel. Les intérêts de la minorité palestinienne devront être considérés par la coalition d’une manière différente. Dans la pratique, M. Abbas est susceptible de faire pression pour une augmentation des dépenses pour les communautés arabes, qui sont à la traîne de la population juive d’Israël en termes de qualité des écoles, des installations sportives et des infrastructures. Ils souffrent également d’un déni d’accès à la terre. La révocation de la loi dite Kaminitz, qui pénalise de manière disproportionnée la construction sans permis dans les communautés arabes, a été discutée.

Les Arabes bédouins ont salué l’annonce de Raam selon laquelle le gouvernement émergent, s’il est soutenu par le Parlement, reconnaîtrait trois villages bédouins dans le désert du Néguev au cours de ses 45 premiers jours de mandat et préparerait un plan pour traiter avec d’autres villages non reconnus au cours de ses neuf premiers mois de mandat. .