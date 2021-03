Un moment «émouvant» lors d’une réunion du CNS montre pourquoi le retrait d’Afghanistan est si difficile

Le général de l’armée Mark Milley, président de l’état-major interarmées, a escorté le secrétaire à la Défense Lloyd Austin jusqu’au Pentagone le 22 janvier 2021. | Sarah Silbiger / Getty Images

L’administration Biden veut un processus professionnel et impartial lors de son examen de l’Afghanistan.

Le débat interne de l’administration Biden sur l’avenir de l’implication militaire américaine dans la guerre en Afghanistan au cours des dernières semaines s’est déroulé tranquillement, en grande partie à huis clos.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas été chauffé. En fait, un épisode non rapporté lors d’une récente réunion de haut niveau montre à quel point ces discussions ont été tendues alors que l’équipe de Biden tente de comprendre comment, ou même si, mettre fin à la plus longue guerre américaine.

Lors d’une récente réunion du comité principal du Conseil de sécurité nationale, des responsables du Cabinet, dont le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, et d’autres se sont réunis dans le cadre de l’examen d’une semaine par l’administration de la politique américaine en Afghanistan.

Les responsables débattent de laquelle des trois grandes options pour la guerre de 20 ans en Afghanistan Biden devrait poursuivre. Le premier est d’adhérer à l’accord de l’ancien président Donald Trump avec les talibans, qui obligerait Biden à retirer les 2500 soldats américains restants d’ici le 1er mai. Le second est de négocier une prolongation avec le groupe insurgé, permettant aux forces américaines de rester dans le pays. au-delà du début mai. Et le troisième est de défier complètement le pacte Trump-Taliban et de continuer à se battre en Afghanistan sans date de fin déclarée.

Au cours de la réunion, selon quatre sources de la Maison Blanche, du Pentagone et d’ailleurs au courant de ce qui s’est passé, Milley a fait un cas passionné – et parfois «émouvant» – pour envisager de garder des troupes américaines dans le pays.

Milley, qui était le général commandant adjoint des forces américaines en Afghanistan et a effectué trois tournées dans le pays, a essentiellement fait valoir que si les forces américaines se retiraient complètement avant le 1er mai, cela ouvrirait la porte aux talibans pour dépasser le pays, aggravant la vie pour des millions d’Afghans et mettant en péril les objectifs de sécurité nationale américains.

Les droits des femmes «remonteront à l’âge de pierre», a déclaré Milley, selon deux des sources. Il a fait valoir qu’il ne valait pas la peine de quitter le pays après «tout le sang et les trésors dépensés» là-bas au cours des deux dernières décennies. Il a également ajouté qu’à son avis, le manque de 2 500 soldats américains en Afghanistan rendrait plus difficile l’endiguement des menaces d’un Pakistan doté de l’arme nucléaire.

« Il a continué pendant un moment », a déclaré un responsable de la Maison Blanche, « et tout le monde était un peu comme, » Whoa. « » Le responsable a déclaré que le plaidoyer de Milley était rempli de « beaucoup plus d’émotion que de substance » mais que « ce n’était pas t super logique. »

Après que Milley eut terminé, le secrétaire à la Défense Austin, à son tour de parole, a déclaré qu’il avait compris qu’il y avait beaucoup d’émotion autour de cette question après deux décennies de guerre. Mais, Austin a affirmé: «Nous n’allons pas prendre de décisions basées sur l’émotion», ont déclaré deux des sources.

Certains dans la salle ont considéré ce commentaire comme une réprimande directe de Milley, tandis que d’autres ont compris les remarques du secrétaire comme disant simplement qu’il voulait que l’examen de l’Afghanistan se déroule de manière professionnelle et factuelle.

Le Conseil national de sécurité n’a pas répondu officiellement à une demande de commentaire. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que le Pentagone ne commentait pas les réunions à huis clos.

Mais un haut responsable de la défense, familier avec l’échange, m’a dit qu’Austin essayait de faire comprendre qu’il préférait «un processus de prise de décision aussi impartial que possible, aussi délibéré, réfléchi et prudent que possible».

Cet épisode peut sembler à première vue n’être rien de plus qu’un bref moment de débat animé sur une question politique majeure dans laquelle les passions sont momentanément vives. Et à certains égards, c’était juste ça.

Mais cela fournit également une fenêtre importante sur les raisons pour lesquelles les administrations américaines successives, de Bush à Obama en passant par Trump et Biden, ont trouvé si difficile de mettre fin à la guerre américaine en Afghanistan.

Quatre administrations américaines ont supervisé le conflit et chacune a été aux prises avec le même problème général: si faire la chose de plus en plus populaire de mettre fin à l’implication de l’Amérique dans la guerre risque tous les gains – à savoir un Kaboul plus sûr et de meilleurs droits pour les femmes et les enfants – qui a gagné en grande partie grâce au service et au sacrifice des forces américaines et alliées au cours des 20 dernières années.

C’est une décision difficile à prendre, surtout lorsque la plupart des experts pensent que la vie de millions de personnes en Afghanistan empirerait sans les troupes américaines sur le terrain. De plus, des groupes terroristes comme Al-Qaïda et Daech opèrent dans ce pays, et un manque de forces américaines rendrait plus difficile leur combat.

C’est en partie pourquoi les présidents Obama et Trump ont tous deux juré de mettre fin à la guerre sous leur garde, mais ont fini par quitter leurs fonctions avec au moins quelques milliers de soldats toujours dans le pays. Ils ont été persuadés par des responsables militaires et civils qui ont déclaré que les États-Unis avaient moins à perdre à maintenir leurs forces engagées dans le conflit qu’à le quitter.

C’était le message principal dans un rapport du Congrès le mois dernier du Groupe d’étude sur l’Afghanistan, une commission d’experts indépendante et bipartite coprésidée par le général de marine à la retraite Joseph Dunford, l’ancien sénateur républicain Kelly Ayotte et la présidente de l’US Institute of Peace Nancy Lindborg. .

Pourtant, malgré son appel passionné à poursuivre le combat, Milley lui-même a déclaré à une audience d’un groupe de réflexion en décembre que les États-Unis n’avaient «obtenu qu’un minimum de succès» en Afghanistan après tout ce temps.

«Nous avons été dans une situation d’impasse stratégique où le gouvernement afghan n’allait jamais vaincre militairement les talibans», a-t-il reconnu, «et les talibans, tant que nous soutiendrons le gouvernement afghan, ne vaincront jamais militairement. le régime.

Le président Joe Biden, qui a promis de mettre fin à l’implication américaine dans la guerre d’ici la fin de son premier mandat, n’a pas encore pris de décision finale sur ce qu’il faut faire avant la date limite du 1er mai. Plusieurs sources disent que toutes les options restent sur la table, y compris celle du retrait complet.

L’échange Milley-Austin montre à quel point cette décision sera finalement difficile – et chargée d’émotion.