Un moment effrayant “néo-nazi” qui a tenté de tirer sur la vice-présidente argentine la claque dans une diatribe télévisée des semaines avant la “tentative d’assassinat”

Un GUNMAN détenu pour avoir tenté de tuer le vice-président argentin l’avait critiquée lors d’une diatribe télévisée des semaines avant l’embuscade à la porte.

Fernando Montiel, 35 ans, aurait pointé un pistolet sur Cristina Fernandez de Kirchner et aurait appuyé sur la détente devant chez elle hier soir.

Fernando Montiel a dit du mal de Cristina de Kirchner dans une interview télévisée il y a cinq semaines Crédit : Crónica TV

Le moment horrible où le vice-président a pointé une arme sur sa tête la nuit dernière

Le tireur présumé a été embarqué dans une voiture de police Crédit : AFP

La police escorte le suspect de la scène à Buenos Aires la nuit dernière Crédit : AFP

L’arme chargée s’est coincée à quelques centimètres du visage de Mme Kirchner et elle n’a pas été blessée lors de la “tentative d’assassinat”.

Montiel – qui aurait un tatouage néonazi sur le bras – a été emporté par les gardes de sécurité du vice-président.

Quelques heures après l’arrestation du conducteur né au Brésil, des extraits de deux interviews télévisées récentes sont apparus sur les réseaux sociaux.

Dans une d’il y a cinq semaines, il a demandé ce qu’il pensait de la nomination de Sergio Massa au poste de nouveau ministre de l’économie du pays.

Il a répondu : “Massa non, pas question” avant d’ajouter en référence à Mme Kirchner et au candidat à la présidentielle de 2023 Javier Milei : “Ou Cristina ou Milei”.

La vidéo est devenue virale aujourd’hui avec une deuxième interview télévisée dans laquelle lui et sa petite amie vendeuse de barbe à papa ont critiqué les profiteurs.

Monteil s’est ensuite vanté de ses interviews télévisées sur la chaîne de télévision argentine Cronica.

Dans un post Instagram, il a écrit : “Je suis apparu sur Cronica TV critiquant le gouvernement et Sergio Massa et les journalistes m’ont félicité en disant que je connaissais la politique et que je devrais être journaliste.”

La chaîne de télévision rediffusait les vidéos sur son site Web aujourd’hui avec le slogan : “Le tueur à gages qui voulait tuer Cristina a parlé à Cronica.”

Montiel, surnommé Tedi, est né au Brésil mais parle parfaitement l’espagnol avec un accent local après avoir déménagé en Argentine en 1993.

Un autre post Instagram montre le fan de death metal essayant de prendre un selfie avec le batteur des Foo Fighters Taylor Hawkins, décédé lors d’une tournée en Colombie en mars.

Monteil a déclaré: “Vidéo avec Taylor Hawkins des Foo Fighters une semaine avant sa mort.

“Je ressens beaucoup sa mort pour l’avoir connu avant qu’il ne parte.”

Ses photos sur les réseaux sociaux révèlent également qu’il avait un tatouage Iron Cross sur la main droite et un tatouage Black Sun sur le coude gauche.

Le symbole – schwarze Sonne en allemand – était utilisé dans le château du chef SS Heinrich Himmler et apparaît souvent sur les drapeaux néo-nazis.

Payton Gendron, 18 ans, l’a utilisé dans un manifeste tordu publié avant que la fusillade de Buffalo ne tue dix personnes en mai.

Et le suprémaciste blanc Brenton Tarrant, qui a assassiné 51 fidèles de mosquées en Nouvelle-Zélande, avait un symbole du soleil noir sur son sac à dos.

Les liens présumés de Montiel avec des groupes d’extrême droite faisaient l’objet d’une enquête aujourd’hui au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait suivi des groupes extrémistes sur ses réseaux sociaux désormais supprimés.

Il est également apparu qu’il avait été arrêté en mars de l’année dernière après avoir été retrouvé en possession d’un couteau.

L’arme de 14 pouces est tombée de sa Chevrolet Prisma après qu’il ait été arrêté par la police pour une plaque d’immatriculation manquante.

Il a dit que c’était pour la légitime défense et l’affaire a ensuite été abandonnée.

“HAINE ET VIOLENCE”

Montiel, qui a une mère argentine et un père chilien, aurait utilisé un semi-automatique Bersa de calibre .32 pour tenter de tuer Mme Kirchner, 69 ans.

Des images choquantes ont montré l’arme de poing pointée près de son visage devant sa maison à Buenos Aires la nuit dernière.

Des centaines de partisans s’étaient rassemblés pour la saluer quand soudain un bras tenant un pistolet a été projeté hors de la foule.

Des images dramatiques montrent la politicienne terrifiée esquivant et tenant sa tête alors que ses gardes du corps maîtrisaient l’agresseur.

Le président Alberto Fernandez a déclaré que l’arme avait été chargée de cinq balles mais s’est bloquée lors du tir.

Il a déclaré: “Un homme a pointé une arme à feu sur sa tête et a appuyé sur la gâchette.

“Cristina est toujours en vie car, pour une raison qui reste à confirmer, l’arme n’a pas tiré.”

Il a ajouté qu’il s’agissait “de l’incident le plus grave depuis que nous avons récupéré la démocratie en 1983 après une dictature militaire”.

Sergio Massa, le ministre de l’Economie, l’a qualifié de “tentative d’assassinat”.

Il a tweeté : “Quand la haine et la violence l’emportent sur le débat, les sociétés sont détruites et des situations comme celles-ci surviennent : tentative d’assassinat”, a-t-il tweeté.

L’ancien président Mauricio Macri a également condamné l’attaque.

Il a écrit sur Twitter : “Cet événement très grave exige une clarification immédiate et profonde de la part de la justice et des forces de sécurité”.

Mme Kirchner est elle-même une ancienne présidente controversée et première dame d’Argentine.

Elle a été présidente de 2007 à 2015, après les quatre années à la tête de son mari Nestor à partir de 2003.

Elle est actuellement au milieu d’un scandale de corruption et revenait du tribunal lorsqu’elle est entrée en contact avec la foule.

Les procureurs l’accusent d’être impliquée dans un complot visant à détourner des fonds publics, ce qu’elle nie.

Une deuxième interview télévisée mettait en vedette Montiel et sa petite amie vendeuse de barbe à papa Crédit : Crónica TV

L’ex-présidente Mme Kirchner saluait des partisans lorsqu’elle a été menacée avec l’arme Crédit : HomeOffice/David Lammy

L’arme était dirigée contre elle par un homme dans la foule avant que les agents de sécurité n’interviennent Crédit : EPA

Le tireur présumé a été abordé par les gardes du corps de Mme Kirchner Crédit : PA : Association de la presse

Fernando Montiel, 35 ans, a un symbole néo-nazi tatoué sur son bras

Les autorités enquêtent sur ses liens présumés avec des groupes d’extrême droite