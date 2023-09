« Un moment d’honnêteté » : de plus en plus de dirigeants politiques associent directement les combustibles fossiles au changement climatique

« La crise climatique est une crise des énergies fossiles. »

Ce sentiment s’est propagé à New York la semaine dernière, alors que l’Assemblée générale des Nations Unies, le Sommet des Nations Unies sur l’ambition climatique et la Semaine du climat de New York ont ​​rassemblé des milliers de participants. Mais ce n’était pas seulement écrit sur des pancartes de protestation.

Répercuté dans les salles des Nations Unies, ce message précis était difficile à manquer.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, qui a l’habitude d’être direct sur les risques climatiques, n’a pas mâché ses mots en accueillant mercredi le tout premier Sommet de l’ONU sur l’ambition climatique.

« Nous devons rattraper le temps perdu à cause des tergiversations, des pressions exercées et de l’avidité manifeste d’intérêts bien établis qui récoltent des milliards grâce aux combustibles fossiles », a déclaré António Guterres dans son discours d’ouverture.

REGARDER | Guterres donne le coup d’envoi du Sommet Ambition Climat de l’ONU :

Il a été suivi par des conférenciers de renom venus de 34 pays, dont le premier ministre Justin Trudeau. Mais la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Melissa Fleming, a publiquement défié Trudeau avant de prendre la parole, affirmant que « le Canada a été l’un des plus grands pays producteurs de combustibles fossiles l’année dernière ».

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, était également présent et a souligné le lien entre le changement climatique et « la combustion du pétrole, la combustion du gaz, la combustion du charbon », ajoutant que « nous devons dénoncer cela ».

Le discours de Newsom fait suite à un procès explosif intenté par l’État de Californie, accusant cinq des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde de tromper le public sur les risques des combustibles fossiles.

« Il est évident que la crise climatique est une crise des combustibles fossiles », a déclaré Catherine Abreu, fondatrice de l’organisation canadienne à but non lucratif Destination Zero, qui travaille avec des groupes climatiques à travers le pays, et qui était à New York. « Mais nous n’avons jamais entendu de dirigeants le dire à haute voix avec autant de clarté auparavant. »

Des militants pour le climat manifestent devant le siège de la banque d’investissement BlackRock à New York, le 13 septembre 2023. (Mike Segar/Reuters)

Même l’Accord de Paris de 27 pages, adopté par 196 parties en 2015 comme fondement des engagements internationaux sur le changement climatique, ne mentionne pas le charbon, le pétrole ou le gaz.

« Depuis plus de 30 ans, le système international que les pays ont mis en place pour les aider à coopérer pour faire face à la crise climatique ignore la cause de la crise climatique », a déclaré Abreu. « C’est un moment d’honnêteté. »

Les combustibles fossiles sont responsables de la plupart des émissions

Alors que les incendies, les inondations et les vagues de chaleur ont frappé le monde cet été, les scientifiques ont quantifié les liens entre les catastrophes naturelles et les émissions. Par exemple, l’initiative World Weather Attribution, un groupe basé au Royaume-Uni, a découvert que le changement climatique rendait deux fois plus probables les conditions météorologiques qui ont provoqué les incendies de forêt au Québec ce printemps.

REGARDER | Comment les incendies de forêt au Canada intensifient le changement climatique :

Comment les incendies de forêt sans précédent au Canada intensifient le changement climatique La saison record des incendies de forêt au Canada rejette plus de CO2 dans l’atmosphère que toutes les autres sources d’émissions du pays réunies. Susan Ormistion, correspondante internationale de CBC pour le climat, s’enfonce dans la forêt boréale pour observer de première main l’impact de la crise climatique.

Les scientifiques conviennent que l’utilisation de combustibles fossiles est la principale cause du changement climatique, car le carbone était auparavant stocké en profondeur sous terre et hors du cycle du carbone. Libérer le carbone par l’extraction et la combustion le transforme en gaz – le dioxyde de carbone – et l’injecte dans notre atmosphère, provoquant ainsi le réchauffement de la Terre.

Selon le site de données climatiques Carbon Brief, les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles représentaient environ 91 pour cent des émissions mondiales en 2022 . (Les neuf pour cent restants provenaient de l’utilisation des terres, comme l’agriculture.)

John Marshall, fondateur et PDG de Potential Energy Coalition, une société de marketing et de recherche axée sur le climat, affirme que les commentaires formulés par les dirigeants politiques au cours des dernières semaines reflètent une progression dans le discours.

Christiana Figueres, alors responsable du climat à l’ONU, à l’extrême gauche, est vue en train de célébrer avec d’autres lors de la dernière séance plénière de la Conférence mondiale sur le changement climatique à Paris en 2015. Le sommet a conduit à l’accord de Paris sur le climat. (Stéphane Mahé/Reuters)

« Je pense que les dirigeants, tant du côté politique que politique, se concentrent beaucoup plus concrètement sur la responsabilité que par le passé », a déclaré Marshall.

Cela coïncide avec des preuves de plus en plus nombreuses que les dirigeants du secteur pétrolier et gazier ont sciemment induit le public en erreur pendant des décennies.

En janvier, une étude publiée dans la revue Science a confirmé que les scientifiques d’ExxonMobil avaient fait depuis les années 1970 des projections sur l’ampleur du réchauffement climatique qui étaient « au moins aussi habiles que celles des modèles universitaires et gouvernementaux indépendants ». Cela s’appuie sur des révélations antérieures selon lesquelles les dirigeants du secteur pétrolier étaient au courant de l’effet réchauffant des émissions de carbone dès les années 1950.

Dans le même temps, malgré d’énormes bénéfices en 2022, plusieurs des plus grandes sociétés énergétiques reviennent sur leurs engagements à participer à la transition énergétique, invoquant la nécessité de se concentrer davantage sur les actionnaires.

En juin, le nouveau PDG de Shell, Wael Sawan, a annoncé que le géant pétrolier reviendrait sur son engagement précédent de réduire la production de pétrole chaque année jusqu’en 2030. Le mois dernier, le PDG de Suncor, Rich Kruger, a déclaré aux journalistes que l’entreprise devait créer plus de valeur pour les actionnaires en se concentrant sur les sables bitumineux.

Rich Kruger, directeur général de Suncor Énergie, a déclaré que pour son entreprise, « l’accent a été disproportionné sur la transition énergétique à long terme ». (Kyle Bakx/CBC)

« L’accent a été disproportionné sur la transition énergétique à long terme », a déclaré Kruger.

Production en hausse

L’Agence internationale de l’énergie, qui a déclaré que le monde devait mettre un terme à l’exploitation pétrolière et gazière pour atteindre l’objectif d’un réchauffement ne dépassant pas 1,5 °C, prévoit que les investissements dans l’approvisionnement en combustibles fossiles augmenteront de 6 % en 2023, pour atteindre 950 milliards de dollars américains.

Et même si le Canada est le premier pays du G20 à éliminer progressivement les « subventions inefficaces aux combustibles fossiles », le total des subventions mondiales aux combustibles fossiles en 2022 s’élevait à environ 7 000 milliards de dollars américains, selon le Fonds monétaire international.

En réaction à tout cela, Christiana Figueres, largement reconnue comme l’architecte de l’Accord de Paris, a écrit en juillet un éditorial pour Al Jazeera intitulé « Je pensais que les entreprises de combustibles fossiles pourraient changer. J’avais tort. »

L’article répondait à sa conviction antérieure selon laquelle, grâce à leur leadership et leur expertise, les sociétés énergétiques traditionnelles comme Exxon et Shell pourraient contribuer à décarboner l’économie mondiale.

Jeudi dernier, Figueres, un « optimiste obstiné » autoproclamé, a déclaré à un groupe de journalistes lors d’un événement climatique à New York que « j’étais l’un des plus patients et ouverts aux [fossil fuel companies]car je crois fermement que tout le monde doit contribuer à cette solution. »

Mais elle a ajouté : « Au lieu d’utiliser les bénéfices qu’ils ont réalisés au cours des 12 à 24 derniers mois pour accélérer leur décarbonation, en investissant davantage dans les énergies renouvelables… ils ont fait en réalité le contraire. «

Un militant pour le climat s’en prend à un policier de New York lors d’une manifestation devant la Banque fédérale de réserve de New York, le 18 septembre. (Bing Guan/Reuters)

La diplomate chevronnée voit une déception similaire à la sienne se répercuter dans la société civile, affirmant par exemple que la marche du dimanche pour mettre fin aux combustibles fossiles, le 17 septembre, était unique dans sa spécificité.

« Je n’ai jamais vu une marche à New York pendant [UN General] Semaine de l’Assemblée spécifiquement axée sur les combustibles fossiles », a déclaré Figueres. « Je dirais [the oil companies’] le permis social d’exploitation s’est arrêté brutalement. »

La clarté autour de la cause offre de la motivation

John Marshall a souligné que les gens doivent voir une voie à suivre viable afin d’accepter les messages sur le changement climatique, et la partie responsabilité aide.

« Lorsque vous vous concentrez sur la cause et sur ce qui doit lui arriver, c’est très motivant pour les gens, car ils comprennent », a déclaré Marshall. « L’un des plus grands défis du grand public en matière de climat est qu’il n’a pas nécessairement l’impression qu’il existe une solution claire. »

REGARDER | Le secrétaire général de l’ONU déclare que le monde doit réduire la production de combustibles fossiles :

Le secrétaire général de l’ONU appelle à mettre fin à la « dépendance mondiale aux combustibles fossiles » Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti que le temps presse pour prendre au sérieux le changement climatique lors d’un discours au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Le secrétaire général affirme que le monde « flirte avec les catastrophes climatiques », avec une nouvelle histoire d’horreur chaque semaine.

Il reconnaît qu’il y a un risque à pointer du doigt.

« Tout le monde est favorable à la limitation de la pollution. La suppression d’une industrie n’a pas autant d’écho », dit-il. « Un message de ‘gardons-le sous terre’ nous a semblé assez polarisant. »

Catherine Abreu, fondatrice de l’organisation canadienne à but non lucratif Destination Zero, est vue au Sommet sur l’ambition climatique des Nations Unies à New York le 20 septembre. (Soumis par Catherine Abreu)

Abreu souligne que le langage direct attribuant le changement climatique à l’extraction de combustibles fossiles ne constitue pas une attaque contre ceux dont les moyens de subsistance en dépendent actuellement. L’ancien vice-président américain Al Gore a fait une remarque similaire lors d’un sommet TED à Détroit cet été.

« Ce n’est pas que les hommes et les femmes qui ont travaillé dans le domaine des combustibles fossiles au cours du siècle et demi dernier ne méritent pas notre gratitude – ils le sont. Ils n’ont pas causé cela », a déclaré Gore.

Abreu a déclaré qu’en plus de la responsabilité, le message sur l’avenir des combustibles fossiles doit être prudent et inclusif.

« Je pense et j’espère que les communicateurs sur le climat sont de mieux en mieux conscients que lorsque nous parlons d’élimination progressive des combustibles fossiles, nous parlons de le faire dans le contexte d’une transition juste qui prend soin de ces travailleurs. »