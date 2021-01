William Saliba a montré un moment de qualité qui encouragera les supporters d’Arsenal lors du match nul 1-1 de Nice avec Metz en Ligue 1 samedi.

Le joueur de 19 ans passera le reste de la saison en prêt avec la partie française après avoir échoué à faire une apparition pour les Gunners depuis son arrivée l’été dernier.

En général, il n’a pas eu les départs les plus convaincants à son retour dans son pays natal, Nice ayant perdu et nul les matchs dans lesquels il a joué jusqu’à présent.

Il a également perdu son homme dans le coin duquel Metz a marqué ce week-end.

Cependant, il a compensé cela avec un défi extrêmement important dès la mort qui a permis à son équipe de gagner un point.

Avec juste une minute de temps additionnel à jouer, l’attaquant de Metz Thierry Ambrose a été mis au but et a regardé une étape pour se retrouver face à face avec le gardien de but.

Cependant, Saliba a montré un bon rythme pour revenir en arrière et plutôt que de s’engager imprudemment avec un tacle glissé, il a plutôt démontré sa force pour muscler facilement Ambrose hors du ballon.

Il n’a alors pas paniqué en possession, dribblant hors de danger avant que l’arbitre ne siffle à plein temps peu de temps après.