Un moment à couper le souffle, un pêcheur choqué enroule accidentellement un énorme GRAND REQUIN BLANC au large du New Jersey

C’est le moment à couper le souffle qu’un pêcheur abasourdi a renversé dans un grand requin blanc de 7 pieds.

Le capitaine Jeff Warford pêchait des requins-renards communs lors d’un voyage à seulement un mile au large des côtes du New Jersey, aux États-Unis.

L’équipage a filmé le moment où ils ont inconsciemment enroulé un énorme grand requin blanc Crédit : SWNS

Dix personnes ont été tuées dans des attaques de requins en 2020 – le nombre le plus élevé depuis 2011

Mais il s’est battu quand il s’est accroché au grand blanc géant au large de Seaside Pier avec le second Jake Bowles et le pêcheur Ilan Shemesh.

Jeff a déclaré: « Cette période de l’année, les requins-renards sont très communs le long de la plage car ils migrent et chassent des bancs de bunker ou de poissons-appâts.

« Nous étions dans 50 pieds d’eau lorsque la canne a explosé et a commencé à crier la ligne du moulinet.

« Je me suis dit ‘c’est parti les garçons, c’est notre batteuse’.

« Quinze minutes après le début du combat, j’ai eu un aperçu du requin et j’ai su que ce n’était pas une batteuse.

« À ce stade, je ne savais toujours pas que c’était un grand blanc.

« Dix ou quinze minutes plus tard, nous avons rapproché le poisson du bateau et j’ai dit: » oh mon Dieu, c’est un grand blanc « .

« C’était la première fois que je voyais ou attrapais un grand blanc. Je pêche depuis 35 ans et je pêche professionnellement depuis 2014. »

Le capitaine Jeff, de Reel Innovation Sportfishing, estime que l’énorme poisson mesurait environ sept pieds de long et pesait 120 livres.

Le requin a été relâché et a nagé indemne après la rencontre de dimanche dernier.

Huit hommes et une femme, âgés de 17 à 63 ans, ont été tués par des requins en 2020.

L’équipage a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un requin renard Crédit : SWNS

Ils ont été choqués de découvrir que c’était en fait un grand blanc Crédit : SWNS

Sur ces neuf personnes, sept sont décédées rien qu’en Australie – le nombre le plus élevé du pays en 86 ans.

Les deux décès en dehors de l’Australie se sont produits aux États-Unis, en Californie et dans le Maine.

Les experts insistent toutefois sur le fait que les attaques de requins restent rares et que les chiffres correspondent à peu près aux chiffres précédents de la dernière décennie.

Les experts insistent cependant sur le fait que les attaques de requins restent rares et que les chiffres n’augmentent pas Crédit : SWNS