Un mois plus tard, un père israélien s’inquiète du sort de sa famille à Gaza

SHEFAYIM, Israël, 6 novembre (Reuters) – Cela fait un mois qu’Avihai Brodutch n’a pas parlé avec sa femme, Hagar. Des hommes armés du Hamas l’ont emmenée avec leurs trois enfants à Gaza lors de leur attaque meurtrière contre des villages israéliens le 7 octobre.

Brodutch, 42 ans, décrit 31 jours d’agonie, sans savoir comment sa famille est traitée et se sentant impuissant à l’aider.

“Mes enfants, ils sont si jeunes et ils n’ont fait de mal à personne”, a-t-il déclaré à propos de sa fille Ofri, 10 ans, et de ses fils Yuval, huit ans, et Uriah, quatre ans.

Sa famille a été enlevée à Kfar Aza, un kibboutz situé à environ 3 km de Gaza. C’est l’une des communautés les plus durement touchées par l’attaque du Hamas lorsque des centaines d’hommes armés ont infiltré les villes, villages et bases militaires israéliennes proches de la frontière, tuant environ 1 400 personnes et prenant au moins 240 otages.

En réponse, Israël a lancé une offensive aérienne, terrestre et maritime qui a jusqu’à présent tué plus de 10 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza dirigée par le Hamas.

Tout ce qu’il peut faire maintenant, dit Brodutch, c’est raconter l’histoire de sa famille, partout où il le peut, à qui il peut. Dans son esprit, il dit qu’il évoque des souvenirs de sa femme et de lui à la naissance de leurs enfants.

“Parfois, je pense à ce sentiment lorsque mes enfants sont nés et que je suis avec eux. Ils me manquent vraiment. Alors maintenant, je n’ai plus rien”, a-t-il déclaré tandis que les enfants couraient dans le jardin de l’hôtel de Shefayim, un kibboutz israélien situé accueillant de nombreux survivants, dont Brodutch.

DERNIER MESSAGE

Au début de l’attaque, la famille de Brodutch s’est réfugiée dans leur coffre-fort. Ils furent bientôt rejoints par la fille de leur voisin qui avait fui vers leur maison après que ses parents aient été tués. Brodutch lui-même est sorti pour voir ce qu’il pouvait faire pour aider alors que les hommes armés se déchaînaient dans le kibboutz.

Il est resté en contact avec Hagar par SMS, tout en s’assurant qu’ils allaient bien.

“Et puis vers 11 heures du matin, je lui ai encore envoyé un texto pour lui dire que je vais bien, comment va-t-elle ? Et elle a juste répondu, quelqu’un arrive. Et c’est le dernier message que j’ai reçu d’elle”, a déclaré Brodutch.

Il a été évacué quelques heures plus tard, sûr que sa famille était morte. Ce n’est que le lendemain qu’il a appris qu’ils avaient été emmenés en otages à Gaza, avec la fille du voisin.

Brodutch était ravi d’apprendre que sa famille était en vie. Mais alors que les jours passaient sans aucun signe de leur libération, il commença à se sentir désespéré et se dirigea vers le quartier général de la défense israélienne à Tel Aviv.

Assis sur une chaise en plastique blanc, sur laquelle était écrit “Ma famille est à Gaza”, et rejoint par le chien de la famille, Rodney, il a lancé une veillée individuelle qui est rapidement devenue un campement quotidien pour les Israéliens, appelant les dirigeants à obtenir la libération des otages. .

“Avec cette guerre qui fait rage en ce moment, je ne suis même pas sûr que ce soit possible”, a déclaré Brodutch, un agronome qui étudie pour devenir infirmier.

“Au début, tout le monde voulait juste se venger. Ils voulaient des représailles, ce qui est humain, je suppose. Mais j’espère que cela se terminera. C’est juste un cycle qui continue encore et encore. J’en fais partie, et mes enfants et ma femme en font partie. Et ils ne devraient pas l’être.

“Peut-être qu’il y a quelque chose de nouveau à faire. Nous sommes si proches. Même les religions sont proches, l’islam et le judaïsme. Je sais qu’il y a une solution. Il suffit de la chercher.”

