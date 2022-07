Un mois plus tard, les Territoires du Nord-Ouest sont en retard dans le déploiement du vaccin COVID-19 pour les 4e doses

Les Territoires du Nord-Ouest ont été parmi les premières juridictions au Canada à offrir le vaccin COVID-19 à tous les résidents adultes, mais ils sont maintenant à la traîne pour étendre le déploiement de la quatrième dose.

Le territoire, ainsi que le Nunavut et le Yukon, ont reçu suffisamment de vaccin COVID-19 de Moderna pour administrer une première dose à 75 % des résidents âgés de 18 ans et plus au cours des trois premiers mois de 2021, devant les provinces.

Plus d’un an plus tard, les Territoires du Nord-Ouest sont le seul territoire, avec une poignée de provinces, à ne pas étendre l’accès à une quatrième dose ou à un deuxième rappel à tous les adultes. Les personnes de 50 ans et plus et les personnes immunodéprimées âgées d’au moins 12 ans peuvent actuellement recevoir un quatrième vaccin.

La Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas encore élargi l’admissibilité à la quatrième dose aux personnes âgées de 18 ans et plus.

Le gouvernement territorial a déclaré dans un courriel qu’il se concentrait sur la prévention des conséquences graves de la COVID-19. Cette semaine, il a déployé le vaccin Moderna Spikevax COVID-19 pour les enfants de six mois à cinq ans.

Le gouvernement a déclaré qu’il s’était abstenu d’offrir un accès plus large à une quatrième dose sur la base des recommandations nationales et des données qui montrent que les personnes de moins de 50 ans courent un faible risque de maladie grave due à la variante Omicron.

“Les vaccins actuellement disponibles sont de moins en moins efficaces pour prévenir l’infection par Omicron et ses sous-variantes”, a déclaré Jeremy Gibson Bird, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux.

“Compte tenu de l’arrivée prévue d’un vaccin d’automne et de l’augmentation prévue des cas de COVID-19 au cours des mois d’automne et d’hiver, le (chef de la santé publique) estime qu’il est préférable d’attendre qu’un vaccin spécifique à Omicron mis à jour soit disponible pour offrir doses supplémentaires aux personnes âgées de 18 ans (et plus).

Dans ses récentes directives, le Comité consultatif national a souligné l’importance d’un programme de rappel antichute, en particulier pour les personnes à haut risque de COVID-19, mais a généralement recommandé un intervalle de six mois entre la troisième et la quatrième dose. Cela fait neuf mois que les Territoires du Nord-Ouest ont commencé à offrir la troisième dose aux adultes.

Angela Rasmussen, virologue à la Vaccine and Infectious Disease Organization de l’Université de la Saskatchewan, a déclaré que le bénéfice d’une quatrième dose est “marginal” pour les personnes qui ne sont pas à haut risque.

Elle a dit qu’il n’y avait pas beaucoup de preuves sur ce que devrait être l’intervalle entre la troisième et la quatrième dose, car le déploiement a varié dans le monde. Elle a déclaré que certaines recherches ont montré qu’une période plus longue entre la première et la deuxième dose produisait une réponse immunitaire plus forte.

“Je pense qu’il est possible qu’un intervalle plus long ait en fait plus d’avantages qu’un intervalle plus court, mais il n’y a vraiment aucune donnée qui puisse l’indiquer très clairement.”

Des études récentes suggèrent que l’efficacité d’une troisième dose d’un vaccin à ARNm contre le COVID-19 commence à décliner après trois à quatre mois.

Craig Jenne, professeur agrégé en microbiologie, immunologie et maladies infectieuses à l’Université de Calgary, a déclaré qu’un écart plus large entre les rappels dans les Territoires du Nord-Ouest pourrait réduire l’immunité du grand public.

“Cela pourrait créer des problèmes sur la route”, a-t-il déclaré.

Jenne a déclaré que les preuves montrent que malgré la diminution de l’immunité, une troisième dose continue de protéger les gens contre les conséquences graves du COVID-19.

« C’est la mesure la plus importante pour le moment. S’il y a des percées d’infections, mais qu’elles n’entraînent pas de maladie grave, c’est moins un problème que si nous voyons des personnes développer à nouveau une maladie grave.

Jenne a déclaré qu’un problème plus important que le déploiement d’une quatrième dose est que plus de la moitié des Canadiens n’ont pas encore reçu leur premier rappel. Les données fédérales indiquent qu’un peu plus de 49 % des Canadiens et près de 42 % de ceux des TNO avaient reçu une troisième dose au 17 juillet.

«Nous devons vraiment encourager les personnes éligibles à rechercher des rappels, en particulier si elles vivent dans des régions rurales ou éloignées du Canada», a-t-il déclaré, ajoutant que la réduction d’autres mesures de santé publique a accru l’importance de la vaccination.

Emily Blake, La Presse Canadienne

