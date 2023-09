Un mois de septembre inoubliable ? Cramer sur les choses qui jouent pour et contre le marché boursier

Bon sang, nous avons dû être surachetés juste au moment où les hausses du marché prenaient tout leur élan. OK, plus 3,4 % sur l’oscillateur à court terme S&P 500, auquel je fais confiance depuis des décennies en période de volatilité, ce n’est pas la fin du monde. Mais ce marché est sensible aux baisses chaque fois que nous atteignons plus de 5% et les baisses frappent à chaque fois les actions des mégacaps en plein dans le mille. Est-ce que cela se reproduira ? Historiquement, je ne suis pas un grand fan de septembre. On pourrait normalement s’attendre à ce que ce soit génial sur le papier. Les entreprises s’affairent à s’acheter ou à émettre des actions. Les chiffres sont gonflés par le sentiment que la Réserve fédérale pourrait suspendre son cycle de hausse des taux d’intérêt. La Fed elle-même semble gagner dans de nombreux domaines. Par exemple, Zillow. Vous avez l’impression d’avoir le vent dans le dos. Grande introduction en bourse à venir Ce mois de septembre présente beaucoup de ces aspects. Vous disposez d’un très grand calendrier de transactions, ce qui est généralement de bon augure lorsqu’elles sont intelligentes. La prochaine offre publique initiale (IPO) d’ARM Holdings – dont le prix devrait être fixé la semaine prochaine et qui débutera le 14 septembre – pourrait être une excellente nouvelle. Les investisseurs en capital-risque doivent être satisfaits de cet ensemble de gagnants de type MongoDB, remplis d’enthousiasme pour l’intelligence artificielle. Ni le nom du club Salesforce (CRM) ni ServiceNow – qui sont en grande partie les phares des éditeurs de logiciels d’entreprise non à mégacapitalisation mais en croissance rapide – ne peuvent stimuler le segment le plus apprécié de tous les fonds communs de placement et de couverture technologiques. Chaque fois que nous évoquons l’Oscillateur, nous sommes inondés de demandes de la part des membres du Club : « Comment pouvons-nous y accéder ? Eh bien, nous sommes allés directement à la source, nos partenaires de MarketEdge, le fournisseur de données qui publie l’Oscillateur. Nous sommes ravis de vous annoncer que les membres du Club peuvent désormais bénéficier d’une réduction exclusive sur cet outil utile. Cliquez ici . Possibilité de grève automatique Mais d’autres aspects diffèrent. Pour commencer, sauf miracle, nous sommes sur le point d’avoir une grève des Travailleurs unis de l’automobile (UAW) avec le patron du syndicat Shawn Fain qui menace de bouleverser le paradigme de l’aide aux travailleurs plus âgés au détriment des nouveaux. Fain n’est pas comme le reste des 70 dernières années des dirigeants de l’UAW. Il est de retour dans les années 1950, ce qui signifie que les dirigeants de ce qui semble être les trois grands seront menacés d’embaucher plus de personnel, de les payer beaucoup plus, de les faire travailler moins et de faire passer l’ensemble du moteur à combustion interne (ICE) au véhicule électrique. (VE) transformation. Vous avez probablement lu les mêmes articles que moi sur le peu de coût de la main-d’œuvre pour ces trois-là, dont le nom du club Ford (F). Mais ces articles sont spécieux. Les portes de voiture en acier spécial ne vont pas arrêter les travaux sur les nouveaux véhicules. Les financements non plus. Oui, ce 14 septembre ne sera pas seulement connu pour l’accord ARM, il sera connu comme la date limite de grève des constructeurs automobiles, et il aura une importance particulière cette fois-ci parce que les entreprises anciennes dépensent des milliards et ne l’ont pas fait. été en mesure de suivre le Tesla non syndiqué. Il n’y a pas vraiment de solution depuis que les Trois Grands ont décidé que le Mexique n’était pas une option. L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) de 1994 – remplacé par l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) en 2020 – a été une grande victoire. Désormais, les publicités parlant de la fabrication américaine ne peuvent plus prendre leur place, surtout lorsque les garanties sont un problème, comme c’est le cas chez Ford, auquel nous sommes tous trop sensibles en raison de sa participation au Club. Ces négociations porteront également sur les vraies couleurs. Nous avons à Fain un président autoproclamé de l’UAW qui ne fait rien pour faire payer le prix à Tesla, tout en faisant prendre conscience aux chefs de l’automobile qu’ils ont un ennemi solide à la Maison Blanche. Hollywood est peut-être en grève et cela peut nuire au visionnage de Netflix, mais la grève du secteur automobile sera un véritable revers pour un marché boursier qui se soucie des aspects négatifs lorsqu’il s’agit de tendances, et la tendance vers davantage de victoires du travail et de défaites du capital sera notée sans cesse par le Mike Wilsons à la paille du monde. (Mike Wilson est le stratège en chef des actions américaines chez Morgan Stanley. Il souligne souvent les aspects négatifs du marché.) Lancement de l’iPhone Nous avons beaucoup de rumeurs sur le nouvel iPhone sans date officielle (bien que des invitations aient été envoyées la semaine dernière pour un mois de septembre). 12 événement). Mais je pense que les opposants ont leur récit verrouillé et chargé. La plus grande entreprise du monde, le Club Apple (AAPL), est toujours au centre de la dérision. Cette fois, ce ne sera pas différent. Inquiétudes concernant le rendement obligataire Mais ma plus grande inquiétude est que le taux du Trésor à 20 ans dépasse les 5 %. Voici ce qui est si énervant à ce sujet. Le marché obligataire ressemble à une situation où les haussiers perdent face et les baissiers gagnent face. Lorsque la courbe des rendements s’est profondément inversée, tout ce dont nous avions entendu parler, c’était d’une grave récession. C’était un avertissement sans fin. Je suis fier de dire que j’ai toujours pensé que les obligations à 20 ans aboutiraient à un rendement supérieur aux taux courts, comme c’est censé être le cas. Mais maintenant que je suis sur le point d’avoir raison, je suis inquiet. Je n’aime jamais les taux plus élevés à chaque extrémité de la courbe. La première chose que vous devez savoir, c’est que lorsque vous arrivez à 5 %, vous entendrez 6 %. La prochaine chose que vous entendrez, c’est que lorsque vous obtenez 6 %, vous obtenez 7 %. Croyez-moi, j’ai suivi suffisamment de cycles pour connaître cet exercice. À chaque indice de référence, vous entendrez d’abord que chaque marché haussier se termine en raison de taux plus élevés. Ce n’est pas vrai. Cela sonne toujours bien et est dit de façon stentorienne. Deuxièmement, il existe une réelle concurrence lorsque l’on atteint ces niveaux plus élevés, surtout si la Fed a gagné la guerre contre l’inflation. J’aime 6% pendant vingt ans parce que c’est un rendement décent, peut-être meilleur compte tenu de l’environnement dit incertain. Je dis « soi-disant » parce que quand est-ce que ce n’est jamais le cas ? Troisièmement, il y a énormément d’émissions d’obligations et l’offre met vraiment à l’épreuve la détermination de ce taureau. Je déteste retourner aux années 1990, lorsque les actions baissaient à CHAQUE FOIS qu’il y avait une mauvaise vente aux enchères d’obligations. Rien n’a changé maintenant. Les algos (les programmes informatiques de trading algorithmiques) sont probablement appelés à exploser assez violemment à chaque chiffre important. Il viendra un moment où cela aura un impact sur les entreprises, en particulier sur les prêts hypothécaires. Mais cela ne va pas nécessairement aider, car si la Fed a déjà gagné sur tant d’autres fronts, elle n’a pas besoin de gagner à nouveau. Nous avons de nombreuses entreprises avec d’excellents bilans, mais nous savons également que de nombreuses entreprises auront besoin d’emprunter. Cela signifie que les chiffres sont en baisse. Des coûts de financement élevés entraîneront une baisse du bénéfice par action. CELA VA SE PRODUIRE. Je pense donc que nous devons être très prudents ici. La marche vers 5 % sur le rendement à 20 ans, si elle est mesurée, ne provoquera pas de rupture – mon mandat vient de subir une triple opération de hernie – car nous allons saliver devant le prochain cycle d’assouplissement de la Fed. Mais si nous passons à 5 % en septembre, nous obtiendrons des réductions de bénéfices juste avant les rapports d’octobre – et c’est, mesdames et messieurs, ce qui pourrait faire de septembre un mois effectivement très difficile. Pourrait-il y avoir une sorte de salut ? Peut-être même que les taux n’atteindront pas 5 % sur le rendement à 20 ans ? Peut-être que les grèves automobiles ralentissent les choses ? Peut-être recevons-nous des signaux annonçant deux autres hausses de taux et leur mise en œuvre est-elle sérieuse, ce qui pourrait empêcher les taux longs de monter encore plus ? N’oubliez pas que la réunion de septembre de la Fed approche à grands pas, les 19 et 20 septembre. Malheureusement, pour les taureaux, je ne pense pas. L’économie est tout simplement trop forte et les bons du Trésor sont trop gros. En bout de ligne Mais voici quelque chose à réfléchir. Nous avons bien performé en bourse à 7% sur 20 ans et bien à la moitié. Il va falloir s’adapter. Il y aura peut-être moins de gagnants. Cependant, la confrontation a lieu ce mois-ci. Et nous devons espérer que nous ne dépasserons pas les 5 % sur l'oscillateur si, ou quand, nous arrivons à 5 % sur 20 ans. Parce qu'un marché suracheté dans ces conditions serait prêt à vendre. 