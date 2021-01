Victoria a été frappée par un mois de pluie en seulement six heures, le temps sauvage ayant incité plus de 600 résidents à appeler à l’aide.

Trois personnes ont dû être secourues par des travailleurs de SES alors que les crues soudaines ont ravagé tout l’État vendredi – le jour le plus humide depuis dix mois.

Deux ont dû être secourus après avoir tenté de traverser les eaux de crue du sud de Melbourne et de Bendigo, tandis qu’une personne a été piégée dans une maison à Avoca, dans les hauts plateaux du centre de l’État.

Certaines zones ont reçu jusqu’à 70 mm de pluie tandis que Melbourne a été immergée avec 40 mm.

Dean Narramore, du Bureau de météorologie, a déclaré aux journalistes que l’État avait « essuyé une pluie » au cours des dernières 24 heures et que la pluie devrait durer jusque tard dans la nuit.

Une voiture à Melbourne est vue en train de traverser une énorme averse de pluie alors que le temps sauvage frappe Victoria

«Le métro de Melbourne lui-même a vu 40 mm en quatre heures et la moyenne mensuelle pour janvier est de 47 mm», a-t-il déclaré.

«De nombreux endroits, non seulement à Melbourne, mais juste dans l’ouest et le centre de Victoria, ont reçu un mois de pluie en moins de six à 12 heures.

La plupart de l’État a vu des pluies atteignant 50 mm, les plus élevées des Grampians avec les monts William et Stawell respectivement 70 mm et 60 mm

Un chimiste de Bendigo était tellement inondé que le personnel a été forcé de mettre des couches sur le sol pour faire office de sacs de sable de fortune.

Des photos choquantes obtenues par Nine News montrent des dizaines de couches trempées tapissant les murs de la pharmacie.

Des avertissements d’orages violents ont également été mis en place pour le district de Mallee dans le nord de Victoria, tandis que des avertissements d’inondations ont été émis pour la rivière Yarra.

Des avertissements de temps violent ont également été donnés aux habitants de Bendigo, Shepparton, Seymour et Wangaratta.

Vendredi, un cycliste fait de son mieux pour traverser les eaux de crue à Victoria

Un chimiste de Bendigo a été tellement inondé que le personnel a été forcé de mettre des couches par terre pour servir de sacs de sable de fortune

Une rue de Melbourne est complètement inondée après que la ville a reçu 40 mm de pluie en seulement quatre heures

On s’attend à ce que la pluie continue de marteler toute la nuit et que les conditions s’améliorent dans l’État d’ici le milieu de la matinée samedi.

« Pour la saison estivale et aussi pour l’année, étant donné qu’il est assez tôt, c’est la plus humide que nous ayons vue cette saison dans de nombreuses régions de Victoria », a déclaré M. Narramore.

« Cela a été une course à sec pour la plupart des États depuis environ décembre, mais généralement à travers l’État et dans le métro de Melbourne, c’est la plus humide que nous ayons vue jusqu’à présent. »

Pendant ce temps, le SES a répondu à 647 appels à l’aide au cours des dernières 24 heures, dont plus de 200 étaient liés aux inondations et 234 pour des dommages aux bâtiments.

Le porte-parole de SES, Josh Gamble, a déclaré qu’il était « décevant » de voir autant de Victoriens tenter de traverser les eaux de crue.

« Heureusement, il n’y a pas eu de blessés, cependant, les agences d’intervention ont mis nos vies et notre équipement en danger en essayant d’atteindre ces personnes et il ne faut que 15 centimètres d’eau pour que les véhicules flottent et augmentent le risque et la quasi-noyade », a-t-il déclaré.

« Nous recommandons donc aux gens d’utiliser leur bon sens et de ne pas traverser aucune forme d’eaux de crue et de mettre davantage en danger les communautés et les intervenants d’urgence. »

Il a également averti les habitants des zones fortement touchées de préparer leurs maisons aux inondations.

«Nous avons besoin des habitants des zones basses pour surveiller les conditions et mettre en place leur plan contre les inondations», a déclaré M. Gamble.

« S’ils veulent rester, ils doivent s’assurer qu’ils ont des sacs de sable prêts ou avoir d’autres plans en place pour se rendre dans les zones plus élevées de leur propriété, si les eaux de crue entrent en jeu. »

Pendant ce temps, Sydney a subi sa journée la plus humide de l’année jusqu’à présent jeudi avec 19 mm de pluie tombant dans certaines régions.

On s’attend à ce que davantage de pluie tombe ce week-end, les conditions misérables se dissipant enfin lundi avec seulement 40% de chances.

Une carte de l’Australie montre les prévisions de pluie pour frapper NSW, Victoria, QLD et WA vendredi

Brisbane connaîtra un week-end chaud, mais il y a 60% de chances que des précipitations dimanche ruinent une fin de semaine autrement ensoleillée.

Ceux de l’autre côté du pays à Perth verront des conditions parfaites au cours des prochains jours avec un ensoleillement sans fin et des températures qui grimperont jusqu’à la fin des années 30.

Adélaïde connaîtra également un week-end sec et ensoleillé atteignant un sommet de 26 ° C samedi et 29 ° C dimanche.

La pluie devrait tomber à Hobart samedi, mais ceux de la ville de Tasmanie devraient connaître une journée sèche et ensoleillée dimanche.

Ceux de la capitale australienne connaîtront un week-end pluvieux avec Canberra avec 60% de chances de pluie samedi et 40% de chances dimanche.

Cependant, de violentes tempêtes s’abattent sur Darwin au cours du week-end, les cinq prochains jours présentant 90% de chances de pluie.