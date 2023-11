Un mois de photos de guerre entre Israël et le Hamas capture le conflit à Gaza et en Israël

Une frappe israélienne détruit la Tour Palestine dans le centre de Gaza, le 7 octobre. (Loay Ayyoub pour le Washington Post)

Cela fait un mois que le Hamas a franchi la frontière israélienne, tuant plus de 1 400 personnes lors d’une attaque sans précédent. Les responsables israéliens ont déclaré que les militants avaient enlevé environ 240 otages. L’armée israélienne a immédiatement riposté, frappant la bande de Gaza densément peuplée avec des frappes aériennes et élargissant ses opérations terrestres jusqu’à une invasion à part entière. Les responsables palestiniens de la santé affirment que plus de 10 000 personnes ont été tuées depuis à Gaza.

Voici quelques-unes des images des quatre dernières semaines de guerre, capturées par des photographes sur le terrain :

Le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque sur plusieurs fronts contre Israël, avec un barrage de tirs de roquettes qui ont touché plusieurs villes.

Le Hamas a revendiqué la responsabilité du barrage d’attaques à la roquette lancées vers Israël depuis Gaza au début du 7 octobre. (Vidéo : Reuters)

Le Hamas a utilisé des bulldozers, des parapentes et des vedettes rapides pour submerger les postes militaires et avancer profondément en territoire israélien avec peu de résistance. Les militants ont envahi les villes, tuant les habitants et incendiant les maisons.

« Ils savaient exactement ce qu’ils faisaient », a déclaré Shai Asher, membre de l’équipe de sécurité armée du kibboutz qui a combattu les hommes armés du Hamas ce jour-là. “Ils avaient un plan de bataille sans faille et ils l’ont parfaitement exécuté.”

Une vidéo partagée sur Telegram le 8 octobre montre des voitures calcinées abandonnées sur les routes à proximité du terrain du festival. (Vidéo : Télégramme)

« Nous sommes en guerre », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le jour même de l’attaque du Hamas.

Netanyahu a appelé à une « vaste mobilisation » de quelque 360 ​​000 réservistes, promettant : « L’ennemi paiera un prix sans précédent ».

L’armée de l’air israélienne a répondu par des frappes aériennes dévastatrices sur Gaza et a annoncé un « siège complet » de l’enclave, qui abrite environ 2,3 millions de personnes, coupant l’électricité et le carburant et laissant les habitants avec peu de nourriture ou d’eau.

Les recherches se poursuivent pour retrouver des otages, notamment des ressortissants étrangers qui auraient été emmenés à Gaza. Le Hamas a pris des otages chez eux et lors d’un festival musical près de la frontière avec Gaza, notamment des enfants et des personnes âgées.

Même si quatre otages ont été libérés, les familles de ceux qui restent craignent que leurs proches ne soient oubliés alors que la guerre continue de faire rage.

Yocheved Lifshitz, une otage israélienne libérée, a déclaré qu’elle avait été emmenée dans une « toile d’araignée » de tunnels après avoir été enlevée dans un kibboutz du sud d’Israël. (Vidéo : Naomi Schanen/Reuters)

Alors qu’un barrage de frappes aériennes israéliennes réduit les bâtiments de Gaza en ruines, les travailleurs humanitaires ont lancé de terribles avertissements sur la crise humanitaire qui touche près de 2,3 millions d’habitants qui n’ont nulle part où fuir dans l’enclave palestinienne.

Les hôpitaux, surpeuplés et à court de fournitures, s’effondrent et les morgues se remplissent. L’eau potable diminue, ce qui fait craindre la propagation de maladies. Les coupures d’Internet, les pénuries de carburant et les bombardements israéliens ont empêché les ambulances d’atteindre les blessés, qui restent coincés sous les décombres.

Presque 1,5 millions de personnes sont désormais déplacés à Gaza, nombre d’entre eux se réfugiant dans des hôpitaux ou des écoles qui ont également été attaqués.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a déclaré qu’« au moins une frappe a touché la cour de l’école » et une autre « là où les femmes rompaient le pain ». (Vidéo : Reuters)

Alors que les forces israéliennes élargissaient leurs raids dans le nord de Gaza pour en faire une invasion terrestre à part entière, les responsables de l’ONU ont qualifié d’impossibles les appels d’Israël aux habitants de Gaza pour qu’ils se déplacent vers le sud pour s’abriter, et ont déclaré que l’appel d’Israël pourrait équivaloir à une évacuation forcée qui viole le droit international.

Des images publiées par Tsahal semblent montrer des chars israéliens tirant sur des cibles dans le nord de la bande de Gaza les 25 et 26 octobre. (Vidéo : Tsahal via Reuters)

Les frappes aériennes israéliennes ont continué à frapper le sud de Gaza et les travailleurs humanitaires ont comparé la directive d’évacuation des hôpitaux du nord de Gaza, « une condamnation à mort pour les malades et les blessés ».

Des milliers d’enfants ont été tués à Gaza dans cette guerre, selon les autorités sanitaires palestiniennes, et les familles pleurent non seulement leurs propres pertes, mais ce qui ressemble à la perte de toute une génération, rapporte le Washington Post. Près de la moitié des habitants rassemblés dans cette zone urbaine, l’une des plus denses au monde, ont moins de 18 ans, selon les Nations Unies.

L’UNICEF déclare que « Gaza est devenue un cimetière pour les enfants » et « un enfer pour tous les autres ».

Le poste frontière de Rafah, une porte d’entrée vitale entre Gaza et l’Égypte, a été fermé au début de la guerre après que les frappes aériennes israéliennes ont endommagé le passage principal pour les convois de secours et que l’Égypte a maintenu le passage fermé aux passagers.

Les ressortissants étrangers à Gaza se sont rassemblés au terminal de Rafah pour entrer en Égypte le 1er novembre. (Vidéo : Reuters)

Les ouvertures limitées du passage de Rafah ont fait suite à des négociations frontalières impliquant le Hamas et les gouvernements américain, israélien et égyptien. Ces ouvertures ont permis à des groupes de citoyens étrangers de partir, ainsi qu’à certains Palestiniens blessés pour être soignés en Égypte, et ont fourni la seule voie d’accès aux camions humanitaires transportant de la nourriture et des fournitures médicales pour entrer sur le territoire palestinien.

Mais les livraisons d’aide à Rafah ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins, alors que les Palestiniens sont pris au piège bien au-delà du désespoir, nombre d’entre eux étant privés de leurs besoins fondamentaux de survie, notamment de nourriture et de médicaments, ont déclaré les travailleurs humanitaires.

Des convois transportant des dizaines de camions sont entrés dans Gaza, contre des centaines qui arrivaient quotidiennement de divers points avant cette guerre. Israël a également bloqué l’acheminement de carburant vers l’enclave, bien que les hôpitaux affirment avoir été poussés au point de rupture par le manque de carburant.

Alors que l’offensive israélienne s’intensifie, des milliers de personnes dans les villes du monde entier sont descendues dans la rue pour appeler à un cessez-le-feu urgent et exprimer leur soutien aux droits des Palestiniens.

Les agences et dirigeants des Nations Unies ont appelé à un cessez-le-feu, avertissant que les résidents de Gaza « ne doit pas être puni collectivement ». Les sondages montrent que les Américains ne sont pas globalement d’accord sur le rôle de l’Amérique dans le conflit ou sur la gestion de la crise par le président Biden.

L’administration Biden, qui a promis un soutien indéfectible à Israël, a réclamé des « pauses humanitaires » dans les négociations avec Netanyahu, afin de faciliter l’acheminement de l’aide et la libération des otages. Netanyahu, semblant rejeter la pression américaine, a soutenu qu’Israël n’accepterait pas un « cessez-le-feu temporaire » avant que le Hamas ne libère tous les otages.

Le sort de nombreux otages reste incertain depuis le 7 octobre. Un citoyen germano-israélien, dont beaucoup pensaient qu’il avait été enlevé lors du festival de musique dans le sud d’Israël, a été déclaré mort à la fin du mois dernier. « Nous ne savons même pas s’ils sont vivant ou non », a déclaré un proche alors qu’un grand groupe se rassemblait à Washington la semaine dernière pour plaider pour la libération des otages.

Une comparaison des images satellite capturées le 31 octobre et le 1er novembre montre les destructions consécutives à une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalya à Gaza. (Vidéo : Maxar Technologies)

Les appels à un cessez-le-feu se sont multipliés à mesure que le nombre de victimes augmente à Gaza sous les frappes aériennes et le siège israéliens. Israël a déclaré que ses frappes visaient les infrastructures et les membres du Hamas.

Pourtant, les attaques ont frappé les écoles gérées par l’ONU et abritant des familles déplacées, le camp de réfugiés surpeuplé de Jabalya et les infrastructures de santé, y compris une frappe israélienne meurtrière contre une ambulance à l’extérieur du plus grand hôpital de la ville de Gaza la semaine dernière.

Israël a frappé une ambulance le 3 novembre près de l’hôpital al-Shifa de la ville de Gaza. L’armée israélienne affirme que les ambulances étaient utilisées par le Hamas. (Vidéo : Reuters)

Le conflit qui dure depuis quatre semaines est devenu le mois le plus meurtrier pour les journalistes depuis que le Comité pour la protection des journalistes a commencé à collecter des données en 1992. Au moins 37 journalistes et professionnels des médias ont été tués, pour la plupart des Palestiniens à Gaza, où les journalistes sont confrontés à des coupures d’électricité et d’Internet. alors que leurs bureaux, leurs maisons et les membres de leur famille sont la cible de tirs, selon le groupe pour la liberté de la presse.

Le 10 octobre, des journalistes ont assisté aux funérailles de deux collègues tués dans une frappe aérienne israélienne alors qu’ils effectuaient un reportage à Gaza. (Vidéo : Reuters)

Alors que l’attention est portée sur Gaza, les tensions augmentent également en Cisjordanie, où la violence des colons contre les Palestiniens a atteint des niveaux records à la suite de l’attaque du 7 octobre, selon des groupes de défense des droits, qui préviennent que le mouvement radical des colons cherche à poursuivre ses efforts. consolider sa présence dans tout le territoire occupé.