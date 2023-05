Un mois de mai inhabituellement froid oblige les vignerons québécois à lutter contre le gel par le feu

Sylvie Bissonnette n’a pas dormi la nuit dernière. Elle était occupée à allumer des feux pour conjurer le gel rampant autour des vignes de son vignoble, le Vignoble de Pomone, à Coteau-du-Lac, juste à l’ouest de Montréal dans la région de la Montérégie.

Le vigneron a commencé à allumer les feux à 23 heures mercredi et les a entretenus pendant qu’ils brûlaient toute la nuit.

Alors que la baisse des températures en mai se poursuit au Québec, les vignerons de la province comme Bissonnette se démènent pour combattre le gel par le feu afin de sauver la récolte de l’année, mais non sans l’aide de leurs voisins.

« Ce n’est pas la première gelée que nous avons depuis la semaine. C’est la quatrième », a déclaré Bissonnette.

Normalement, les éoliennes — structures imposantes à pales rotatives — suffisent à générer de l’air chaud au niveau du sol, mais le niveau de froid tout au long de la journée a surpris Bissonnette.

Après plusieurs jours de combustion, elle manquait de combustible pour les incendies et s’est tournée vers les réseaux sociaux pour demander du bois qui pourrait être épargné.

Son téléphone n’a cessé de sonner depuis, des gens appelant, proposant de livrer les fournitures.

La viticultrice Sylvie Bissonnette du Vignoble de Pomone à Coteau-du-Lac a demandé à la communauté de contribuer avec du bois et des feuilles pour allumer des feux. (Matt D’Amours/CBC)

« Nous sommes touchés », a-t-elle déclaré.

L’année dernière, le vignoble de Bissonnette a perdu 70 % de sa récolte à cause de maladies, a-t-elle déclaré.

Estimant la perte actuelle due au froid entre 5 et 10 %, elle craint maintenant des pertes consécutives dues aux températures inférieures à zéro.

Pendant ce temps, dans la MRC de Brome-Missisquoi dans la région des Cantons-de-l’Est au Québec, un autre vigneron se démène pour faire vivre ses vignes.

« C’était une sacrée soirée », a déclaré John Baldwin, copropriétaire et président du Vignoble du PicBois, à CBC. Aube.

Le vignoble était approvisionné en bois et en charbon de bois en abondance, mais l’une de ses deux éoliennes s’est arrêtée de fonctionner.

Puis, dans ce qu’il décrit comme un « miracle », les voisins de Baldwin ont tendu la main.

« Nous avons eu nos voisins qui sont venus nous appeler, nous envoyer des textos, [asking] ‘de quoi avez-vous besoin? »’ dit Baldwin.

Avec leur aide, Baldwin a allumé des incendies dans tout le vignoble.

Les vignerons et leurs voisins du Vignoble du PicBois dans la MRC de Brome-Missisquoi ont allumé 400 feux pour empêcher les vignes de geler mercredi soir. (Radio Canada)

« Je pense avoir compté environ 400 incendies dans notre seul champ de 9 000 plantes », a-t-il déclaré.

Alors que les vignes peuvent survivre à un hiver froid, les raisins qui poussent en mai peuvent être gravement endommagés par le gel, a déclaré Baldwin.

Le plus préoccupant pour Baldwin, les températures plus froides inattendues pendant la journée ont rendu plus difficile pour les éoliennes de générer suffisamment d’air chaud pour faire face au gel, a-t-il déclaré.

« Les éoliennes qui vous donnent normalement environ quatre degrés, à mon avis, ont probablement donné un maximum d’environ un degré ou un degré et demi dans toute la province et c’est cela qui pourrait causer des problèmes majeurs », a déclaré Baldwin.

Aube Montréal6:18Comment ce temps froid affecte les vignobles L’animateur de Daybreak, Sean Henry, s’entretient avec John Baldwin, copropriétaire et président du Vignoble du PicBois dans la MRC de Brome-Missisquoi.

Le météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada, Jean-Philippe Bégin, décrit le temps qu’il fait actuellement dans le sud du Québec comme « très rare mais pas invisible ».

À Saint-Anicet, la station de mesure météorologique la plus proche de Coteau-du-Lac, le froid a atteint -2,9 C ce matin, fracassant le précédent record de 1925, tandis qu’à Granby, la station la plus proche de Brome-Missisquoi, le froid a égalé le deuxième la nuit la plus froide de la région à –1,2 C, selon Bégin.

« Avant tu avais du gel tôt le matin, maintenant [the frost] commence en soirée », a déclaré Mme Bissonnette, ajoutant qu’elle s’attend à plus d’obstacles verglacés à l’horizon à cause des changements climatiques. « C’est anormal.

Baldwin s’inquiète également de la façon dont les changements climatiques pourraient miner les vignes du Québec dans les années à venir. Survivre en tant que vigneron peut devenir plus difficile, mais il a dit qu’il se contentait de faire ce qu’il pouvait pour que le vin coule pour le moment.

« Si vous perdez une grande partie de vos récoltes, vous vous félicitez. Vous dites: » J’ai fait tout ce que je pouvais « », a-t-il déclaré. « C’est la vie d’un agriculteur. »