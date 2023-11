Un mois de guerre en Israël : qu’arrive-t-il aux Palestiniens en dehors de Gaza ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Ramallah, Cisjordanie occupée – Au cours du mois dernier, l’attention du monde s’est concentrée presque exclusivement sur ce qui est souvent décrit comme la guerre entre Israël et le Hamas.

Plus de 10 000 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne dans la bande de Gaza assiégée depuis le 7 octobre par de violents bombardements aériens et d’artillerie – plus de 4 000 enfants et 2 550 femmes.

Quelque 24 800 autres personnes, dont 10 000 enfants, ont été blessées et 1,5 million de personnes – environ 60 pour cent de la population – ont été déplacées de force de leurs foyers dans l’espoir d’échapper à la mort, nombre d’entre elles étant tuées alors qu’elles réfugiaient dans des hôpitaux, des écoles et des camps de réfugiés. .

Mais outre les attaques contre la bande de Gaza, Israël et les colons israéliens ont simultanément intensifié leurs attaques contre les Palestiniens au-delà de l’enclave.

Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet :

Des tueries intensifiées

Durant les 56 années d’occupation militaire de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est par Israël, les forces israéliennes ont régulièrement ouvert le feu sur des Palestiniens non armés lors de raids et d’affrontements quotidiens.

La situation sur le terrain était déjà tendue dans ces régions bien avant le 7 octobre. En fait, les Nations Unies avaient déclaré 2022 comme l’année « la plus meurtrière » pour les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est occupées depuis 2006. Les forces israéliennes ont tué 170 Palestiniens dans ces régions. zones en 2022, dont plus de 30 enfants, tandis que plus de 9 000 autres ont été blessés.

Le nombre de Palestiniens tués en 2023 a déjà largement dépassé celui de l’année dernière.

Depuis le 1er janvier, les forces israéliennes et les colons ont tué au moins 371 personnes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Près de la moitié d’entre eux – 163 personnes – ont été tués au cours du mois dernier. Au moins 43 d’entre eux étaient des enfants.

Plus de 2 300 autres personnes ont été blessées au cours du mois dernier, dont au moins 244 enfants, dont plus de la moitié lors de manifestations contre les bombardements de Gaza.

Attaques de colons et déplacements forcés

Les attaques meurtrières perpétrées par des citoyens israéliens vivant dans des centaines de colonies et avant-postes illégaux fortifiés en Cisjordanie occupée et à Jérusalem se sont considérablement multipliées depuis le 7 octobre.

Quelque 700 000 colons vivent au milieu et autour des quartiers et des villes palestiniennes sous forte protection. La grande majorité des colonies israéliennes illégales ont été construites entièrement ou partiellement sur des terres palestiniennes privées.

Les colons, dont beaucoup sont armés, ont abattu au moins huit Palestiniens dans ces zones au cours du mois dernier. Ils attaquent quotidiennement les villages palestiniens, attaquant les habitants et leurs propriétés, et ont blessé au moins 64 personnes au cours de la même période.

Depuis le 7 octobre, l’ONU a enregistré 202 attaques de colons contre des Palestiniens, avec 28 incidents entraînant des victimes palestiniennes, 141 incidents entraînant des dommages matériels et 33 incidents entraînant à la fois des victimes et des dégâts matériels.

“Cela reflète une moyenne quotidienne de sept incidents, contre trois depuis le début de l’année”, selon l’ONU. dit. « Plus d’un tiers de ces incidents comprenaient des menaces avec des armes à feu, y compris des coups de feu ». L’ONU a noté que « dans près de la moitié de tous les incidents, les forces israéliennes accompagnaient ou soutenaient activement les attaquants ».

L’augmentation de la violence des colons depuis le 7 octobre a directement conduit au déplacement forcé d’au moins 905 Palestiniens de leurs foyers, notamment dans les collines du sud d’Hébron et à Wadi al-Seeq, près de Ramallah.

Selon l’ONUce chiffre comprend 111 ménages et comprend 356 enfants.

Le 13 octobre, quelques jours après l’attaque du Hamas, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a commencé à distribuer des milliers de fusils d’assaut aux Israéliens, en priorité aux colons de Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est, et aux Israéliens vivant aux côtés des Palestiniens en « villes mixtes » en Israël, comme Lydda et Ramle.

Le dernier meurtre d’un Palestinien par des colons a eu lieu le 29 octobre, lorsque des colons ont abattu Bilal Saleh, 40 ans, alors qu’il récoltait les oliviers sur ses terres dans le village d’al-Sawiya, au sud de la ville de Naplouse.

Début octobre, des colons ont attaqué le village de Qusra, également à Naplouse, tuant trois habitants. Le lendemain, lors de leurs funérailles, les colons ont de nouveau attaqué le village, tuant trois autres Palestiniens, dont un père et son fils.

Arrestations et conditions des prisonniers

Un autre développement majeur depuis le 7 octobre est la forte augmentation du nombre de Palestiniens arrêtés par les forces israéliennes. En deux semaines, Israël a plus que doublé le nombre de Palestiniens détenus. Environ 3 200 travailleurs palestiniens de Gaza qui avaient été arrêtés en Israël au début de la guerre ont été libérés par Israël la semaine dernière.

Beaucoup de ceux qui se trouvaient déjà dans les prisons ou qui ont été récemment détenus ont été agressés par les forces israéliennes, selon des témoignages de prisonniers et des groupes de défense des droits. Au moins deux prisonniers ont perdu la vie en détention israélienne peu après avoir été arrêtés depuis le 7 octobre. Un troisième, un travailleur palestinien de Gaza atteint d’un cancer, a été annoncé mort lundi par l’agence de presse Wafa.

“Les prisonniers subissent actuellement les coups et les tortures les plus sévères dans les prisons israéliennes”, Qadura Fares, » a déclaré à Al Jazeera le chef de la Société des prisonniers palestiniens.

« Le plus souvent, six ou sept gardiens frappent un prisonnier sur tout le corps, en utilisant des bâtons, des menottes, des bottes – tout ce qu’ils ont. Certains prisonniers ont subi des fractures aux os et aux dents », a-t-il déclaré.

« La campagne d’arrestations fait partie de l’agression israélienne menée contre le peuple palestinien. Ces arrestations ne sont pas spécifiques aux personnes soupçonnées de constituer des menaces à la sécurité. Il est évident qu’il s’agit d’un acte de vengeance », a déclaré Fares.

Plusieurs vidéos ont également été diffusées ces dernières semaines, montrant des soldats israéliens battant, piétinant, maltraitant et humiliant des Palestiniens détenus qui avaient les yeux bandés, menottés et dépouillés de leurs vêtements, partiellement ou entièrement. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont déclaré que ces scènes rappelaient les tortures infligées par les forces américaines dans la prison irakienne d’Abou Ghraib en 2003.

Politiques contre les Palestiniens en Israël

Les Palestiniens en Israël, dont beaucoup travaillent et vivent aux côtés d’Israéliens, sont confrontés à une répression contre les moindres expressions de solidarité avec Gaza, avec des résidents arrêtés, licenciés de leur emploi et suspendus des universités.

« Si quelqu’un publie une ligne du Coran ou un message de prière pour Gaza, il est accusé d’incitation et dénoncé à la police, souvent par ses propres collègues », a déclaré à Al Jazeera Fida Shehadeh, un ancien membre de la municipalité de Lydda. “Les gens ont peur.”

Le 19 octobre, le chef de la police israélienne, Kobi Shabtai, a menacé d’expulser vers Gaza les Palestiniens vivant en Israël parce qu’ils s’identifiaient au reste de leur population.

Shehadeh, qui fait actuellement partie d’une coalition d’avocats d’urgence à Lydda et Ramle, a déclaré qu’au moins 172 Palestiniens en Israël ont été arrêtés depuis le 7 octobre, dont le chanteur et icône populaire basé à Nazareth Dalal Abu Amneh – sur une publication sur Facebook.

“Ils [Israel] a introduit un amendement à la loi du travail pour empêcher les Palestiniens qui ont été licenciés de leur emploi à cause de publications sur les réseaux sociaux de percevoir leurs indemnités de fin de service », a déclaré Shehadeh.

L’autre problème majeur qui afflige les Palestiniens en Israël est la prolifération des armes parmi les civils israéliens.

« Nous vivons désormais dans un environnement rempli d’armes. Je suis assise dans une aire de jeux avec mon neveu pendant que je vous parle et il y a une Israélienne assise avec un fusil M16 », a déclaré Shehadeh à Al Jazeera.

« Les autorités israéliennes ont aménagé des locaux – par l’intermédiaire de la police et de l’armée – pour que les Israéliens puissent facilement accéder aux armes. Vous prenez votre arme et partez – l’État vous la donne et vous devez la rendre à la fin de la journée », a-t-elle expliqué.

Selon Shehadeh, ces salles ont « déjà été installées dans toutes les « villes mixtes » comme Lydda, mais aussi à Nahariya et Netanya – des lieux où travaillent les Palestiniens.

Autorité palestinienne

Le gouvernement de Cisjordanie occupée n’a eu aucune influence pour appeler à la fin de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, a déclaré l’analyste Ismat Mansour basé à Ramallah.

L’Autorité palestinienne (AP) est impopulaire parmi les Palestiniens et largement considérée comme corrompue et comme un partenaire de collaboration avec Israël sur les questions de sécurité, ce qui comprend l’arrestation de Palestiniens pour dissidence ou pour toute activité de résistance.

L’AP a déjà indiqué qu’elle discutait avec les États-Unis de scénarios possibles pour un Gaza post-Hamas.

« Les États-Unis tentent de créer une nouvelle situation d’après-guerre en pensant qu’Israël réussira à éradiquer le Hamas de la bande de Gaza », a déclaré Mansour, faisant référence à la rencontre du secrétaire d’État américain Antony Blinken avec le président de l’AP Mahmoud Abbas dimanche.

«Il mise sur un vide politique et veut le devancer en fonction de ses propres intérêts dans la région.»

Bien que l’Autorité palestinienne condamne sur papier la guerre à Gaza et appelle à son arrêt, son acquiescement aux États-Unis ne peut être considéré que comme une complicité avec ce que veulent les États-Unis et Israël, a déclaré Mansour.

Cependant, l’agression israélienne, qui n’est pas dirigée contre le Hamas mais contre l’ensemble du peuple palestinien, n’est pas encore terminée, a-t-il soutenu.

« Dans le cas où le Hamas ne dirigerait plus Gaza, cela ne signifie pas que le Hamas en tant que mouvement disparaîtra. Tout plan pour l’avenir de la bande de Gaza doit prendre en compte la présence du Hamas et son influence, ainsi que le rôle qu’il peut jouer », a-t-il noté, affirmant que le Hamas en tant que mouvement ne peut être écrasé.

« Le rôle de l’AP est censé être de défendre le peuple palestinien », a déclaré Mansour. « Malheureusement, il n’a agi qu’en tant que partenaire normalisateur avec Israël et se contente d’être un simple observateur, ce qui est une position honteuse. »