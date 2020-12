introduction

Au cours des dernières années, Huawei a toujours impressionné avec ses smartphones phares, qui ont tous un très bon équilibre entre spécifications, performances brutes, douceur subjective et appareils photo incroyables. Cependant, depuis la mi-2019, la société chinoise est entravée par les diverses sanctions et interdictions du gouvernement américain, qui ont conduit Huawei à perdre l’accès aux services et applications Google. Cela signifie qu’il a dû s’y attaquer seul sur le plan logiciel, et tout a commencé avec la série Mate 30 de l’année dernière.

Nous avons examiné ce que c’était de vivre avec le Mate 30 Pro sans Google en 2019, puis nous avons évoqué les améliorations que nous avons constatées à cet égard dans notre examen à long terme du P40 Pro plus tôt cette année.

Maintenant que 2020 est presque prêt à se terminer, nous nous demandions ce qui (le cas échéant) avait changé au cours des derniers mois, et à quel point il est facile de s’entendre avec les services mobiles de Huawei au lieu de ceux de Google, sur un smartphone phare Android. .

Nous avons eu la chance d’avoir un Mate 40 Pro et avons donc décidé de voir de quoi il s’agissait. Ce n’est pas l’une de nos critiques normales qui se concentre sur la mesure objective de tous les aspects des performances du téléphone.

Nous vous ferons savoir ce que c’est de vivre avec le Mate 40 Pro jour après jour, où cela nous a surpris et où cela nous a déçus, mais nous nous concentrerons également beaucoup sur la situation de l’application et comment vous pouvez contourner cela sans recourir à l’installation de Google Mobile Services à partir de sources douteuses sur Internet. Bien sûr, vous avez théoriquement également cette option si vous achetez un nouveau smartphone Huawei, mais nous ne pouvons pas le tolérer ou le recommander, car des applications chinoises étranges et inconnues sont toujours nécessaires et qui peut dire à quel point il est sûr de mettre votre vie numérique entre leurs mains? De plus, la dernière fois que nous avons vérifié, les notifications ne fonctionneront toujours pas pour les applications Google, ce qui pour la plupart des gens les rendrait inutiles.

Il s’agit donc d’une expérience destinée à vous permettre de savoir comment les choses se passent à la fin de 2020 en ce qui concerne l’utilisation d’applications Google ou d’alternatives, sur un appareil Huawei haut de gamme. Mais cela vous donnera également une image plus subjective de ce à quoi ressemble réellement le téléphone en dehors des tests de laboratoire et autres. Si vous êtes prêt pour le voyage, assurez-vous de vous joindre à nous dans les pages suivantes pour savoir si le Mate 40 Pro peut vraiment rivaliser avec d’autres produits phares Android à prix similaire fournis avec les services Google.