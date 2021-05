Un mois avant l’Euro 2020, l’incertitude hors du terrain et sur

Reporté l’année dernière en raison de la pandémie, l’Euro 2020 démarre enfin dans un mois, lorsque l’Italie affrontera la Turquie à Rome, mais la crise sanitaire continue de jeter une ombre sur un tournoi organisé pour la première fois dans des lieux à travers le continent. Cette semaine, l’UEFA se concentre sur le mal de tête de savoir quoi faire de la finale de la Ligue des champions sur fond de pression du gouvernement britannique pour déplacer la pièce maîtresse entièrement anglaise d’Istanbul vers l’Angleterre. L’instance dirigeante du football européen a déjà fait face à des difficultés similaires entourant l’Euro, qui se déroulera dans 11 villes, se concluant par la finale à Londres le 11 juillet. Dublin devait être le 12e hôte, mais a été abandonnée en avril après que les autorités locales ont refusé de donner des garanties sur un nombre minimum de spectateurs assistant aux matches.

Ses matchs ont été déplacés à Saint-Pétersbourg et à Londres, tandis que Bilbao a été abandonnée pour la même raison, mais l’Espagne organisera toujours quatre matches avec Séville.

Après un an de football dans des stades vides, l’UEFA était convaincue que les supporters seraient en mesure d’assister aux matchs du Championnat d’Europe à 24 équipes.

Munich: « Pas de promesses »

Les sites restants ont tous les fans confirmés seront autorisés à remplir entre 25 et 100 pour cent de leur capacité, à l’exception de Munich.

La ville allemande a pour objectif d’accueillir au moins 14 500 fans à l’Allianz Arena, mais le maire Dieter Reiter a déclaré en avril qu’il n’y avait eu «aucune promesse, d’aucune sorte, pour garantir les spectateurs».

En revanche, Budapest pourrait autoriser une salle comble de 61 000 personnes à la Puskas Arena, mais avec «des exigences strictes en matière d’entrée dans le stade pour les spectateurs».

Néanmoins, l’Euro 2020 ne sera pas tout à fait la fête pan-continentale envisagée lorsque, sous l’ancien président Michel Platini, l’UEFA a annoncé le format de l’Euro 2020 pour marquer le 60e anniversaire de la compétition.

Aucune exemption de voyage n’est prévue pour les détenteurs de billets, ce qui signifie que ceux qui entrent dans des pays en provenance de l’étranger pourraient devoir se mettre en quarantaine à l’arrivée. Ils peuvent tout simplement ne pas être autorisés du tout.

Les fans qui peuvent entrer se verront attribuer un créneau horaire de 30 minutes pour arriver dans les stades, dans le but de limiter les rassemblements à l’extérieur des terrains.

Après tout cela, il y aura le football, et l’espoir est que le deuxième championnat d’Europe à 24 équipes sera à la hauteur des attentes sur le terrain.

La liste des prétendants est longue, et il reste à voir quelles équipes pourraient bénéficier du report d’un an.

Il y a douze mois, l’Angleterre transpirait sur la forme physique de Harry Kane et Marcus Rashford avant que le tournoi ne soit mis sur la glace. Maintenant, la merveille est de savoir comment le manager Gareth Southgate accueillera des superstars émergentes comme Phil Foden et Mason Mount.

Avec les matchs de groupe à Wembley et l’incitation des demi-finales et de la finale à domicile également, l’Angleterre peut sentir que c’est sa chance.

LA FRANCE VISE LE DOUBLE

Pourtant, ils peuvent difficilement ignorer les multiples menaces venues d’ailleurs, notamment celle directement de l’autre côté de la Manche.

La France, après tout, est championne du monde en titre et a pour objectif de répéter sa performance en 2000, lorsqu’elle a remporté l’Euro en tant que détenteur de la Coupe du monde.

« Vous ne remportez pas que des titres d’un simple clic de doigts », a déclaré à l’AFP l’entraîneur de la France Didier Deschamps.

«Les autres nations progressent. Ils ne sont pas immobiles, mais quand une compétition commence, nous voulons aller aussi loin que possible. «

Le Portugal, qui a battu la France en finale de l’Euro 2016, n’abandonnera pas facilement son titre, même avec Cristiano Ronaldo désormais âgé de 36 ans.

Cependant, ils sont dans le même groupe que les Bleus et l’Allemagne.

Il y a néanmoins de gros doutes sur les Allemands, lors de leur dernier tournoi majeur avant que Joachim Loew ne démissionne en tant qu’entraîneur.

Depuis qu’elle a gâché la Coupe du monde 2018, l’Allemagne n’a pas eu de problèmes à chercher, notamment perdre 6-0 contre l’Espagne puis être battue à domicile par la Macédoine du Nord en qualifications pour la Coupe du monde.

Après leur propre débâcle de la Coupe du monde 2018, lorsque l’entraîneur Julen Lopetegui est parti à la veille du tournoi, l’Espagne semble en meilleure forme maintenant sous Luis Enrique et sera chez elle à Séville en phase de groupes.

Les Pays-Bas et l’Italie sont deux équipes plus rajeunies qui jouent des matchs de groupe à domicile, tandis que la Belgique, demi-finaliste de la Coupe du monde, reste la nation la mieux classée au monde et est une autre équipe à prendre très au sérieux lorsque le football prendra finalement le devant de la scène.

