Un mois après le début de la guerre dévastatrice à Gaza, la fin du jeu pour Israël n’est pas plus claire

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

JERUSALEM — Qui dirigera Gaza une fois cette terrible guerre terminée ? Après un mois de combats, personne ne peut apporter de réponse claire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a soudainement annoncé lundi, dans une interview à ABC News, qu’Israël serait responsable de la sécurité globale de Gaza pour une « période indéterminée » une fois le conflit terminé.

Pour beaucoup, cela ressemblait à un retour à une occupation de Gaza sur le terrain, qui Washington et les autres partenaires occidentaux d’Israël ont mis en garde à plusieurs reprises contre cette menace.

Il y a à peine une semaine, le ministre de la Défense Yoav Gallant a livré le message inverse : « retirer à Israël la responsabilité de la vie dans la bande de Gaza » était l’un des principaux objectifs de la campagne.

Les forces israéliennes s’enfoncent plus profondément dans Gaza alors que l’invasion s’étend et les risques se multiplient

L’administration Biden, quant à elle, a suggéré que l’Autorité palestinienne affaiblie pourrait jouer un rôle de premier plan après la guerre à Gaza. La confusion sur les scénarios du lendemain s’ajoute à une catastrophe humaine et approfondit la colère à l’intérieur de Gaza – où les gens disent qu’ils n’ont pas la possibilité de s’exprimer sur leur avenir.

Au bout d’un mois, plus de 10 000 Palestiniens ont déjà été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza, dont beaucoup de femmes et d’enfants. La ville de Gaza est encerclée par les chars, l’artillerie et les troupes israéliennes, encore aux premiers stades de ce qui promet d’être une longue et éprouvante bataille urbaine avec le Hamas.

Plus de 1 400 Israéliens ont été tués lors de l’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l’Holocauste. Au moins 34 soldats israéliens sont morts à Gaza, dépassant le bilan des guerres précédentes.

La bande de Gaza est en train de devenir un puits de déchets toxiques rempli d’armes et de débris, préviennent les experts. Plus d’un million de personnes sont déplacées. Des dizaines de milliers de personnes se retranchent dans les cours des hôpitaux et ferment les écoles des Nations Unies. Des pâtés de maisons entiers ont été détruits.

Quelle que soit la manière dont cela se terminera, ce sera l’un des plus grands projets de reconstruction jamais entrepris. Pourtant, Israël et ses alliés n’ont proposé aucune vision cohérente quant à savoir qui administrera l’enclave après la guerre.

Lors d’un déplacement rapide à Ramallah, en Cisjordanie, dimanche, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a soulevé la question avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a déclaré un haut responsable du département d’État au Washington Post.

Le chef de l’Autorité palestinienne a insisté sur le fait que son administration ne reviendrait à Gaza que dans le cadre d’une « solution globale », ont déclaré ses collaborateurs – ce qui signifie une promotion des droits et de la création d’un État palestinien.

L’idée qu’Abbas, 87 ans, son parti Fatah et l’Autorité palestinienne, qui gère une partie de la Cisjordanie, administreraient Gaza, a suscité une réaction immédiate.

Quelle est la solution à deux États pour les Israéliens et les Palestiniens ?

Impossible, disaient beaucoup. Cela n’arrivera jamais. Les dirigeants de l’Autorité palestinienne sont trop vieux, trop corrompus, trop impopulaires, ont souligné les analystes, et s’accrochent à peine à leur pertinence à Ramallah.

Tahani Mustafaun expert des questions palestiniennes à l’International Crisis Group, a qualifié de « comique » l’idée d’une autorité dirigeant Gaza.

« Abbas n’a même pas la capacité de gouverner la Cisjordanie, encore moins Gaza », a-t-elle déclaré.

Les Israéliens sont restés particulièrement silencieux sur le rôle futur de l’autorité. Eux et le mouvement des colons israéliens en Cisjordanie ont prospéré grâce à la désunion palestinienne.

Mais la question centrale demeure : si ce n’est Abbas et l’Autorité palestinienne, qui présidera une bande de Gaza brisée et traumatisée ?

Israël a juré de détruire le Hamas, mais les dirigeants politiques du groupe réfléchissent à l’avenir.

« Nous mettons une fois de plus en garde contre le fait de parier sur les promesses israéliennes pour déterminer la forme de gouvernement dans la bande de Gaza », a déclaré Raafat Murra, membre de la direction politique du Hamas, depuis le Liban.

Murra a déclaré que ce n’est pas le Hamas qui est en crise, mais Netanyahu et son gouvernement.

“Notre peuple palestinien dans la bande de Gaza, après tous ces sacrifices, n’acceptera pas un nouveau régime ou une nouvelle administration qui remplacerait l’occupation et atteindrait les objectifs que l’occupation n’a pas pu atteindre”, a déclaré Murra, sans faire spécifiquement référence aux efforts du Hamas. ses principaux rivaux, Abbas et le Fatah.

Le peuple palestinien est rarement consulté sur ces questions – par des étrangers ou par ses propres dirigeants.

Le Fatah en Cisjordanie et le Hamas à Gaza sont au pouvoir depuis des années et ont toujours eu une excuse pour ne pas organiser d’élections. Tous deux ont peur de perdre.

Au milieu de bombardements aériens intensifs et d’une offensive terrestre israélienne, les habitants de Gaza disent qu’ils veulent juste vivre pour voir demain.

Gaza devient « un cimetière pour les enfants » alors qu’Israël intensifie ses frappes aériennes

Ils ont traversé des cycles répétés de guerres et de reconstruction. Et ils ont des opinions.

« Le Hamas est fou et le Fatah est corrompu », a déclaré Ayman Shrafi, 43 ans, qui travaille pour un groupe humanitaire local dans le camp de réfugiés de Jabalya, désormais en première ligne de l’assaut israélien. « Le Hamas veille à ses propres intérêts, tout comme le Fatah. »

« Nous, à Gaza, ne sommes pas les décideurs », a-t-il déclaré. Il s’est inquiété d’une « grande exploitation » de la population de Gaza au lendemain de la guerre.

Ghadeer Rafiq, 32 ans, est professeur d’arabe à Beit Lahia, au nord de la ville de Gaza.

Elle a déclaré : « La guerre peut prendre fin, le Fatah ou d’autres peuvent revenir, ou le Hamas peut rester, mais je ne suis pas sûre de survivre. »

Rafiq a déclaré qu’elle n’était pas heureuse sous le Hamas.

« J’espère que le Fatah reviendra à Gaza, mais je ne souhaite pas la destruction de Gaza, car si le Fatah revient, il n’y aura plus de place pour gouverner », a-t-elle déclaré.

Ahmed al-Bash, 26 ans, a étudié la comptabilité mais, comme la plupart des Gazaouis, il n’a pas d’emploi stable. Il vit dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le sud.

« Le retour de l’Autorité palestinienne à Gaza est impossible », a-t-il déclaré. « Je ne vois pas le peuple palestinien accepter le retour des autorités corrompues à Gaza à bord d’un char israélien. »

Les infrastructures du Hamas ont été bombardées et ses dirigeants tués, « mais le Hamas est resté et sa force a augmenté », a-t-il déclaré, car le mouvement « représente des idées ».

Il a mis en garde les étrangers : « Le principal facteur déterminant qui dirigera Gaza est la décision du peuple palestinien, et non la décision des pays étrangers. »

Hanan Ashrawi, un éminent dirigeant palestinien de Cisjordanie, a déclaré qu’en théorie l’Autorité palestinienne ne reviendrait à Gaza que dans le cadre d’un traité de paix plus large garantissant un État palestinien.

Elle a déclaré qu’aucun groupe palestinien ne voudrait administrer Gaza « à la suite d’une attaque israélienne ».

Zaha Hassanchercheur principal au Carnegie Institute for Peace qui a été impliqué du côté américain dans les négociations de paix passées entre Israël et les Palestiniens, a déclaré : « Il est difficile de voir comment l’Autorité palestinienne peut pratiquement intervenir dans la gouvernance de Gaza étant donné l’énormité des problèmes. le défi et avec toutes les destructions qu’Israël a provoquées.

Les frappes israéliennes sur le camp de réfugiés de Gaza offrent un aperçu des destructions de la guerre

Elle a déclaré que l’autorité était faible – « à bout de souffle » – et « pas un acteur crédible auprès des Palestiniens ». Il pourrait avoir une chance de reconstruire sa crédibilité s’il était capable de mettre fin à l’occupation et de reconstituer les organes nationaux afin qu’ils soient véritablement représentatifs du peuple.

Mais « Israël ne veut pas que l’Autorité palestinienne prenne le contrôle de la gouvernance de Gaza », a-t-elle déclaré, et il est peu probable que Washington exerce des pressions trop fortes.

L’administration Biden « n’a pas été disposée jusqu’à présent à consacrer le moindre capital politique à la résolution du conflit entre Israël et la Palestine, donc je n’ai pas vraiment espoir qu’elle fasse pression sur Israël maintenant », a-t-elle déclaré. « Il n’est même pas en mesure d’amener Israël à accepter une pause humanitaire. »

Si Israël revient à une réoccupation de Gaza, malgré les objections du président Biden, Washington « devrait faire preuve d’humilité lorsqu’il s’agit de donner des conseils à Israël sur les scénarios du lendemain », Aaron David Miller, un autre ancien négociateur de paix américain. posté Mardi X.

Le président Barack « Le retrait d’Obama d’Irak en 2011 et celui de Biden d’Afghanistan en 2021 n’inspirent pas confiance », a-t-il écrit. « Le maintien d’Israël à Gaza pourrait être un désastre à la fois pour Israël et pour [the] NOUS.”