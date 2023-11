Un mois après, le conflit Israël-Hamas expliqué

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire apparaît dans le bulletin d’information de CNN, Pendant ce temps au Moyen-Orient, un aperçu trois fois par semaine des plus grandes actualités de la région. Inscrivez-vous ici.





Israël et le groupe militant palestinien Hamas mènent une guerre qui a fait des milliers de morts et entraîné une crise humanitaire dévastatrice à Gaza.

L’armée israélienne a lancé une offensive sur l’enclave palestinienne après que des militants du Hamas ont lancé une attaque brutale contre Israël le 7 octobre – la plus grande attaque terroriste de l’histoire du pays – avec des hommes armés tuant plus de 1 400 personnes et prenant plus de 200 personnes en otages, selon Israël. les autorités.

Les représailles d’Israël ont été féroces, avec une campagne aérienne, maritime et terrestre sur Gaza ainsi qu’un siège total sur le territoire pour étouffer les dirigeants du Hamas.

Le conflit a conduit à une catastrophe humanitaire à Gaza, avec plus de 10 000 morts, selon le ministère palestinien de la Santé à Ramallah. Les habitants de la bande de Gaza, qui abrite plus de 2 millions de Palestiniens, sont pris au piège, privés de produits de base et n’ayant aucun endroit où échapper aux bombes israéliennes.

En réponse, les groupes humanitaires, les États arabes et les Nations Unies ont appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu pour permettre la livraison de nourriture, d’eau, de fournitures médicales et d’autres produits de première nécessité.

Israël n’a jusqu’à présent montré aucun signe de réduction de son opération militaire, qui ne fait que s’élargir, alors qu’il promet d’éliminer le Hamas une fois pour toutes.

Voici ce que nous savons de la guerre.

Dans une opération appelée « Tempête Al-Aqsa », le Hamas a tiré des milliers de roquettes vers des villes israéliennes le 7 octobre, avant de franchir la barrière frontalière fortement fortifiée avec Israël et d’envoyer des militants profondément en territoire israélien.

Là, des hommes armés ont tué des civils et des soldats et ont pris plus de 200 otages, dont des dizaines de ressortissants étrangers. Les attaques étaient sans précédent en termes de tactique et d’ampleur, car Israël n’a pas affronté ses adversaires sur son propre territoire depuis la guerre israélo-arabe de 1948. Il n’a jamais non plus été confronté à une attaque terroriste d’une telle ampleur qui a coûté la vie à autant de civils.

Israël a répondu en lançant « l’Opération Épées de Fer », dans le but d’éliminer le Hamas. Il a imposé un siège complet à Gaza, empêchant l’entrée de nourriture, d’eau et de carburant, et a lancé une offensive terrestre qui a vu ses troupes pénétrer profondément dans l’enclave et la diviser en deux.

Au milieu des bombardements, Israël a conseillé aux habitants de Gaza d’évacuer leurs maisons du nord et de se déplacer vers le sud alors que les troupes cherchaient à encercler la ville de Gaza, qu’Israël a décrite comme « la forteresse des activités terroristes du Hamas ».

Des groupes de défense des droits de l’homme ont déclaré que l’ordre d’évacuation d’Israël pourrait enfreindre le droit international, et CNN a documenté des cas où des civils palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes autour des zones d’évacuation.

Le Hamas est une organisation islamiste dotée d’une aile militaire qui a émergé en 1987 des Frères musulmans, un groupe islamiste sunnite non violent fondé à la fin des années 1920 en Égypte.

Le Hamas, comme la plupart des factions et partis politiques palestiniens, affirme qu’Israël est une puissance occupante et qu’il tente de libérer les territoires palestiniens. Au fil des années, elle a revendiqué de nombreuses attaques contre Israël et a été désignée comme organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et Israël.

Contrairement à d’autres factions palestiniennes, le Hamas refuse de s’engager avec Israël et ne reconnaît pas son droit à exister. En 1993, elle s’est opposée aux Accords d’Oslo, un pacte de paix entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) qui voyait l’OLP renoncer à la résistance armée contre Israël en échange de promesses d’un État palestinien indépendant aux côtés d’Israël. Les accords ont également établi l’Autorité palestinienne (AP) en Cisjordanie occupée par Israël.

Le Hamas a pris le pouvoir à Gaza en 2007 et se présente comme une alternative à l’Autorité palestinienne.

Israël a occupé Gaza de 1967 à 2005, date à laquelle il a retiré unilatéralement ses troupes et ses colons, mais a continué d’exercer un contrôle sur la mer, l’espace aérien et les passages terrestres du territoire.

La grande majorité des habitants de Gaza sont des descendants de réfugiés dont les ancêtres ont fui ou ont été forcés de quitter leurs foyers dans ce qui est aujourd’hui Israël. L’enclave est l’un des endroits les plus densément peuplés de la planète.

Avant la guerre, Israël et l’Égypte imposaient un blocus à Gaza qui contrôlait strictement la circulation des personnes et des biens à l’entrée et à la sortie du territoire.

Mais Israël a désormais imposé un siège encore plus strict, interdisant l’entrée de nourriture, d’eau et de carburant, ce qui, selon les Nations Unies, équivaut à « »punition collective.» Les habitants sont aux prises avec de graves pénuries et l’électricité s’épuise à mesure que le carburant diminue, et les hôpitaux sont mal équipés pour soigner les blessés alors qu’Israël poursuit ses bombardements. Les médecins opèrent souvent des patients sans anesthésie, et les services de maternité et postnatals sont quasiment inexistants. Alors que le système d’approvisionnement en eau s’effondre, certains habitants de Gaza ont été contraints de boire de l’eau sale et saléesuscitant des inquiétudes quant à une crise sanitaire et la crainte que des personnes ne commencent à mourir de déshydratation.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU a déclaré que plus de 1,4 million de personnes à Gaza sont désormais déplacées à l’intérieur du pays. Plus d’un demi-million de personnes cherchent refuge dans des installations gérées par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), qui peuvent accueillir un nombre trois fois supérieur à leur capacité prévue.

Des milliers de personnes se réfugient dans des hôpitaux et autres installations civiles qui, selon les agents de santé, ont été ciblées par Israël.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré avoir documenté au moins 102 attaques contre des établissements de santé à Gaza depuis le 7 octobre. Israël a déclaré qu’il ciblait les membres du Hamas dans la bande de Gaza et a accusé le Hamas de s’enraciner dans des zones civiles. ainsi que l’utilisation de civils comme boucliers humains.

Parmi les personnes tuées dans l’enclave, plus de 4 100 sont des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza.

L’enclave a été décrite par l’ONU comme « un cimetière pour les enfants ».

Israël a fermé ses deux postes frontaliers avec Gaza. Et comme l’aide est désespérément nécessaire, la seule voie d’entrée sur le territoire passe par le passage de Rafah avec l’Égypte.

Rafah est le seul poste frontière entre Gaza et l’Égypte, situé le long d’une clôture de 12,8 kilomètres qui sépare Gaza de la péninsule du Sinaï.

Le passage a été essentiel pour l’acheminement de l’aide et l’évacuation des Palestiniens blessés lors des guerres précédentes avec Israël.

Après d’intenses négociations, le terminal a finalement été ouvert après plus de trois semaines de guerre, permettant à un petit nombre de Palestiniens et de ressortissants étrangers blessés de quitter Gaza. Les camions humanitaires ont commencé à entrer dans l’enclave en très petit nombre

Les États-Unis ont largement soutenu l’opération israélienne à Gaza tout au long de la guerre, malgré les vives critiques de certains opposants dans leur pays et les manifestations massives à travers le monde appelant à un cessez-le-feu.

Les dirigeants arabes ont adressé des messages forts à Israël, en particulier contre ce qu’ils perçoivent comme des projets d’expulsion des Palestiniens de Gaza vers l’Égypte et de ceux de Cisjordanie vers la Jordanie.

Le président américain Joe Biden a déclaré que ce serait une « erreur » de la part d’Israël d’occuper Gaza, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël assumerait la « responsabilité globale de la sécurité » à Gaza pour une « période indéterminée » après la fin de la guerre.

Certains alliés du Hamas dans la région, comme l’Iran et le puissant mouvement libanais Hezbollah soutenu par l’Iran, ont également mis en garde Israël et Washington contre la poursuite des bombardements sur Gaza.

Cependant, face à l’augmentation du nombre de morts et au tollé international suscité par la situation humanitaire à Gaza, l’administration Biden a averti Israël que son soutien au carnage dans l’enclave était en train de s’épuiser.



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son gouvernement s’opposait à tout cessez-le-feu temporaire à Gaza à moins que le Hamas ne libère tous les otages qu’il détient, ajoutant qu’il continuerait à bloquer l’entrée de carburant dans la bande. Netanyahu s’est toutefois déclaré ouvert à de courtes pauses.

Israël a accusé le Hamas de thésauriser et de détourner du carburant. CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante la quantité de carburant présente dans l’enclave.

Le Qatar, un allié des États-Unis qui entretient des liens avec le Hamas, tente de…