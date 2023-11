Un mois après le 7 octobre, les ruines du kibboutz Kfar Aza témoignent de ses horreurs

Un mois après que leur bucolique kibboutz se soit transformé en carnage, Hanan Dann et Gili Okev sont revenus pour une brève visite – aux côtés de deux anciens dirigeants mondiaux, de dizaines de journalistes et d’une poignée de bénévoles toujours engagés dans le travail minutieux de collecte des traces. de leurs voisins assassinés.

L’équipage hétéroclite qui parcourait le kibboutz Kfar Aza dimanche avait été rassemblé par l’horreur historique qui a frappé la communauté de 750 habitants le 7 octobre, lorsque les terroristes du Hamas ont fait irruption. Entre 52 et 60 personnes ont été assassinées. Dix-sept auraient été pris en otage à Gaza.

Les habitants sont revenus récupérer leurs affaires. Les dirigeants du monde – l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson et l’ancien Premier ministre australien Scott Morris – et les journalistes étaient venus en témoigner. Et les volontaires faisaient le même travail qu’ils faisaient depuis quelques jours après le massacre, lorsqu’ils sont arrivés pour récupérer et préparer les corps pour l’enterrement selon la tradition juive.

Ils ont tous poursuivi leur travail alors que la guerre lancée par Israël en réponse à l’attaque se poursuivait à quelques kilomètres seulement, ses sons étaient audibles et ses ombres palpables.

Le bus transportant la délégation de presse s’est arrêté à l’entrée du kibboutz. David Baruch, qui accompagnait le groupe au nom de l’unité du porte-parole de l’armée israélienne, a demandé à la quarantaine de journalistes de parcourir le reste du chemin à pied, expliquant que Tsahal avait reçu une alerte concernant des missiles antichar dans le zone et que le bus était une cible facile.

Une vue montre une maison détruite criblée de balles, suite à l’attaque meurtrière du 7 octobre par des hommes armés du Hamas depuis la bande de Gaza, dans le kibboutz Kfar Aza, dans le sud d’Israël, le 2 novembre 2023. (crédit : EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS)

Baruch a averti les journalistes de ne filmer aucun reportage en direct. « La dernière fois que quelqu’un a fait cela ici, cela s’est soldé par quatre tirs de mortier depuis Gaza presque immédiatement », a-t-il déclaré.

Lorsque le groupe atteint la zone « jeune génération », celle réservée aux jeunes couples et aux familles, le caractère cruel et capricieux de l’attaque est mis à nu. Une quarantaine de maisons, typiques de l’architecture des kibboutz par leur apparence et leurs dimensions modestes, ont subi des destructions à des degrés divers. Certaines étaient entièrement noircies, leurs murs criblés de trous faits à partir d’éclats de grenade. D’autres se sont retrouvés avec des trous béants dans leurs murs extérieurs à cause des impacts de RPG. Tous portaient des vestiges de la vie qu’on menait autrefois entre leurs murs : un hamac recouvert d’une fine pellicule de poussière, une poignée de cartes d’un jeu d’enfant éparpillées parmi les décombres, une tasse de café pleine sur une table de cuisine.

Une maison avait la phrase « restes humains sur le canapé » écrite à la peinture noire sur le mur extérieur. Le mur adjacent présentait des graffitis jaunes avec les mots « terroriste à l’intérieur » et la date à laquelle ils ont été écrits, le 11 octobre. Un soldat présent sur le site a déclaré que les terroristes du Hamas se cachaient dans les maisons pendant les jours qui ont suivi l’attaque.

Le canapé à l’intérieur du petit salon était taché de sang. Dann a déclaré que ses voisins Sivan Elkabetz et Naor Hasidim avaient probablement été sortis de leur coffre-fort et assassinés sur le canapé.

« Pour le monde, il ne s’agit peut-être que d’une autre guerre au Moyen-Orient. Pour les Israéliens, c’est une tragédie nationale », a déclaré Dann à la Jewish Telegraphic Agency. «Mais pour moi, c’est une tragédie personnelle. Ce sont des gens qui sont mes amis.

C’était la deuxième fois que Dann visitait cette zone du kibboutz depuis le massacre. La première fois, il « a tenu cinq minutes et n’en pouvait plus », a déclaré Dann, un programmeur informatique qui résidait à Kfar Shmaryahu, dans la banlieue de Tel Aviv, ces dernières semaines. Sa maison, de l’autre côté du kibboutz, a été épargnée et, avec sa femme, ses jeunes enfants et ses parents, venus en visite pour la fête de Sim’hat Torah, il a survécu à l’épreuve de plusieurs heures dans leur coffre-fort, lisant avec terreur des SMS d’amis et de voisins, certains étant les derniers qu’ils enverraient jamais.

Dann a raconté l’histoire poignante de la famille Almog-Goldstein, dans laquelle il a fallu une semaine entière pour déterminer, à l’aide d’échantillons d’ADN, que le père, Nadav, avait été tué aux côtés de sa fille aînée, Yam, et que sa femme, Chen, avait été tuée. enlevé à Gaza avec les trois plus jeunes enfants du couple.

« Ils ne pouvaient même pas compter le nombre de cadavres après le meurtre », a déclaré Dann.

« Que préféreriez-vous entendre ? Que votre famille a été massacrée et brûlée vive ? Ou qu’ils sont retenus captifs par le Hamas à Gaza ? Quelle est la meilleure nouvelle ? » Il a demandé. “C’est le dilemme auquel mes amis sont confrontés.”

“Profané au-delà de l’entendement”

Les tournées de l’armée israélienne dans les kibboutz et dans d’autres sites durement touchés par l’attaque ont pour but d’inonder le monde d’informations de première main sur ce qui s’y est passé, afin de contrecarrer la distorsion et le déni qui se sont propagés au cours des semaines qui ont suivi. Alors que les agences de presse étrangères alternent leurs équipes à l’intérieur et à l’extérieur du pays, davantage de journalistes ont pu voir ce qu’Israël veut qu’ils partagent – ​​mais les habitants sont également invités à réciter sans cesse les horreurs qu’ils ont vues.

« J’ai vu des têtes et j’ai vu des corps », a déclaré Simcha Greineman, volontaire de ZAKA, après qu’un journaliste lui ait demandé de vérifier les allégations de Tsahal faisant état de décapitations par le Hamas. “Je ne peux pas dire que j’ai vu quelqu’un faire [a beheading]. J’ai collecté des têtes sans corps, j’ai collecté des corps sans tête, j’ai collecté des enfants poignardés.

Il poursuit : « Un enfant avait tout le corps brûlé mais il avait un couteau planté d’un côté à l’autre de la tête. »

Des images de cadavres décapités ont été montrées au groupe de journalistes.

Greineman a raconté une scène dans laquelle une famille de cinq personnes, comprenant des parents, deux enfants et une grand-mère, ont été retrouvées dans la chambre « debout en cercle, se serrant dans les bras, les bras serrés ». Lui et d’autres bénévoles de ZAKA, une organisation spécialisée dans la recherche et le sauvetage des corps, ont été chargés de démêler la famille.

“Nous prenons ces derniers moments de leur vie, ce cercle, et nous démontons tous les corps qui étaient attachés les uns aux autres et les mettons dans le sac”, a-t-il déclaré.

«C’est horrible. Les gens ne devraient pas se tromper sur les attaques sauvages qui ont eu lieu ici », a déclaré Johnson, qui a démissionné de son poste de Premier ministre britannique en juillet dernier.

“Vous ne pouvez pas vous empêcher d’être submergé par le sentiment que l’endroit où nous nous trouvons était autrefois, il y a un mois, un lieu d’innocence et qu’il a maintenant été profané au-delà de l’entendement”, a déclaré Morrison.

Greineman et Dann ont parlé des familles des kibboutz qui avaient aidé les travailleurs palestiniens de Gaza. Dann a déclaré qu’il avait un ami qui était devenu proche de l’un des travailleurs dont la fille souffrait d’une malformation cardiaque et qui les avait aidés à obtenir des médicaments et des soins médicaux.

« Nous étions heureux que des travailleurs de Gaza viennent en Israël avec des permis de travail pour trouver un emploi et rencontrer des Israéliens, pour voir que nous ne sommes pas tous « ces diables » », a-t-il déclaré, faisant des gestes avec des guillemets aériens. « Nous croyions tous vraiment que les choses étaient en train de changer. Le Hamas est peut-être passé du statut de groupe terroriste à celui d’adulte ; assumer la responsabilité de leur peuple, se soucier de leur bien-être. Et ce concept nous a vraiment explosé au visage.

Les membres d’une famille qui avait embauché un employé palestinien se trouvaient désormais eux-mêmes à Gaza en tant qu’otages, a déclaré Dann.

« Je ne peux pas vous dire si l’un de ces ouvriers était un espion », a-t-il déclaré. « Nous pouvons supposer que oui, probablement parce qu’ils étaient intelligents. Ils sont venus ici avec des cartes. Ils savaient exactement où tout le monde se trouvait.

Okev, un autre résident qui était retourné au kibboutz pour rassembler quelques affaires, a déclaré que lui et ses collègues membres du kibboutz avaient été frappés par un immense sentiment de « déception ».

« Ces gens – pas des gens, des terroristes – sont venus vous tuer simplement parce que vous êtes juif. Il n’y a pas d’autre raison. Ils travaillaient ici, ils vivaient ici », a déclaré Okev à JTA. « Nous avions beaucoup confiance en eux. Mais après les avoir vus [in Gaza] en célébrant dans les rues, nous avons perdu la foi.

Okev a passé sept heures coincé avec sa femme dans leur coffre-fort avec les terroristes juste de l’autre côté du mur sur le porche du couple. Selon Okev, ils utilisaient le porche comme une sorte de quartier général pour émettre des ordres. La zone était jonchée de suie et d’outils agricoles calcinés, résultat d’une bataille qui allait se dérouler plus tard entre les terroristes et les forces israéliennes.

Pendant leur séjour dans la pièce sécurisée, le couple, dont les fils adultes n’étaient pas dans le kibboutz au moment de l’infiltration, s’est assis tranquillement, a prié de temps en temps et a mis en place un blocus près de la porte.

« La question n’était pas de savoir s’ils entreraient ou non, mais plutôt de savoir quand », a-t-il déclaré.

Mais ils ne l’ont pas fait. Okev n’a aucune explication quant à la raison pour laquelle sa vie a été épargnée lorsque 12 de ses amis proches ont été assassinés.

« Divine Providence, que puis-je vous dire ? » dit-il. « Il y a quelqu’un qui veille sur nous. Il ne surveillait pas les autres, apparemment. Ou alors ils étaient trop bons alors Il les a pris.

Dann ne sait pas s’il reviendra un jour au kibboutz.

« Même si ma maison individuelle est intacte, cet endroit est tellement rempli de sang. C’est une question qui est encore trop grande pour moi et encore trop grande pour tout le monde”, a-t-il déclaré.

Okev, quant à lui, a un point de vue différent.

« Nous reviendrons ici et nous construirons cet endroit et il prospérera et se développera. Cela ne va pas rester ainsi », a-t-il déclaré. “Nous ne les laisserons pas nous déplacer.”

