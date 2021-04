Un moine BOUDDHISTE s’est décapité avec une guillotine de bricolage en espérant que cela lui porterait chance dans l’au-delà, selon des rapports.

Thammakorn Wangpreecha, 68 ans, planifiait le sacrifice rituel bizarre depuis plus de cinq ans, ont déclaré des adeptes.

ViralPress

Abbott Thammakorn Wangpreecha a planifié sa propre mort comme un sacrifice rituel[/caption]

ViralPress

Des centaines de fidèles ont afflué dans son temple pour des rites funéraires en Thaïlande[/caption]

Thammakorn, qui était abbé du monastère de Wat Phuhingong dans le nord de la Thaïlande, a mis fin à ses jours jeudi dernier.

On dit qu’il a placé sa guillotine de fortune à côté d’une statue de Bouddha afin qu’il semble que la divinité tenait sa tête coupée.

Ensuite, il se serait allongé sous l’appareil et aurait coupé les cordes pour ramener la lame de 3 pieds sur son cou.

Son neveu Booncherd Boonrod, qui a retrouvé le corps, a déclaré qu’il y avait également une plaque de marbre inscrite à proximité expliquant son plan.

Il a déclaré aux médias locaux: «Dans la lettre, il était indiqué que se couper la tête était sa façon de louer Bouddha.

«Il a dit qu’il planifiait cela depuis cinq ans maintenant.

«Son souhait était d’offrir sa tête et son âme afin que le Seigneur puisse l’aider à se réincarner en tant qu’être spirituel supérieur dans la prochaine vie.»

Thammakorn, qui avait servi au temple pendant 11 ans, aurait cru que l’offrande lui porterait chance dans l’au-delà.

Avant de faire le sacrifice, l’abbé aurait informé ses fidèles qu’il quittait le monastère mais ne leur aurait pas parlé de la guillotine.

ViralPress

Le moine aurait coupé des cordes sur son appareil de bricolage pour faire tomber une lame de 3 pieds sur son cou[/caption]

Suite à l’annonce de la mort macabre, plus de 300 fidèles locaux sont arrivés au temple pour préparer le corps du moine mort aux rites funéraires.

La police est intervenue et a emmené le corps à l’hôpital pour une autopsie afin de déterminer la cause du décès avant de le rendre à sa famille.

Selon un rapport, le corps du moine a été déposé dans un cercueil tandis que sa tête était exposée dans un bocal.

Les fidèles et les membres de la famille ont ensuite transporté ses restes dans une forêt où ils ont été incinérés.

Yu, l’un des disciples de l’abbé, a déclaré: «Cela faisait maintenant cinq ans qu’il planifiait cela.

«Il a atteint son objectif et rencontré l’illumination.»

Bien que certains adeptes louent Thammakorn, les autorités religieuses ont averti qu’un tel sacrifice de soi n’était pas encouragé.

Sipbowon Kaeo-ngam du Bureau national du bouddhisme de Thaïlande a déclaré que l’abbé avait peut-être été induit en erreur en effectuant le rituel, rapporte l’International Business Times.

«Nous devons empêcher que de telles situations désagréables ne se reproduisent», a-t-il déclaré.

«Les dirigeants des temples et les abbés devraient revoir leurs pratiques et s’occuper des autres moines dans leurs temples. Cet incident est une preuve possible de la négligence de le faire. «

Il a ajouté que l’autorité religieuse du gouvernement distribuerait des enseignements corrects et sans décapitation dans les temples de toute la Thaïlande.





Les bouddhistes croient qu’accomplir de bonnes actions est une manière de louer le Seigneur Bouddha, et leur apportera un bon karma dans la prochaine vie.

De nombreux croyants donnent de l’argent ou des oiseaux captifs gratuits comme une forme d’offrande, appelée «faire du mérite» pour l’au-delà.

Le mois dernier, des jumeaux de cinq ans ont été forcés de se marier en Thaïlande parce que leurs parents superstitieux pensaient que cela éviterait la malchance.

ViralPress

Des disciples ont déclaré que Thammakorn avait « atteint l’illumination »[/caption]

ViralPress

Il a planifié sa mort comme une offrande au Seigneur Bouddha[/caption]

ViralPress

Les autorités religieuses ont déclaré qu’il avait peut-être été induit en erreur et que la pratique n’est pas encouragée[/caption]