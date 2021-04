Un moine bouddhiste s’est coupé la tête en utilisant une guillotine comme offrande à Bouddha dans l’espoir d’une «bonne chance» dans le nord-est de la Thaïlande. Selon un Courrier quotidien rapport, le moine croyait que faire une telle offrande au Bouddha lui porterait chance dans l’au-delà – une croyance connue dans le bouddhisme comme «faire du mérite».

L’homme de 69 ans identifié comme Thammakorn Wangpreecha planifiait le sacrifice rituel inhabituel pendant plus de cinq ans. Il a donné suite à l’offrande religieuse extrême et a été retrouvé mort aux côtés de sa tête coupée au temple de Wat Phu Hin dans la province de Nong Bua Lamphu le jeudi 15 avril, a en outre cité le rapport.

Le corps sectionné de Wangpreecha a été retrouvé par son neveu Booncherd Boonrod. Il a également trouvé une plaque de marbre sur laquelle étaient inscrits les plans de son oncle. Boonrod a ajouté que son oncle dans une lettre a déclaré que se couper la tête était sa façon de «louer Bouddha» et qu’il avait planifié cet événement bizarre depuis cinq ans maintenant. Boonrod a également dit que le souhait de son oncle était «d’offrir sa tête et son âme» afin que le Bouddha puisse «l’aider à se réincarner», en tant qu’être spirituel supérieur dans la prochaine vie.

Le rapport mentionnait en outre que le moine avait utilisé une guillotine improvisée à côté d’une statue de Dieu bouddhiste afin que la divinité religieuse émerge pour tenir sa tête après qu’elle ait été séparée de son corps. Le rapport mentionnait en outre que le moine maintenant décédé avait servi le temple pendant 11 ans et avait précédemment informé les autres prêtres qu’il quitterait le monastère, mais n’a pas mentionné la guillotine.

Après la mort du moine, la police a emmené son corps du temple à l’hôpital pour des médecins légistes pour effectuer leur examen post-mortem et enregistrer la cause du décès. Après que les autorités aient rendu son corps pour les rites funéraires, plus de 300 résidents locaux sont arrivés au temple pour préparer le corps du moine pour les rites finaux.

Le corps du moine a été déposé dans un cercueil tandis que sa tête a été placée dans un bocal avant que ses partisans et les membres de sa famille ne transportent sa dépouille dans la forêt où elle a été brûlée. Cependant, malgré certains adeptes louant le moine, le Bureau national du bouddhisme du pays a exhorté les gouvernements locaux à les aider à faire prendre conscience que de telles pratiques ne sont pas encouragées dans la région.

