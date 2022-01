Un modeste appartement de deux chambres à rafraîchir est mis sur le marché à un prix exorbitant

À l’intérieur du pad LA en vente par l’agence Selling Sunset avec baignoire extérieure, cheminées et bar – il peut être à vous pour 9 millions de dollars

L’appartement a une surface habitable de 1 106 pieds carrés avec une cuisine, un salon et une salle à manger

Il se trouve sur la « poignée » de la péninsule et donne sur le port de Poole à l’avant avec la plage de sable et la mer derrière elle

L’appartement dispose de deux chambres doubles et d’une salle de bain

Le record de la propriété la plus chère de Sandbanks est Harbour Gate, un manoir au bord de l’eau qui appartenait autrefois à Harry Redknapp, qui s’est vendu l’année dernière pour 10 millions de livres sterling.

« L’appartement est un bon espace, il bénéficierait d’un peu de rafraîchissement mais il est spacieux et toutes les pièces principales donnent sur la vue. »

« Beaucoup de propriétés sur cette partie de la péninsule sont des résidences secondaires, elles sont assez calmes à cette période de l’année et on les voit vraiment s’illuminer en été.

Il a ajouté: « Je pense que ce qui rend cet appartement assez spécial, c’est que vous avez la plage à votre porte. Vous sortez par votre porte d’entrée, faites un virage à droite et vous êtes sur la plage, les pieds dans le sable.

« En été, le port est plein de kitesurfeurs, de bateaux et vous obtenez l’étrange superyacht qui entre dans le port. La vue est donc assez dynamique et change continuellement. »

« Il y a aussi de superbes vues depuis la salle à manger et la chambre.

« Depuis la fenêtre du salon, vous pouvez voir de Poole Quay jusqu’au bout de la péninsule et de l’île de Brownsea.

La plage de Sandbanks est considérée comme l’une des meilleures de Grande-Bretagne, avec du sable doré et des vues à couper le souffle, où les visiteurs affluent régulièrement en été.

Dehors, il y a un parking pour une voiture et une terrasse commune avec accès direct à la plage.

L’appartement dispose de 100 m² de surface habitable avec une cuisine, un salon, une salle à manger, deux chambres doubles et une salle de bain.

L’appartement est au deuxième étage d’un bloc de huit autres et fait face au deuxième plus grand port naturel du monde, régulièrement visité par des superyachts.

C’est sur Banks Road, une bande étroite avec une seule rangée de propriétés – et les maisons là-bas exigent une prime parce qu’elles ont une double vue.

Mais l’appartement, appelé Utopia, a été construit à la fin des années 1960 et appartient à la même famille depuis plusieurs années – et doit être rénové.

Il se trouve sur la «panhandle» de la péninsule et donne sur le port de Poole à l’avant avec la plage de sable et la mer derrière.

De la fenêtre du salon, vous pouvez voir Poole Quay jusqu’au bout de la péninsule et de l’île de Brownsea

