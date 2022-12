Un «modèle Netflix» financé par le gouvernement fédéral peut-il réparer le marché brisé des antibiotiques?

“La pandémie de Covid-19 a démontré la vulnérabilité de l’Amérique aux crises de santé publique catastrophiques, et elle a souligné l’urgence de prendre des mesures raisonnables pour les prévenir à l’avenir”, a déclaré le sénateur Todd Young, un républicain de l’Indiana et l’un des co-sponsors du projet de loi. un email. “La prochaine crise de santé publique est déjà là : l’émergence de bactéries résistantes aux traitements antibiotiques.”

Dans une lettre au Congrès en novembre, les opposants à la mesure ont déclaré qu’elle encouragerait le développement de médicaments inefficaces, en partie à cause de ce qu’ils décrivent comme des failles dans le processus d’approbation actuel de la FDA pour les antibiotiques. “En vertu de la loi Pasteur, l’argent des contribuables sera gaspillé comme un chèque en blanc aux fabricants de produits pharmaceutiques pour des antimicrobiens à bénéfice limité”, ont-ils écrit.

L’un des signataires, le Dr Reshma Ramachandran, professeur adjoint à la Yale School of Medicine, a déclaré que le projet de loi laisse en place un régime réglementaire pour les antibiotiques qui, selon elle et d’autres, permet aux entreprises de commercialiser des médicaments de valeur douteuse. Son objection au statu quo est centrée sur un principe central du processus d’examen des antibiotiques de la FDA : les nouveaux médicaments peuvent être approuvés selon un concept connu sous le nom de non-infériorité, qui permet aux nouveaux médicaments d’être moins efficaces que les médicaments existants. Le Dr Ramachandran, dont les travaux portent sur la résistance aux antimicrobiens et la politique de santé, et d’autres critiques du projet de loi ont déclaré que la FDA devrait adopter un système qui oblige les fabricants de médicaments à prouver que les nouveaux antibiotiques sont supérieurs aux actuels.

“En tant que clinicien, je suis extrêmement préoccupé par le fait que nous pourrions avoir de nouveaux médicaments coûteux sur le marché sans surveillance réglementaire pour garantir que ces médicaments sont cliniquement significatifs ou qu’ils traitent même des infections résistantes”, a déclaré le Dr Ramachandran.

De nombreux experts affirment cependant qu’une telle approche est peu pratique et soulève des questions éthiques. Pour déterminer si un nouvel antibiotique est supérieur aux antibiotiques existants, les chercheurs devraient mener des essais cliniques qui testent la nouvelle thérapie par rapport à un placebo ou à un médicament qu’ils savent moins efficace. Pour les participants à l’étude qui luttent contre une infection, l’obtention d’un placebo ou d’un médicament de qualité inférieure pourrait s’avérer mortelle.

« Toute cette notion de supériorité n’a aucun sens. Nous ne tenons aucun médicament à cette norme », a déclaré Kenneth E. Thorpe, responsable de la politique de santé dans l’administration Clinton et conseiller du groupe de défense Partnership to Fight Infectious Disease. “Nous devons stimuler l’innovation et obtenir autant de nouveaux antibiotiques que possible compte tenu de la diversité des infections et de la menace pour la santé humaine en cas d’échec.”