Un modèle millionnaire américain de 23 ans parcourt 4000 km en avion pour obtenir un collier Bling pour chien

Tout le monde aspire à avoir un style de vie somptueux et pour réaliser ce rêve, les gens travaillent dur jour après jour. Cela dit, tant de gens y parviennent à un très jeune âge. Un mannequin de 23 ans, devenu millionnaire, dépense désormais de l’argent pour ses étranges passe-temps.

Linsey Donovan a parcouru 4000 kilomètres en avion pour ses achats d’animaux. Vous pouvez dire que la fille poursuit un passe-temps royal en raison de son immense richesse. Selon le rapport de Truly, Linsey Donovan a parcouru 4000 km en avion pour acheter un collier pour son chien. Enfin, elle a acheté un collier bling Louis Vuitton pour son animal de compagnie. Pour cela, elle a voyagé de Palm Beach, en Floride, à Los Angeles. Là, elle a séjourné dans un hôtel cinq étoiles et après avoir visité la maison de son amie, elle a décidé d’acheter une maison similaire à Los Angeles. Ses amis sont aussi riches comme elle, leurs maisons ont toutes les commodités comme un jacuzzi sous-marin et une piscine.

La chaîne YouTube Truly a partagé la vidéo lifestyle de Linsey Donovan.

Regardez-le ici :

En voyant le clip, les téléspectateurs ont été stupéfaits de voir son style de vie luxueux. Comme l’a commenté l’un d’eux, “Elle est si mignonne. Elle ressemble à une Barbie ! J’ai vu une vidéo où elle avait acheté une belle maison à ses parents. Elle est tellement adorable. Alors qu’un autre a dit: «C’est bien pour elle. Elle semble apprécier son succès et n’agit pas au-dessus de tout. Dans l’ensemble, les gens ont apprécié Linsey.

Le mannequin a commencé à travailler à l’âge de 14 ans dans un restaurant, puis à 17 ans, elle s’est lancée dans la diffusion en direct, gagnant Rs 50 000 par jour. Elle a ensuite investi de l’argent dans l’immobilier.

