Un modèle météorologique actif prévu jusqu’au jour du scrutin. | Météo à Montana

MONTANA – Les températures se sont réchauffées jusqu’aux années 40 dans les régions occidentales du Montana et jusqu’aux années 50 à l’est. Les vents d’aujourd’hui étaient en rafales et le radar montre des pluies et de la neige par endroits dans l’ouest du Montana avec quelques averses dans certaines parties du centre et du centre-sud du Montana et du nord-ouest du Wyoming.

Un système de tempête continuera à apporter des zones de pluie et de neige dans l’ouest et le sud-ouest du Montana, tandis que la majeure partie du centre et de l’est de l’État restera sèche.

Un avis météorologique hivernal est en vigueur jusqu’à dimanche matin pour les cols Lookout, Lost Trail, Lolo, Raynolds et Targhee ainsi que West Yellowstone et Big Sky. Chutes de neige de deux à sept pouces. Un système de tempête plus fort se déplacera vers l’ouest et le centre du Montana lundi et mardi.

Une surveillance des tempêtes hivernales est en place du sud de Glacier Park jusqu’à Swan Lake et pour Kings Hill Pass et Neihart dans le centre du Montana. Le potentiel de chute de neige dans ces régions variera de 2 à 14 pouces de neige. Les niveaux de neige peuvent atteindre les altitudes les plus basses. Des vents forts accompagneront le système de tempête.

Une veille de vent violent sera en place lundi et mardi pour le front des montagnes Rocheuses dans la High Line autour de Cut Bank. Les vents souffleront en rafales entre 50 et 75 mph.

Les minimums de cette nuit s’échelonneront dans les années 20 au centre et à l’ouest jusqu’aux années 30 au centre-sud et à l’est. Les maximums de demain se situeront dans les années 30 et 40 au centre et à l’ouest jusqu’aux années 50 au centre-sud et à l’est.