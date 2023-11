Un modèle informatique et un expert national choisissent le football de Miami dans l’État de Floride

L’équipe de football de Miami est un outsider important samedi dans l’État de Floride. Florida State est favorisé de 13,5 points sur Miami par le FanDuel paris sportifs. L’ESPN Football Power Index donne à l’État de Floride 85 % de chances de vaincre Miami. Miami battant Florida State choquerait les parieurs et les statistiques.

Jerry Palm de CBS Sports choisit l’État de Floride moins -14,5 contre l’équipe de football de Miami samedi sous «Autres candidats CFP» dans le cadre de son « Choix de football universitaire, pronostics, cotes… parmi les meilleurs paris de la semaine 11. » Florida State a une fiche de 3-1 contre l’écart de points à domicile cette saison et Miami a une fiche de 1-3 contre l’écart sur la route.

L’équipe de football de Miami a une fiche globale de 4-5 par rapport à l’écart cette saison. Les Hurricanes ont une fiche de 1-4 contre l’écart dans les matchs de l’ACC. Miami a battu Clemson en double prolongation il y a trois semaines en tant qu’outsider de six points. L’État de Floride a une fiche de 6-3 contre l’écart cette saison. Les Seminoles ont une fiche de 6-2 comme favoris en 2023.

L’État de Floride a battu LSU 45-24 en tant qu’outsider de 1,5 point. Les Seminoles ont été les favoris lors de leurs huit matchs depuis leur victoire contre LSU. CBS Sports a effectué des simulations pour plusieurs matchs cette semaine, dont Miami à FSU. « Cotes, choix et prévisions du football universitaire pour la semaine 11, 2023 : un modèle éprouvé aime l’État de Floride, en Géorgie »

« L’un des choix de football universitaire que le modèle recommande pour samedi : le numéro 4 de l’État de Floride (-14,5) couvre facilement Miami (Floride) à 15 h 30 HE samedi après-midi. Miami a démarré la saison avec un bilan de 4-0, mais sa campagne s’est dégradée depuis qu’une erreur d’entraîneur tardive a conduit à une défaite 23-20 contre Georgia Tech. Les Hurricanes n’ont couvert l’écart qu’une seule fois au cours de leurs cinq derniers matchs, s’inclinant face à NC State lors d’une finale de 20-6 la semaine dernière. L’État de Floride, quant à lui, a remporté ses neuf matchs cette saison, couvrant l’écart lors de 10 de ses 15 dernières compétitions remontant à l’année dernière. Les Seminoles ont remporté quatre matchs consécutifs par au moins 17 points, ils sont donc habitués à gagner des matchs confortablement. Leur offensive de grande puissance est dirigée par le quart-arrière senior Jordan Travis, et le modèle lui permet de terminer avec plus de 300 verges et au moins trois touchés dans ses dernières simulations, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles FSU couvre l’écart bien au-dessus de 60 % du terrain. temps.”

Trop de pénalités et de revirements ont placé Miami comme un grand outsider dans l’État de Floride et pour que les ordinateurs projettent que les Hurricanes perdent face aux Seminoles. L’État de Floride a un avantage sur Miami dans presque toutes les catégories. Si Miami peut éliminer les revirements et minimiser les pénalités, elle peut être plus compétitive par rapport à FSU.

Comme Mario Cristobal le prêche depuis son embauche en décembre 2021, Miami doit remporter la ligne de mêlée contre Florida State. Miami a bien joué sur la ligne de mêlée grâce à ses faux pas lors des matchs de l’ACC. Miami est troisième de l’ACC en verges par course et deuxième en moins de sacs autorisés.

Miami mène l’ACC pour les verges au sol autorisées par course, est à égalité au premier rang pour les plaqués pour perte et est deuxième pour les sacs. Cristobal a mis l’accent sur le recrutement pour les lignes offensives et défensives et cela a porté ses fruits en 2023. L’État de Floride devrait avoir un énorme avantage en termes de meneurs de jeu s’ils sont en bonne santé.