Un modèle incroyable montre à quoi Jésus-Christ aurait pu ressembler alors qu’une sculpture “hyper-réaliste” basée sur le Suaire de Turin a été dévoilée

UN modèle INCROYABLE montrant à quoi ressemblait peut-être Jésus-Christ a été dévoilé en Espagne.

La sculpture hyperréaliste qui est faite de latex et de silicone, -et de vrais cheveux humains,- a été basée sur des données recueillies dans le célèbre Suaire de Turin.

Le modèle hyperréaliste a été dévoilé dans la cathédrale de Salamanque en Espagne Crédit : Flash d’information

La sculpture est faite de latex, de silicone et de vrais cheveux humains Crédit : Flash d’information

La sculpture est livrée avec toutes les blessures que Jésus aurait subies Crédit : Flash d’information

Le modèle réaliste présente même toutes les blessures qui auraient été infligées au Messie, y compris des coupures à la tête où la couronne d’épines aurait été forcée sur sa tête.

La sculpture qui pèse 165,3 livres et mesure 5 pieds 10 pieds présente également la blessure infligée au côté de Jésus par la Sainte Lance et les nombreuses égratignures sur son corps qu’il aurait subies après que Pilate lui ait ordonné d’être fouetté et moqué.

Le Suaire de Turin, mentionné pour la première fois en 1354, a déconcerté les érudits à travers les âges.

Certains pensent que la mystérieuse relique est le tissu funéraire taché de sang de Jésus après sa crucifixion, tandis que d’autres ont soutenu qu’il s’agissait d’un faux élaboré.

La toile de lin semble porter l’image du corps d’un homme, mais les scientifiques ont du mal à s’entendre sur son âge malgré les analyses d’experts.

Les premiers documents historiques certains du Suaire remontent au XIIIe-XIVe siècle en France et un évêque local en 1390 l’a qualifié de faux.

L’Église catholique n’approuve ni ne rejette officiellement le Suaire.

En 2018, des chercheurs ont affirmé que le flux sanguin sur le linceul n’était pas cohérent avec ce que produirait un corps saignant.

Certains sceptiques pensent même que le lin est un habile faux médiéval.

Et maintenant, les téléspectateurs pourront se faire leur propre opinion, car après des années de recherche, des experts ont conçu un corps réaliste basé sur le Suaire.

L’impressionnante création a été exposée jeudi dans la cathédrale de Salamanque, en Espagne, et peut être vue jusqu’en décembre.

Après cela, il s’apprête à entreprendre une tournée mondiale, avec des expositions programmées sur les cinq continents.

Les organisateurs de l’exposition “The Mystery Man” ont déclaré : “Cette exposition est un voyage à travers l’art, l’archéologie et la science sur le Saint Suaire qui sont présentés pour la première fois ensemble dans cet espace unique de 600 mètres carrés. [6,458-foot] exposition.

“La pièce maîtresse de l’exposition est une représentation hyperréaliste et volumétrique de l’homme au Suaire, qui a été dévoilée pour la première fois lors de la conférence de presse d’ouverture.”

José Luis Retana, évêque de Salamanque, a déclaré : “Ce matin, dans cette cathédrale, nous allons être les protagonistes de ce qui semble être un succès mondial”.

Il aurait également souligné “la grande opportunité que cette exposition représente pour la foi à Salamanque”.

Mgr Retana a dit que le corps de l’homme dans le Saint Suaire peut représenter « la concrétion de l’amour de Dieu qui se fait chair en Jésus-Christ qui meurt comme un malfaiteur avec un terrible sacrifice pour notre salut. Il n’y a pas de plus grand amour au monde.”

Et Carlos Garcia Carbayo, le maire de Salamanque, a décrit “The Mystery Man” comme “une grande exposition qui aura un écho mondial et qui sort de Salamanque, c’est une source de fierté pour tous les Salamancains”.

Alvaro Blanco, le commissaire de l’exposition, a expliqué que l’exposition représente 15 ans d’étude du Saint Suaire, louant le “courage d’ArtiSplendore et de la cathédrale de Salamanque qui ont opté pour le projet de l’exposition The Mystery Man”.

ArtiSplendore gère divers monuments culturels et touristiques et est en charge du projet.

Il a ajouté : “Personne n’avait osé faire un corps hyperréaliste comme celui-ci. Nous avons osé et nous espérons que l’exposition sera un succès complet.”

Francisco Moya, le PDG d’ArtiSplendore, a souligné “l’exposition de pèlerins” qu’il espère que “The Mystery Man” aura.

D. Antonio Matilla, doyen de la cathédrale de Salamanque, a déclaré que “le conseil municipal espère que cette exposition renouvellera les eaux du corps et de l’esprit des croyants et des non-croyants et nous rapprochera du mystère”.

