Hurone AI, un Start-up de logiciels d’oncologie basée à Seattle, a commencé les tests l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la surveillance à distance des patients atteints de cancer au Nigeria et au Kenya.

Utilisation de l’outil Bedrock d’Amazon Web Servicece qui aide à construire IA générative modèles fondamentauxHurone a créé des modèles d’IA pour les soins en oncologie au sein sa propre Boîte à outils IA Gukiza. Dans les pays où les oncologues sont privilégiés, Hurone affirme, son modèle d’IA permet traitement personnalisé, génère des résumés rapides des données des patients et rend le traitement et gestion de la maladie plus précis.

Les cas de cancer augmentent au Nigeria et au Kenya

Au Nigeria, Gukiza AI est testé au Zenith Medical and Kidney Center d’Abuja, le plus grand centre de traitement du cancer du rein en Afrique de l’Ouest. Le Nigeria possède l’un des taux de mortalité par cancer les plus élevés dans le monde, avec environ quatre cas sur cinq entraînent la mort, selon l’Observatoire mondial du cancer. En 2020, il a rapporté sur 124 000 nouveaux cas et plus de 78 000 décès.

Au Kenya, le logiciel Hurone est utilisé à l’hôpital d’enseignement et de référence Jaramogi à Kisumu, un centre médical tertiaire situé dans l’ouest du Kenya, qui gère plus de 5 000 patients atteints de cancer par an. Le cancer est le deuxième en importance non transmissible de la mort après maladie cardiovasculaire au Kenya, avec à peu près 47 887 nouveaux cas de cancer et 32 500 décès enregistré chaque année.

Comment une application d’IA peut-elle aider les patients atteints de cancer ?



Fondée en 2021, Hurone a formé Gukiza sur des bases de données de patients open source pour reconnaître la progression et les effets secondaires de diverses formes de cancer. En surveillant à distance les patients de ce que Kingsley Ndoh, le fondateur de Hurone, a qualifié de « populations sous-représentées », l’IA est conçue pour nourrir médecins avec données en temps réel.

Ôn son site internet, Huron c’est triste que une version bêta de Gukiza « réduction d’environ 60 % des appels hors service en oncologie pour les équipes de soins contre le cancer de nos sites partenaires », tout en aidant les oncologues économiser « plus de 75 % du temps traditionnellement requis pour assumer des responsabilités de soins spécifiques ».

Huron fait partie d’un 40 millions de dollars AWS pprojet, dans lequel plus de 90 organisations ont reçu un cloud gratuit crédits pour aider à faire progresser le traitement du cancer en le monde en développement. En janvier, Hurone aussi a présenté son outil d’IA à l’Initiative rwandaise contre le cancer du sein en Afrique de l’Est comme solution de télémédecine, sauver les patients atteints de cancer parcourent plusieurs kilomètres pour être diagnostiqués ou surveillés.