Un modèle de fitness avec «le plus gros cul du Brésil» assure un actif pour 280 000 £ après s’être réveillé à 4 heures du matin tous les jours pour le pomper dans la salle de sport

Un modèle FITNESS avec « le plus gros cul du Brésil » a assuré son arrière important pour plus de 280 000 £.

Les fesses de Vanessa Ataides mesurent 126 cm (49,6 pouces) et sont les deuxièmes plus grandes au monde.

Vanessa Ataides a le plus gros cul du Brésil, mesurant 126 cm (49,6 pouces) Crédit : Flash info

Le mannequin de fitness partage souvent des publications de son derrière plantureuse sur Instagram Crédit : Flash info

La Brésilienne dit qu’elle aime l’attention que ses fesses lui attirent Crédit : Flash info

Vanessa, qui compte 42 400 abonnés sur Instagram, a souscrit une police d’assurance sur ses fesses d’une valeur de 280 815 £.

« Je suis célèbre à cause de mes fesses. C’est le plus gros du Brésil. Donc, il est juste que je sois assuré », s’est vanté le mannequin.

La jeune Brésilienne, qui aurait 35 ans, a sa propre équipe d’entraîneurs personnels dédiée à ses fesses et se réveille tous les matins à 4 heures du matin pour s’entraîner.

« Mon objectif à court terme est d’avoir un derrière de 130 centimètres (51,2 pouces) », a-t-elle déclaré, sans révéler ses plans à long terme.

La fanatique de l’exercice a affirmé qu’elle n’avait jamais trafiqué une photo pour faire paraître son derrière plus grand qu’il ne l’était vraiment.

« Des photos retouchées ? Vous n’en trouverez pratiquement pas, car je ne suis pas parfaite et je n’ai pas à cacher mes imperfections, car les opinions des autres ne m’affectent pas », a-t-elle écrit sur Instagram.

« Des défauts ? Oui, j’en ai. J’ai de la cellulite, j’ai des vergetures, j’ai des plaques et quelle femme n’en a pas ?

« Mais j’essaie toujours de prendre soin de moi pour qu’ils soient aussi imperceptibles que possible pour moi. »

Elle a également critiqué les critiques, affirmant que la beauté est définie comme ce qui « vous fait vous sentir bien et heureux avec vous-même ».

En plus de son programme d’exercice exténuant, Vanessa mange six repas riches en protéines par jour afin de développer plus de muscle.

Elle a déclaré à Truly : « Mon régime est spécialement conçu pour faire pousser mes fesses afin que je puisse avoir les plus grosses fesses du monde.

« Je mange beaucoup de blancs d’œufs, de viande, etc. Une fois que j’ai pris un repas, je planifie déjà le suivant.

La Brésilienne dit qu’elle aime l’attention qu’elle reçoit de son derrière expansif, sur lequel elle travaille depuis l’âge de 24 ans.

« Je faisais de l’exercice et j’en suis devenue accro et je voulais agrandir mes fesses chaque jour », a-t-elle déclaré.

Vanessa se réveille tous les matins à 4h du matin pour s’entraîner Crédit : Flash info

Aujourd’hui âgée d’une trentaine d’années, la jeune femme fait pousser ses fesses depuis l’âge de 24 ans. Crédit : Flash info

Vanessa a le deuxième plus gros cul au monde. La première place revient à l’Américain Mikel Ruffinelli, dont les hanches mesurent 2,4 mètres (8 pieds) Crédit : Flash info

« J’aime attirer l’attention.

« Donc, avoir des fesses exagérées est génial parce que les gens me regardent. »

Vanessa a peut-être les plus gros fesses du Brésil, mais le record du monde appartient à l’Américain Mikel Ruffinelli, dont les hanches mesurent 2,4 m (8 pieds) de circonférence.