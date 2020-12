La police égyptienne a arrêté un mannequin et un photographe pour une séance photo « répréhensible » dans la pyramide de Djoser, près du Caire, en Égypte. L’affaire a rapidement fait sensation sur internet, amenant les utilisateurs des réseaux sociaux à remettre en question l’action des autorités égyptiennes et à soutenir le mannequin et le photographe.

Le mannequin Salma-al-Shimi et le photographe Houssam Mohammed ont été libérés sous caution mardi soir après que les procureurs ont ordonné la libération du duo dans l’attente d’une enquête approfondie.

Shimi a été placée en garde à vue avec Houssam lundi après les premières photos publiées sur elle Page Instagram du tournage « inapproprié » dans une ancienne robe égyptienne à la pyramide à degrés de Djoser, vieille de 4700 ans, dans la nécropole de Saqqarah, à 30 km au sud du Caire. Peu de temps après la publication, des rapports ont révélé que le duo avait été renvoyé devant le parquet et que le mannequin avait été détenu pour « manque de respect » pour avoir porté des vêtements incompatibles avec le patrimoine ancien de l’Égypte.

Cependant, cela a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux, où les internautes ont remis en question le problème de la séance photo. Shimi a également été condamné pour avoir enfreint les règles fixées par le ministère des Antiquités pour le tournage « inapproprié ».

L’AFP rapporte que le duo a été accusé d’avoir «pris des photos sans autorisation sur le site archéologique de Saqqara». Alors que l’enquête est toujours en cours, le mannequin et le photographe ont été libérés sous caution de 500 livres égyptiennes chacun.

Les internautes ont inondé les commentaires de leur soutien aux deux; « Y a-t-il vraiment une interdiction de prendre des photos dans les zones archéologiques, même des photos qui ne sont pas indécentes mais tout à fait normales? » demande un utilisateur. Certains rapportent que les photos ont également été supprimées du compte Instagram du mannequin, mais son pseudonyme officiel et ses comptes de fans incluent toujours les photos du tournage.

Ces derniers mois, les autorités égyptiennes ont réservé une dizaine d’influenceurs sur les réseaux sociaux pour partager des contenus jugés « offensants » par les juges. L’incident récent a recueilli un soutien considérable pour le modèle et le photographe lorsque les utilisateurs se sont rendus sur Internet pour exprimer leur indignation face à l’incident.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook du ministère du Tourisme, le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptien, Mostafa Waziri, avait tenté de renvoyer l’affaire devant le parquet après avoir jugé les photos « inappropriées ».