LA FAMILLE d’un mannequin qui a subi des lésions cérébrales après avoir mangé un bretzel infusé au beurre d’arachide a reçu près de 30 millions de dollars par un jury de Las Vegas après avoir découvert qu’elle avait été traitée de manière négligeable par l’ambulance qui a répondu.

La famille de Chantel Giacalone a reçu une somme de 29,5 millions de dollars vendredi après qu’un jury a trouvé une ambulance MedicWest qui venait la soigner en manque d’épinéphrine IV, le traitement à l’adrénaline pour les réactions allergiques sévères.

Chantel Giacalone a été clouée au lit après avoir pris une bouchée d’un bretzel infusé au beurre de cacahuète et que les médecins qui ont répondu n’avaient pas d’épinéphrine IV légalement requise. Crédit: Cabinet d’avocats Nettles Morris

«Au moins, ma fille sera prise en charge. J’en suis heureux», a déclaré Jack Giacalone, son père, après la lecture du verdict à l’issue d’un procès civil de trois semaines.

« Toutes les angoisses que nous avons traversées ces huit dernières années, je ne suis pas content », a-t-il ajouté. « J’espère juste que MedicWest changera ses habitudes. »

Lors d’une convention à Las Vegas en février 2013, Giacalone, alors âgée de 27 ans, a pris une bouchée dans un bretzel infusé de beurre de cacahuète et est tombée en état de choc anaphylactique.

L’actrice et mannequin en herbe a perdu de l’oxygène dans son cerveau pendant quelques minutes après avoir cherché un traitement auprès de MedicWest Ambulance, qui dirigeait le poste médical ce jour-là à la convention.

Giacalone était un mannequin et une actrice en herbe qui a perdu de l’oxygène dans le cerveau pendant plusieurs minutes Crédits: Getty

« Chaque minute de la vie de Chantel a été inextricablement modifiée », a déclaré l’avocat de sa famille, Christian Morris, lors de la plaidoirie de jeudi.

« Chaque minute depuis qu’elle est entrée dans cette salle médicale pour une entreprise qui a choisi les bénéfices plutôt que les soins aux patients. »

Morris a fait valoir que MedicWest avait fait preuve de négligence en l’absence du traitement à l’épinéphrine nécessaire pour les réactions allergiques, ce qui est requis par la loi par le district de santé du sud du Nevada.

Une telle loi est devenue une exigence par un groupe de travail auquel MedicWest siège lui-même, selon les témoignages et les arguments lors du procès.

Morris a déclaré que les médecins n’avaient que de l’épinéphrine intramusculaire dans leurs sacs, qu’ils n’utilisaient pas. Cependant, l’IV est nécessaire lorsqu’un patient entre en anaphylaxie complète.

L’avocat a déclaré que le médicament ne coûte que 2,42 $, mais a demandé plus de 60 millions de dollars de dommages et intérêts pour les frais médicaux encourus et à venir.

MedicWest a nié tout acte répréhensible, affirmant que Giacalone n’avait jamais perdu connaissance alors qu’il était sous sa garde.

L’avocat de l’ambulance, William Drury, a déclaré que si le jury déclarait la société coupable, 8 millions de dollars seraient plus que suffisants.

Drury a également fait valoir que Giacalone avait une sensibilité accrue aux arachides, rendant le résultat inévitable.

«La vérité est sortie», a déclaré le père de Giacalone. « Parce que ce qui s’est passé dans cette pièce n’était rien. Ils ont laissé ma fille s’attarder. »

Jack, 70 ans, et sa femme Deborah, 59 ans, fournissent des soins 24 heures sur 24 à leur fille tétraplégique, qui ne peut communiquer que par ses yeux.

«Je ne veux pas qu’elle aille ailleurs. Je l’aime et elle m’aime», a témoigné Deborah.

« C’est très difficile de prendre soin d’elle, mais je ne l’aurais pas autrement. »

Ils ont dit qu’elle vivait dans la salle à manger et utiliserait une partie des fonds pour acheter une nouvelle maison offrant une meilleure mobilité pour leur fille.