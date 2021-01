Un mode de vie végétalien limite-t-il ce que vous pouvez vivre en voyage?

Vous avez donc décidé d’essayer Veganuary, mais vous vous demandez maintenant si cela pourrait limiter vos projets de voyage. Suite à notre récente conversation avec Wendy Werneth, créatrice de Le végétalien nomade, nous pensons que vous pourriez être agréablement surpris.

Le mouvement végétalien a connu une croissance considérable au cours des dernières années. 2020 a été une année record pour Veganuaire – avec 400 000 inscriptions – presque le double du chiffre en 2019. Aujourd’hui, le véganisme commence à prendre de l’ampleur dans l’industrie du voyage.

Des agences de voyage et des voyagistes végétaliens spécialisés tels que Hospitalité végétalienne, qui forme et certifie les destinations touristiques pour les végétaliens, et Voyage mondial végétalien, qui propose des circuits entièrement vegan, commencent à émerger.

Pays naturellement végétaliens

Certains pays sont, inévitablement, plus accommodants que d’autres en ce qui concerne les régimes végétaliens. Dans les pays d’Asie du Sud-Est comme l’Inde où environ un tiers de la population est végétarienne, les plats à base de plantes sont plus faciles à trouver, en partie à cause de la religion et en partie à cause de l’économie. Les plats populaires comme les samoussas aux légumes, le biryani aux légumes et le channa masala sont tous végétaliens.

De même, en raison de la population largement bouddhiste en Thaïlande, il y a beaucoup de plats végétaliens disponible – en particulier dans la capitale, Bangkok.

Israël a le proportion la plus élevée de consommateurs végétaliens dans le monde, et avec beaucoup d’entre eux résidant à Tel Aviv, la ville a été considérée comme un paradis pour les végétaliens.

La demande croissante d’aliments à base de plantes et les rencontres sans cruauté avec des animaux signifient que de plus en plus d’agences de voyages commencent à s’occuper de ce groupe.

«Personnellement, je ne permets pas à mes valeurs végétaliennes de limiter les endroits où je voyage», dit Werneth. «J’ai voyagé dans des endroits assez reculés, comme le Lesotho (Afrique du Sud) et la République du Congo, où le concept de véganisme est complètement inconnu. Certaines destinations proposent certainement plus d’options végétaliennes que d’autres, je me suis toujours bien débrouillé et je n’ai jamais eu faim. »

Le blog de voyage végétalien de Werneth est né d’un voyage de trois semaines en Grèce, qu’elle a pris juste après être passé à un régime à base de plantes. Au début, inquiète, elle a été étonnée par la variété de plats grecs végétaliens. Maintenant, elle espère inspirer les autres à ne pas laisser les exigences alimentaires dicter leurs voyages.

«Les légumes, les céréales, les légumineuses, les noix, les fruits et les graines sont des composants majeurs de presque toutes les cuisines du monde. La nourriture végétalienne est partout », dit-elle à Euronews Travel.

Que peuvent faire les végétaliens pour faciliter les déplacements?

«La clé est de faire des recherches à l’avance afin de savoir quels plats et ingrédients rechercher à votre destination», déclare Werneth. «Et il est également utile de savoir comment communiquer vos besoins en tant que végétalien dans la langue locale.»

Quels sont les meilleurs endroits pour voyager si vous êtes végétalien?

L’Italie est plus végétalienne que vous ne le pensez

«L’une de mes destinations préférées de tous les temps pour les voyages végétaliens est l’Italie», déclare Werneth. » Les gens sont souvent surpris quand je dis cela, car ils ont l’habitude de manger dans leur restaurant italien local, où tous les plats sont remplis de produits d’origine animale.

«Les plats locaux varient beaucoup d’une région à l’autre, mais le sud de l’Italie est particulièrement végétalien. À mon avis, les meilleures régions italiennes pour la nourriture végétalienne sont les Pouilles et la Sicile.

Le mouvement vegan de Mongolie

«Une autre destination qui a été une énorme surprise pour moi en termes de nourriture végétalienne était la Mongolie! Dans un pays où jusqu’à 40 pour cent de la population vit comme éleveurs nomades, le mouton est le pilier de la cuisine locale », explique Werneth.

«La plupart des terres ne conviennent que pour le pâturage des animaux, pas pour la culture. Cependant, même en Mongolie, il existe un mouvement vegan en plein essor, centré principalement autour de la capitale, Oulan-Bator.

«Avant mon voyage, j’ai pris contact avec Ulziibileg Dugar (mon guide local), qui venait de lancer la toute première agence de voyage végétalienne en Mongolie.»

«Mon mari et moi sommes devenus ses premiers clients, et elle a cuisiné délicieux versions végétaliennes de plats mongols pour nous tout au long de notre tournée de 16 jours dans le pays. Il est assez rare que les touristes étrangers aient quelque chose de positif à dire sur leur expérience culinaire en Mongolie, mais nous avons mangé de délicieux repas tout le temps.

Les agences de voyages devraient faire plus pour répondre aux besoins des végétaliens

«Faire plus pour accueillir les voyageurs végétaliens serait certainement une initiative commerciale intelligente pour les agences de voyage, en plus d’avoir un impact positif sur les personnes, les animaux et la planète», déclare Werneth.

«Les agences de voyages feraient bien de travailler en liaison avec leurs partenaires sur le terrain pour s’assurer qu’ils comprennent les besoins des clients végétaliens et peuvent créer des repas à base de plantes intéressants et nutritifs. Un bol de spaghetti à la sauce tomate pour le dîner tous les soirs ne va tout simplement pas le couper.

Les relations avec les animaux peuvent-elles être respectueuses des végétaliens?

Végétalien ou pas, les voyageurs prennent aujourd’hui des décisions plus conscientes sur la façon dont ils interagissent avec les animaux pendant leur voyage.

Des organisations telles que PETA font campagne pour les attractions touristiques afin de garantir que les animaux sont traités avec humanité. Mais même ainsi, Werneth nous met en garde.

« Malheureusement, même certaines organisations qui se disent » sanctuaires « exploitent en fait des animaux à des fins lucratives, il est donc important de faire vos recherches avant de vous rendre. »

Elle ajoute qu ‘«un véritable sanctuaire fournira un havre pour les animaux secourus pour vivre le reste de leur vie en paix. Si les animaux sont forcés d’interagir avec les visiteurs de quelque manière que ce soit, c’est un gros drapeau rouge. «

Avez-vous des conseils de voyage pour les végétaliens? Nous aimerions savoir – taguez-nous sur Twitter @euronewstravel.