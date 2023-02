Un mode de vie sain pourrait retarder le déclin de la mémoire chez les personnes âgées

2 février 2023 — Une nouvelle étude suggère que le fait de suivre un mode de vie sain est lié à un déclin plus lent de la mémoire chez les personnes âgées, même chez les personnes porteuses du gène de l’apolipoprotéine E4 (APOE4), l’un des facteurs de risque connus les plus importants de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. démences.

Une équipe d’enquêteurs en Chine a analysé des données sur 10 ans sur plus de 29 000 personnes âgées d’un âge moyen de 72 ans. Parmi ceux-ci, un cinquième étaient porteurs de l’APOE4 gène.

Les enquêteurs ont créé un score de mode de vie sain en combinant la quantité de participants engagés dans six activités : alimentation saine, exercice régulier, contact social actif, activité cognitive, non-fumeur et évitement de l’alcool. Les participants ont été regroupés en ayant des modes de vie « favorables », « moyens » et « défavorables ».

Après ajustement en fonction des facteurs sanitaires, économiques et sociaux, les chercheurs ont constaté que chaque comportement sain individuel était associé à un déclin de la mémoire plus lent que la moyenne au cours de la décennie, une alimentation saine apparaissant comme le moyen de dissuasion le plus puissant, suivi de l’activité cognitive et puis exercice physique.

Ceux qui avaient un style de vie “favorable” ou “moyen” ont montré un déclin de la mémoire plus lent, qu’ils aient ou non l’APOE4 gène.