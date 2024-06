Un mode de vie sain peut-il « vaincre » la maladie d’Alzheimer, comme le prétendent les documentaires ? : Alerte Science

Deux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer affirment avoir vaincu la maladie grâce à de simples changements dans leur mode de vie.

La démence et la maladie d’Alzheimer ont été les principales causes de mortalité au Royaume-Uni au cours des dix dernières années, représentant 11,4 pour cent des décès au Royaume-Uni. 2022. Bien que nouveaux médicaments peut réduire la progression de la maladie, de plus en plus de preuves apparaissent selon lesquelles quelque chose d’aussi simple que l’intégration d’un mode de vie sain peut « inverser » les symptômes de la maladie d’Alzheimer.

La maladie d’Alzheimer peut être divisée en deux sous-groupes, familiaux et sporadiques. Seulement 5 pour cent des patients atteints de la maladie d’Alzheimer le sont familialhéréditaire, et 95 pour cent des patients atteints de la maladie d’Alzheimer sont sporadique, en raison de facteurs de risque environnementaux, liés au mode de vie et génétiques. Par conséquent, la tactique la plus efficace pour lutter contre la maladie d’Alzheimer est la prévention et un mode de vie sain. Cela a conduit les chercheurs à étudier les facteurs de risque associés à la maladie d’Alzheimer.

Deux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Cici Zerbe et Simon Nicholls, affirment avoir vaincu cette maladie mortelle grâce à de simples changements dans leur mode de vie. Les deux hommes ont détaillé leur voyage dans un documentaire de CNN Le dernier patient atteint d’Alzheimer.

Zerbe a connu une inversion de ses symptômes après avoir participé à un essai clinique aux États-Unis. L’essai explore les effets de changements intensifs de mode de vie sur les troubles cognitifs légers ou la démence précoce due à la maladie d’Alzheimer. L’étude n’a pas encore été publiée.

Les changements de mode de vie incluent le passage à un régime alimentaire à base de plantes, l’exercice régulier, les séances de soutien en groupe, le yoga et la méditation. Zerbe a déclaré qu’elle se sentait « beaucoup mieux » qu’avant de participer à l’essai il y a cinq ans, lorsqu’on lui avait diagnostiqué la maladie.

Des améliorations remarquables

Simon Nicholls, 55 ans, est une autre personne atteinte de la maladie d’Alzheimer qui apparaît dans le documentaire de CNN et qui a participé au procès. Nicholls porte deux copies d’une variante génétique appelée ApoE4, connu pour augmenter considérablement le risque de maladie d’Alzheimer. Cependant, après avoir adopté des changements de mode de vie sain, Nicholls a constaté une amélioration remarquable de ses symptômes.

Environ 25 % de la population est porteuse d’au moins une copie du variant du gène ApoE4 (appelé allèle) et 5 % en portent deux. copies. Le fait d’être porteur d’un allèle ApoE4 est associé à un risque trois à quatre fois plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer. Avoir deux exemplaires sur soi augmente le risque jusqu’à 12 fois ce qui en fait le plus grand facteur de risque génétique de la maladie d’Alzheimer.

Ces statistiques amplifient la nature remarquable et remarquable de la réussite de Nicholls à inverser ses symptômes de la maladie d’Alzheimer simplement grâce à ses choix de vie. Ses biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer ont disparu en 14 mois, ce qui est considérablement plus efficace que la plupart des traitements contre la maladie d’Alzheimer.

Nicholls a souligné que l’activité physique et les changements alimentaires étaient primordiaux pour son voyage. Au début, on lui a prescrit du tirzépatide, un médicament conçu pour supprimer l’appétit en régulant le taux de sucre dans le sang.

Il a également intégré des exercices réguliers, notamment de la musculation trois fois par semaine, de la marche 10 000 pas par jour et du jogging ou du vélo tous les matins.

Extrait d'un documentaire de CNN sur la maladie d'Alzheimer.

Les maladies cardiovasculaires constituent un facteur de risque majeur et un prédicteur potentiel de la maladie d’Alzheimer. La connexion cœur-cerveau est cruciale pour fournir aux cellules cérébrales de l’énergie et de l’oxygène grâce au flux sanguin cérébral.

Ainsi, une mauvaise santé cardiaque pourrait augmenter le risque de maladie d’Alzheimer, car les cellules cérébrales reçoivent moins d’énergie pour fonctionner. Cela explique pourquoi l’amélioration de la santé cardiaque de Nicholls et l’augmentation de son activité cardiovasculaire ont amélioré ses symptômes.

Il a également imposé des changements alimentaires – en supprimant le sucre, l’alcool et les aliments transformés – et a adopté le régime méditerranéen.

Le régime méditerranéen est riche en antioxydants, qui protègent les cellules cérébrales des dommages et les recherches suggèrent que les nutriments apportés par le régime aident à maintenir la mémoire et les capacités cognitives. Une récente vaste étude sur 60 000 Britanniques a montré que l’adhésion à un régime méditerranéen réduisait le risque de démence de 23 pour cent.

Nicholls a également mis en œuvre une bonne hygiène du sommeil pour tenter d’améliorer ses habitudes de sommeil irrégulières, car certaines études montrent que privation de sommeil est liée à la maladie d’Alzheimer.

La théorie dominante est que pendant le sommeil, les protéines toxiques, telles que l’amyloïde, peuvent être évacuées par le système glymphatique. Autrement, ceux-ci s’accumuleraient et provoqueraient la démence. Toutefois, il convient de noter qu’un récent étude chez la souris remet cette théorie en question.

Des scientifiques de l’Imperial College de Londres ont découvert que l’élimination des toxines était en réalité réduite pendant le sommeil, ce qui suggère que le sommeil pourrait réduire le risque de démence grâce à d’autres mécanismes actuellement inconnus.

Ces changements de mode de vie ont eu des effets significatifs sur la vie de Nicholls. En seulement neuf semaines, il a perdu près de 10 kg et 80 pour cent de sa graisse corporelle et a réduit sa glycémie à jeun.

Nicholls et Zerbe ont sans doute « inversé » leurs symptômes d’Alzheimer. En effet, des affections telles que l’obésité, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, l’hypercholestérolémie et l’insomnie sont autant de facteurs de risque de démence et peuvent être modifiées par un mode de vie sain.

Il est toutefois important d’interpréter ces résultats avec prudence. Ce ne sont que les résultats de deux personnes participant à l’essai. Sans les détails des résultats revendiqués, il est difficile de déterminer si ces choix de mode de vie ont véritablement « inversé » la progression de la maladie.

L’effet du mode de vie sur la cognition attire de plus en plus l’attention, et de plus en plus de scientifiques étudient ses avantages. La combinaison de l’avènement de nouveaux médicaments modificateurs de la maladie et de changements stricts du mode de vie pourrait réduire considérablement les symptômes et la progression de la maladie d’Alzheimer.

Rahul Sidhudoctorant, Neurosciences, Université de Sheffield

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.