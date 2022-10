Un missile sud-coréen s’écrase lors d’un exercice avec les États-Unis

L’arme défectueuse a atterri à l’intérieur d’une base de l’armée de l’air et a fait craindre une attaque imminente

Un missile sud-coréen s’est écrasé sur une installation militaire dans le nord-est du pays lors d’un exercice de force conjoint avec les États-Unis mercredi, organisé en représailles au dernier essai d’armes de la Corée du Nord, qui a atteint l’espace aérien japonais.

Les chefs d’état-major interarmées de Séoul ont confirmé l’incident, notant qu’un missile balistique à courte portée Hyunmoo-2 a rencontré des problèmes techniques et est tombé du ciel au-dessus de la ville de Gangneung, située à environ 90 kilomètres de la frontière avec la Corée du Nord. Aucune victime n’a résulté de l’accident, bien qu’une explosion ait été signalée dans une base aérienne de la ville.

Des responsables militaires ont déclaré qu’ils travaillaient toujours pour déterminer la cause de l’explosion du missile. “vol anormal”. L’accident a eu lieu lors d’un exercice conjoint avec Washington, qui a également vu les deux parties tirer chacune deux systèmes de missiles tactiques de l’armée à courte portée (ATACMS) et un autre Hyunmoo-2 sud-coréen – ce que Séoul a appelé une démonstration de force en réponse à un missile. test par le Nord mardi.

Des images censées montrer un grand incendie sur la base aérienne ont circulé en ligne pendant des heures avant que le gouvernement ne commente l’accident, attisant les craintes d’une éventuelle attaque de la RPDC après l’un de ses lancements d’armes les plus importants depuis des années.

Une explosion près de Gangneung la nuit dernière a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux en Corée du Sud. Zéro rapport médiatique ou alerte d’urgence, laissant soupçonner une dissimulation, un crash d’avion ou un lancement de missile. Il s’avère que c’était ce dernier, qui a très mal tourné.pic.twitter.com/AjT6dHPcYL – Raphaël Rashid (@koryodynasty) 5 octobre 2022

Le test de mardi a passé au-dessus d’une partie de la préfecture d’Aomori, dans le nord du Japon, la première fois qu’un missile nord-coréen a atteint l’espace aérien du pays depuis 2017. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont tous deux condamné cette décision dans le “termes les plus forts”, tandis que l’Union européenne a critiqué Pyongyang pour un “action imprudente et délibérément provocatrice.” Washington a convoqué une réunion au Conseil de sécurité des Nations unies pour discuter des lancements de missiles nord-coréens cette année – qui ont déjà atteint un nombre record depuis l’arrivée au pouvoir du dirigeant Kim Jong-un en 2011 – bien qu’il ne soit pas clair si un sit-down ira devant malgré les objections de Moscou et de Pékin.