Un missile sud-coréen fonctionne mal et explose lors d’exercices militaires avec les États-Unis

Un missile balistique sud-coréen a mal fonctionné et a explosé au sol lors d’exercices conjoints avec l’armée américaine mercredi.

Le dysfonctionnement est survenu alors que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon cherchaient à envoyer un message au régime nord-coréen après avoir envoyé son propre missile balistique au-dessus de l’île du Japon mardi matin. Les responsables militaires américains ont précisé que l’ogive du missile sud-coréen n’avait pas explosé, mais que le propulseur avait provoqué une forte explosion et des flammes.

Aucun blessé n’a été signalé lors de l’incident, civil ou autre, et les responsables sud-coréens affirment qu’aucun bâtiment n’a été endommagé.

Cependant, les politiciens locaux de la région de Gangneung ont critiqué l’armée pour sa gestion du dysfonctionnement. De nombreux habitants des environs auraient craint une attaque de la Corée du Nord, et l’armée n’a pas clarifié la cause de l’explosion et des flammes pendant des heures.

“C’était une réponse irresponsable”, a écrit le député de Gangneung, Kwon Seong-dong, dans un communiqué, selon l’Associated Press. “Ils n’ont même pas encore de communiqué de presse officiel.”

Les États-Unis et la Corée du Sud ont mené de vastes exercices militaires autour de la Corée du Nord ces dernières semaines, en partie en réponse à la vague de lancements de missiles balistiques du Nord.

Des avions de guerre américains et sud-coréens ont pris part à un exercice de bombardement à l’aide de bombes de précision JDAM après le dernier lancement nord-coréen mardi.

Le lancement de mardi a parcouru plus de 2 800 milles, le vol le plus long d’un missile nord-coréen depuis des mois, selon le coordinateur du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. Les États-Unis évaluent toujours les informations de vol pour déterminer quel type de missile le régime a tiré, a déclaré Kirby à Fox & Friends.

La Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques dans la perspective de la visite du vice-président Kamala Harris à Séoul la semaine dernière, qui a coïncidé avec des exercices militaires pré-planifiés entre les États-Unis et la Corée du Sud.

L’USS Ronald Reagan, l’un des moyens les plus puissants de la marine américaine, a participé aux trois jours d’exercices.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.