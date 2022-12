Un missile russe, une mort subite et un chagrin indescriptible

M. Dudnyk, 38 ans, travaillait comme marin sur un cargo, mais son contrat était suspendu à cause de la guerre. Il avait envoyé sa femme et ses deux filles, 8 et 13 ans, vivre avec ses parents dans la ville voisine de Mykolaïv à peine deux semaines plus tôt, alors que la sécurité autour de Kherson se détériorait à la suite du retrait des troupes russes, qui ont commencé à lancer des missiles et des obus d’artillerie dans le zone de l’autre côté de la rivière.