Un missile russe frappe un centre commercial bondé en Ukraine

KREMENCHUK, Ukraine – Les sauveteurs ont fouillé mardi les décombres calcinés d’un centre commercial à la recherche d’autres victimes d’une frappe de missile russe qui a tué au moins 18 personnes et fait des dizaines de blessés dans ce que le président ukrainien a qualifié de “l’une des attaques terroristes les plus audacieuses de l’histoire européenne”. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que bon nombre des plus de 1 000 acheteurs et travailleurs de l’après-midi à l’intérieur du centre commercial de la ville de Kremenchuk avaient réussi à s’échapper. Des panaches géants de fumée noire, de poussière et de flammes orange s’échappaient de l’épave alors que les équipes d’urgence parcouraient le métal et le béton brisés pour les victimes. Des drones tourbillonnaient au-dessus, des nuages ​​de fumée noire émanant toujours des ruines plusieurs heures après l’extinction de l’incendie.

Le nombre de victimes a augmenté alors que les sauveteurs fouillaient les décombres fumants. Le gouverneur régional, Dmytro Lunin, a déclaré qu’au moins 18 personnes avaient été tuées et les services d’urgence ont fait état de plus de 60 blessés.

“Nous travaillons au démantèlement de la construction afin qu’il soit possible d’y faire entrer des machines car les éléments métalliques sont très lourds et gros, et il est impossible de les démonter à la main”, a déclaré Volodymyr Hychkan, un responsable des services d’urgence.

À la demande de l’Ukraine, le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu mardi une réunion d’urgence à New York pour discuter de l’attaque.

Dans le premier commentaire du gouvernement russe sur la frappe de missiles, le premier représentant permanent adjoint du pays auprès des Nations Unies, Dmitry Polyansky, a allégué de multiples incohérences qu’il n’a pas précisées, affirmant sur Twitter que l’incident était une provocation de l’Ukraine. La Russie a nié à plusieurs reprises qu’elle visait des infrastructures civiles, même si des attaques russes ont touché d’autres centres commerciaux, théâtres, hôpitaux, jardins d’enfants et immeubles d’habitation au cours de la guerre de quatre mois.

La frappe de missiles s’est produite alors que les dirigeants occidentaux s’engageaient à continuer de soutenir l’Ukraine et que les principales économies du monde préparaient de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment un plafonnement des prix du pétrole et des tarifs plus élevés sur les marchandises. Pendant ce temps, les États-Unis semblaient prêts à répondre à l’appel de Zelenskyy pour plus de systèmes de défense aérienne, et l’OTAN prévoyait de multiplier par près de huit la taille de ses forces de réaction rapide – à 300 000 soldats.

Zelenskyy a déclaré que le centre commercial ne présentait “aucune menace pour l’armée russe” et n’avait “aucune valeur stratégique”. Il a accusé la Russie de saboter “les tentatives des gens de mener une vie normale, ce qui rend les occupants si en colère”.

Dans son allocution nocturne, il a déclaré qu’il semblait que les forces russes avaient intentionnellement ciblé le centre commercial et a ajouté : « L’attaque russe d’aujourd’hui dans un centre commercial à Krementchouk est l’une des attaques terroristes les plus audacieuses de l’histoire européenne. Il a déclaré que la Russie « est devenue la plus grande organisation terroriste au monde ».

La Russie a de plus en plus utilisé des bombardiers à longue portée pendant la guerre. Des responsables ukrainiens ont déclaré que des bombardiers à longue portée russes Tu-22M3 survolant la région occidentale de Koursk en Russie avaient tiré des missiles, dont l’un a touché le centre commercial et un autre une arène sportive à Krementchouk.

La frappe russe a fait écho à des attaques antérieures qui ont fait un grand nombre de victimes civiles – comme une en mars sur un théâtre de Marioupol où de nombreux civils s’étaient terrés, tuant environ 600 personnes, et une autre en avril sur une gare dans l’est de Kramatorsk qui a tué au moins 59 personnes.

« La Russie continue de faire valoir son impuissance sur les civils ordinaires. Il est inutile d’espérer la décence et l’humanité de sa part », a déclaré Zelenskyy.

Les Nations Unies ont qualifié la frappe de “déplorable”, soulignant que les infrastructures civiles “ne devraient jamais être ciblées”, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric. Les dirigeants du Groupe des Sept ont condamné l’attaque dans un communiqué lundi soir, déclarant que « les attaques aveugles contre des civils innocents constituent un crime de guerre. Le président russe Poutine et les responsables seront tenus responsables. »

L’attaque a coïncidé avec l’assaut total de la Russie contre le dernier bastion ukrainien dans la province de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, “tirant le feu” sur la ville de Lysychansk depuis le sol et les airs, selon le gouverneur local. Au moins huit personnes ont été tuées et plus de 20 blessées à Lysychansk lorsque des roquettes russes ont touché une zone où une foule s’était rassemblée pour obtenir de l’eau d’un réservoir, a déclaré le gouverneur de Lougansk, Serhiy Haidai.

Le barrage faisait partie de l’offensive intensifiée des forces russes visant à arracher la région orientale du Donbass à l’Ukraine. Au cours du week-end, l’armée russe et ses alliés séparatistes locaux ont forcé les troupes gouvernementales ukrainiennes à quitter la ville voisine de Lysychansk, Sievierodonetsk.

Lundi, à l’ouest de Lysychansk, le maire de la ville de Sloviansk – potentiellement le prochain champ de bataille majeur – a déclaré que les forces russes avaient tiré des armes à sous-munitions, dont une qui a touché un quartier résidentiel. Les autorités ont déclaré que le nombre de victimes n’avait pas encore été confirmé. L’Associated Press a vu un décès : le corps d’un homme gisait penché sur un cadre de porte de voiture, son sang s’accumulant sur le sol à cause de blessures à la poitrine et à la tête. L’explosion a soufflé la plupart des fenêtres des immeubles environnants et les voitures garées en dessous, jonchant le sol de verre brisé.

“Tout est maintenant détruit”, a déclaré la résidente Valentina Vitkovska, en larmes alors qu’elle parlait de l’explosion. « Nous sommes les seules personnes qui vivent encore dans cette partie du bâtiment. Il n’y a pas de puissance. Je ne peux même pas appeler pour dire aux autres ce qui nous est arrivé.

Les forces russes ont également frappé d’autres villes ukrainiennes, tuant au moins cinq personnes et en blessant 15 autres à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, et frappant le port clé d’Odessa, dans le sud de la mer Noire, où une attaque au missile a détruit des bâtiments résidentiels et blessé six personnes, dont un enfant, selon les autorités ukrainiennes ont déclaré.

À Lysychansk, au moins cinq immeubles de grande hauteur et le dernier pont routier ont été endommagés au cours de la dernière journée, a déclaré Haidai. Une autoroute cruciale reliant la ville au territoire contrôlé par le gouvernement au sud a été rendue impraticable. La population d’avant-guerre de la ville d’environ 100 000 habitants est tombée à moins de 10 000.

Karmanau a rapporté de Lviv, en Ukraine. Oleksandr Stashevskyi à Kyiv, en Ukraine, a contribué à ce rapport.