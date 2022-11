Un missile russe frappe un bâtiment adjacent à un café dans la capitale ukrainienne Kyiv

L’invasion russe de l’Ukraine a fait subir au pays une perte massive d’infrastructures. Des millions d’Ukrainiens ont été déplacés par la guerre et vivent une vie de réfugiés. Aujourd’hui, près de 80% des habitants de Kyiv sont confrontés à des pannes d’électricité et à des coupures d’eau alors que des missiles russes ont frappé des infrastructures clés dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, et dans la région centrale de Tcherkassy, ​​ont informé lundi des responsables ukrainiens.

Cela s’est produit après que la Russie a accusé l’Ukraine d’une attaque de drones contre sa flotte de la mer Noire dans la péninsule de Crimée annexée. Récemment, une vidéo d’un missile russe frappant un immeuble voisin près d’un café de la capitale ukrainienne fait le tour d’Internet.

La vidéo a été partagée par Ukraine World sur Twitter. Les images de vidéosurveillance dans un café montrent une barista préparant du café pour un client debout devant sa station. On peut la voir remarquer quelque chose à l’extérieur. En quelques secondes, l’impact du missile peut être entendu dans la vidéo. C’était si soudain que sa boutique a été secouée et que des articles de l’étagère du haut sont tombés par terre. Le barista a l’air plus calme dans la situation.

La légende de la vidéo de 8 secondes était la suivante : « Un matin au centre-ville de Kyiv, une Ukrainienne travaillant comme barista parlait à un client lorsqu’un tir de missile a frappé un immeuble voisin.

Dans la matinée du centre-ville de Kyiv, une Ukrainienne travaillant comme barista parlait à un client lorsqu’un tir de missile a touché un immeuble voisin. pic.twitter.com/02uJTROxaP — UkraineWorld (@ukraine_world) 28 octobre 2022

Les utilisateurs du site de micro-blogging ont réagi à la vidéo. L’un des utilisateurs a déclaré: «Ces pauvres gens. Je ne peux pas croire qu’ils vivent ce cauchemar au 21e siècle.

Ces pauvres gens. Je ne peux pas croire qu’ils vivent ce cauchemar au 21ème siècle. https://t.co/4HzOWykY2j – Larry Lynam (@scopedbylarry) 29 octobre 2022

Un autre a déclaré : « Écouter du son est terrifiant. Des gens qui servent et achètent du café en pleine guerre. Incroyablement courageux. Déchirant.”

L’écoute avec le son est absolument terrifiante. Des gens qui servent et achètent du café en pleine guerre. Incroyablement courageux. Déchirant. https://t.co/i8aK0kDnCa — Etty (@exemplaryetoile) 29 octobre 2022

La vidéo a recueilli plus de 1,95 lakh de vues depuis sa mise en ligne.

Selon The Guardian, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait lancé 8 000 frappes aériennes et tiré 4 500 missiles tout au long de la guerre. Outre la capitale, les autres zones touchées par les frappes comprenaient Lviv, Dnipropetrovsk, Kharkiv et Zaporizhzhia.

