Un missile russe frappe militairement « absurde » et représente une « crise de colère extraordinaire », selon un expert

La Russie a lancé une série de missiles dans toute l’Ukraine lundi et mardi.

L’escalade notable indique finalement que Poutine est à court d’options, a déclaré un expert.

“Cela pue le désespoir”, a déclaré Simon Miles, professeur à l’Université Duke, à Insider.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

la Russie Série de tirs de missiles meurtriers à travers l’Ukraine cette semaine est révélatrice de l’engagement du président Vladimir Poutine les options diminuent rapidement au milieu de l’effort de guerre difficile de son paysselon un expert russe.

“C’était fondamentalement une crise de colère extraordinaire”, a déclaré à Insider Simon Miles, professeur adjoint à la Sanford School of Public Policy de l’Université Duke et historien de l’Union soviétique et des relations américano-soviétiques.

La bombardementsqui tué au moins 21 personnes lundi et mardi, ont été une autre escalade marquée par la Russie et la plus grande frappe aérienne à ce jour en près de huit mois de guerre. L’attaque a également coupé l’électricité, l’eau et le chauffage dans certaines parties du pays.

Poutine a déclaré lundi dans un discours télévisé que la grève était représailles suite à une explosion qui a endommagé un pont clé reliant la Russie et la Crimée au cours du week-end. Mais Fonctionnaires ukrainiens a suggéré plus tard que La Russie avait l’intention de lancer des missiles avant que le pont ne soit jamais touché.

Poutine a également affirmé que les frappes visaient uniquement des cibles militaires, énergétiques et de communication ukrainiennes, mais des photos et des vidéos montrent les séquelles des munitions russes dans les zones civiles.

Pourtant, l’assaut était loin d’être un succès absolu pour la Russie. Des responsables ukrainiens ont déclaré que les forces du pays avaient abattu plus de la moitié des missiles tirés par la Russie lundi soir.

Lancement d’équipements de plusieurs millions de dollars pour endommager les ponts piétonniers et tuer des civils est militairement “absurde”, a déclaré Miles.

“L’armée russe ne peut espérer obtenir des résultats qu’à travers attentats terroristes comme ça”, a-t-il ajouté.

L’armée russe a subi une série de revers importants ces derniers mois dans un contexte de montée pertes militaires, main-d’oeuvre épuisée et moralet un féroce résistance ukrainienne. Leurs forces terrestres ne sont pas équipées pour changer le cours de la guerre depuis le champ de bataille, a déclaré Miles, provoquant ainsi la frappe aérienne inefficace de Poutine.

“Cela pue le désespoir”, a déclaré Miles à Insider.

Bien que les récentes frappes de la Russie ne soient pas ponctuelles – le pays a déclenché un deuxième bombardement dans toute l’Ukraine mardi – il s’agit d’une tactique qui sera probablement de courte durée.

“Je ne pense pas qu’ils puissent continuer à le faire parce qu’ils manquent d’outils, c’est donc une autre raison pour laquelle cela n’a pas de sens”, a déclaré Miles. “Il étend des ressources précieuses et rares sur rien de toute valeur militaire.”

Il a ajouté que les attaques “moralement répréhensibles” pourraient être une technique de blocage alors que la Russie tente à la hâte de mettre ses récentes ordre de mobilisation effet, la formation de centaines de milliers de réservistes que le pays espère peut générer quelques victoires terrestres dans les semaines à venir.

Mais plusieurs experts militaires et du renseignement a précédemment déclaré à Insider que l’appel partiel ne devrait pas influencer le cours de la guerre compte tenu de l’infrastructure militaire appauvrie de la Russie et du moral « au plus haut » de l’Ukraine.

Les récentes escalades de Poutine – l’ordre de mobilisation, son menaces nucléaireset les frappes de missiles – sont toutes des solutions à moitié cuites pour un problème de sa propre fabrication.

Le président russe a lancé la guerre sous prétexte de débarrasser l’Ukraine des “néo-nazis” et a fondé la violence sur un mensonge qui L’Ukraine n’était pas une nation souveraine. Maintenant, après des mois d’une guerre qui aurait dû être une défaite rapide et facile pour la Russie, Le pouvoir domestique de Poutine est de plus en plus menacé, qui laisse le chef autrefois sacro-saint dans un position précaire avec peu d’options.

“Je pense que ce qu’il essaie d’accomplir, c’est qu’il essaie de briser la volonté de la population ukrainienne de se battre”, a déclaré Miles. “S’il pense que c’est sur la table, il est terriblement mal informé.”

Au lendemain des attentats de cette semaine, l’Ukraine a lancé un message clair : le pays pleurera ses morts, comblera les trous et continuera à se battre, a déclaré Miles.

“Le genre de fantasme de Poutine sur l’Ukraine en tant que château de cartes national s’est avéré faux à maintes reprises”, a-t-il ajouté.