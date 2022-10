Un missile russe frappe à seulement 30 miles de la Pologne alors que les copains de Poutine exigent qu’il “bombarde l’Ukraine au 19ème siècle”

Des missiles RUSSES ont frappé à seulement 30 milles de la Pologne alors que les copains de Poutine exigent qu’il « bombarde l’Ukraine au 19e siècle ».

Des témoins ont signalé trois explosions à Lviv peu après 11 heures, heure locale, ce matin.

Zaporizhzhia a été dévastée par les dernières frappes russes Crédit : AP

Un concessionnaire automobile Skoda a été frappé dans la ville du sud de l’Ukraine Crédit : Reuters

Des grèves ont également frappé un bâtiment historique de la capitale Kyiv Crédit : AP

Les frappes – qui se sont produites à quelques kilomètres de la frontière de l’allié de l’OTAN, la Pologne – ont laissé la ville temporairement sans eau ni électricité, selon le maire de la ville.

Le chef de l’avant-poste militaire de Lviv, Maksym Kozytsky, a déclaré que les roquettes avaient atterri sur une centrale électrique.

“Lviv et la région de Lviv : pannes de courant possibles. Une fois l’alarme passée, nous engagerons tous les services pour reprendre rapidement le fonctionnement du réseau. Restez dans les abris, la menace est toujours présente”, a déclaré Kozytsky.

Six autres ont été blessés lorsque des roquettes russes ont frappé à 225 miles de distance une centrale thermique à Vinnytsya.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a accusé mardi la Russie d’avoir commis des crimes de guerre en ciblant délibérément des installations énergétiques pour créer “des conditions insupportables pour les civils”.

“Les principales cibles des frappes russes sont les installations énergétiques”, a-t-il écrit sur Twitter.

“Ils en ont frappé beaucoup hier et ils en frappent les mêmes et de nouveaux aujourd’hui. Ce sont des crimes de guerre planifiés bien à l’avance et visant à créer des conditions insupportables pour les civils. La stratégie délibérée de la Russie depuis des mois.”

La Russie a nié que ses forces aient commis des crimes de guerre en Ukraine.

Et plusieurs bâtiments résidentiels et un établissement médical ont été touchés par le dernier barrage de roquettes russes qui s’est abattu sur Zaporizhzhia pendant la nuit.

Des explosions ont retenti dans la ville du sud de l’Ukraine alors que Poutine lançait 12 missiles S-300 dans ce que l’on craint d’être le prélude à une nouvelle vague de frappes, tandis que ses copains ont riposté aux affirmations selon lesquelles l’armée russe est à court de missiles.

Des explosions ont également été entendues à Vinnytsia et dans la ville portuaire d’Odessa sur la mer Noire – bien qu’il ne soit pas encore clair s’il y a eu des victimes.

Et un missile russe a été abattu par un avion de chasse au-dessus de la capitale Kyiv.

Cela survient alors que des sirènes de raid ont été activées dans toutes les régions d’Ukraine.

Oleksandr Starukh, le chef de Zaporizhzhia OVA, a annoncé sur Telegram: “Une frappe de roquettes de 12 roquettes S-300 a touché des installations publiques. Deux roquettes ont touché un concessionnaire automobile, à la suite de quoi une personne est morte, un incendie s’est déclaré et le les secours ont réussi à l’éteindre.”

Les services d’urgence ukrainiens ont exhorté les habitants à rester à l’intérieur, craignant que Poutine ne déclenche une nouvelle vague d’attaques meurtrières contre des points chauds civils.

“Attention. Pendant la journée, il y a une forte probabilité d’attaques de missiles sur le territoire ukrainien. Veuillez rester dans des abris pour votre propre sécurité, n’ignorez pas les signaux de raid aérien”, ont averti les équipes d’urgence sur Telegram.

Ils ont également déclaré que 19 personnes avaient été tuées et 105 blessées lors des frappes de missiles de lundi.

Des images poignantes du site de la catastrophe dans la ville de Zaporizhzhia montrent des équipes de pompiers se précipitant pour évacuer les gens d’un immeuble résidentiel voisin.

Pendant ce temps, des pompiers ont été vus en train de lutter contre un énorme brasier chez un concessionnaire Skoda qui a tué une personne.

Les images montrent des tôles et le corps mutilé de ce qui semble être un civil éparpillé sur le sol.

Le nouvel assaut de missiles se présente comme suit :

Le nombre de morts du blitz dévastateur du 10 octobre en Russie est passé à 19.

La Russie serait à court d’armes et fait face à un nombre « stupéfiant » de victimes, selon le chef de l’agence d’espionnage britannique GCHQ.

Des responsables moscovites paniqués prévoient d’évacuer les familles des forces d’occupation en Crimée après l’audacieux raid sur le pont de l’Ukraine.

On craint que Poutine ne lance un nouvel assaut terrestre pour capturer Kyiv après l’annonce d’un groupe de travail conjoint avec le régime fantoche de Biélorussie.

Un autre montre un immeuble avec des fenêtres soufflées.

Anatoly Kurtev, un haut responsable du conseil municipal de Zaporizhzhia, a accusé la Russie de l’attaque “terroriste” de mardi.

Il a écrit sur Telegram : « À la suite de l’attaque à la roquette du matin, un établissement d’enseignement, un établissement médical et des bâtiments résidentiels ont également été endommagés. Malheureusement, il y a des victimes.

« La Russie est un pays terroriste.

Mais les analystes disent que le dernier pari de Poutine pourrait être son dernier alors que la Russie manque rapidement de missiles.

Michael Clare, un analyste de la sécurité et de la défense, a déclaré qu’il y avait des preuves que la Russie disposait d’un stock “improvisé” de missiles.

Il a déclaré à Sky News: “Nous avons vu des missiles frapper des bâtiments qui sont des missiles basés en mer, ce sont des missiles anti-navires transportant une ogive d’une demi-tonne contre des porte-avions.

« Nous avons vu des missiles sol-air censés être des missiles anti-aériens utilisés contre des cibles au sol. utilisé quelques-uns hier.

“Mais s’ils en avaient plus, je suis sûr qu’ils en utiliseraient plus. Le problème est qu’ils semblent manquer des composants dont ils ont besoin pour ces choses parce qu’ils sont sous sanction depuis assez longtemps.”

Avec les capacités de la Russie, l’Ukraine peut devenir un pays du XIXe siècle Youri Podoliaka

Cela survient alors que des experts pro-Kremlin s’exprimant à la télévision russe ont juré de bombarder l’Ukraine “au 19ème siècle” dans la dernière menace explosive.

Le copain de Poutine, Yuri Podolyaka, a déclaré à la chaîne de télévision publique Channel 1 que la Russie disposait d’un approvisionnement abondant en missiles et a affirmé que le pays serait en mesure de “soutenir [Monday’s] niveau d’intensité ».

Il a supplié Vlad de “frapper jusqu’à ce que l’adversaire demande grâce”, ajoutant : “Avec les capacités de la Russie, l’Ukraine peut devenir un pays du XIXe siècle”.

L’analyste de la défense Alexander Artamonov a déclaré au même programme que les espoirs occidentaux que la Russie serait à court de missiles ne se réaliseraient jamais et a affirmé que son pays disposait d’un arsenal d’au moins 5 000 armes meurtrières de ce type.

Il s’ensuit des rapports selon lesquels les jardins d’enfants d’au moins une région russe fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour permettre aux parents de travailler de nuit dans les usines de munitions qui fabriquent les armes mortelles de Vlad.

Au moins 12 missiles sont tombés sur Zaporizhzhia et Odessa Crédit : Twitter

Les pompiers ont tenté d’éteindre un brasier ardent chez un concessionnaire automobile Crédit : Twitter

Les pompiers ont été appelés pour aider à évacuer les habitants Crédit : Twitter

Le président Zelensky s’est adressé à la nation depuis les ruines devant son bureau Crédit : AP

Les horribles attaques à la roquette d’hier contre les principales villes ukrainiennes auraient coûté à Moscou entre 400 et 700 millions de dollars, selon Forbes.

La Russie a utilisé les missiles Kh-101, Kh-555, Kalibr, Iskander, S-300 et Tornado-S pour frapper des cibles civiles en Ukraine.

Une autre voix pro-Poutine de premier plan a également intensifié la rhétorique génocidaire contre l’Ukraine, exigeant que le président russe déchaîne un “chaos génocidaire” sur l’Europe cet hiver en bombardant sans relâche l’Ukraine jusqu’à ce qu’elle “n’existe plus en tant que nation”.

Andrei Sidorov de l’Université d’État de Moscou a appelé à de nouvelles frappes aériennes qui enverraient des millions d’Ukrainiens fuir leur patrie.

Il a demandé à la télévision d’État : “Pourquoi avons-nous besoin d’une Europe affamée, froide, sale et pauvre ?”

L’universitaire a ajouté : “Nous mettrons l’Europe au bord de la survie… Nous devons attendre le bon moment. Et provoquer une crise migratoire pour l’Europe avec un nouvel afflux d’Ukrainiens”.

Dans une autre menace effrayante, il a poursuivi: “La situation que nous vivons actuellement devrait être gérée de manière rationnelle, et non émotionnelle – et la logique est que l’Ukraine en tant que nation ne devrait pas exister.”

La dernière recrudescence des bombardements russes aveugles semble être une attaque de vengeance suite à l’énorme explosion qui a détruit le pont de Kertch samedi.

Cette frappe de précision, prétendument ordonnée par Kyiv, a détruit la seule route reliant la péninsule de Crimée – que la Russie a illégalement annexée à l’Ukraine en 2014 – au continent russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié les attaques de lundi de “mal absolu”.

Il a déclaré sur Telegram: “Encore Zaporizhzhia. Encore des frappes impitoyables contre des personnes pacifiques.

“Sur des immeubles résidentiels, juste au milieu de la nuit.”

Il a ajouté que 49 personnes dont six enfants étaient hospitalisées.

“Méchanceté absolue”, a-t-il poursuivi. “Le mal absolu. Sauvages et terroristes.

“De celui qui a donné cet ordre à tous ceux qui ont exécuté cet ordre. Ils en porteront la responsabilité. Bien sûr. Devant la loi et devant les gens.”

Des résidents terrifiés ont regardé derrière la bande de la police alors que les équipes d’urgence tentaient d’atteindre les étages supérieurs d’un immeuble qui s’est effondré à la suite de l’attaque, laissant un gouffre fumant d’au moins 40 pieds de large où se trouvaient les appartements.

Un résident de 76 ans, Mucola Markovich, a déclaré que lui et sa femme se cachaient sous une couverture lorsqu’ils ont entendu des roquettes et des explosions provenant d’explosions.

Il a déclaré: “Il y a eu une explosion, puis une autre. Puis, en un éclair, leur appartement au quatrième étage a disparu.

“Quand il sera reconstruit, je ne sais pas, dit-il. Je me retrouve sans appartement à la fin de ma vie.”

Des images dramatiques montrent des secouristes transportant une femme hors des décombres d’un immeuble effondré.

Des missiles russes ont également plu sur Kyiv, tuant au moins huit personnes et en blessant 24.

Une roquette a atterri près du bureau du président Zelensky tandis que la BBC a rapporté que les missiles avaient touché plus de zones centrales que les frappes russes plus tôt dans la guerre.

Des images en direct choquantes montrent un missile hurlant dans le ciel avant de percuter un bâtiment.

Les services de secours transportant des civils hors d’un bâtiment touché lors des frappes de lundi Crédit : AP

La grève de vengeance apparente s’est produite du jour au lendemain Crédit : Reuters