Un missile russe détruit un immeuble en Ukraine, tuant au moins 3 personnes

Les sauveteurs ont ratissé jeudi les débris d’une ville de l’est de l’Ukraine, où une frappe de missiles russes pendant la nuit a détruit un immeuble et en a endommagé neuf autres, tuant au moins trois personnes.

La police a déclaré que les appartements de la ville de Kramatorsk avaient été touchés par un missile tactique Iskander-K à 21h45 heure locale. Des rapports antérieurs l’avaient décrit comme une attaque à la roquette.

“Dix immeubles ont été endommagés, un s’est partiellement effondré. Les travaux de recherche et de sauvetage, qui se sont poursuivis toute la nuit, sont toujours en cours”, a indiqué la police dans un communiqué.

Les morts comprennent un mari et sa femme et un retraité de 61 ans, dont la fille était toujours portée disparue. Dix-huit personnes ont également été blessées.

La ville est proche de la ligne de front dans l’est de l’Ukraine, et de nombreux habitants ont fui ou se cachent régulièrement dans des caves, ce qui a peut-être sauvé des vies par rapport à des attaques similaires ailleurs. Une frappe de missile sur un immeuble d’appartements dans la ville centrale de Dnipro il y a deux semaines a tué au moins 44 personnes.

Un incendie est montré dans l’une des zones de Kramatorsk endommagées après la frappe de missiles russes. (Vyacheslav Madiyevsky/Reuters)

Les résidents exaspérés ont trié leurs effets personnels éparpillés, car l’intérieur des appartements était visible au milieu des murs détruits par le bâtiment voisin.

“C’est le centre de la ville. Seuls les civils vivent ici, c’est pourquoi toute tentative de justification est pour le moins vaine”, a déclaré le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko à Reuters sur les lieux.

Moscou a nié avoir intentionnellement visé des civils.

Kramatorsk se trouve à environ 55 kilomètres au nord-ouest de Bakhmut, actuellement le principal foyer de combats dans l’est de l’Ukraine.

La Russie profite du nombre de soldats: analyste

La Russie, déterminée à faire des progrès avant que l’Ukraine n’obtienne les chars de combat et les véhicules blindés occidentaux nouvellement promis, a pris de l’élan sur le champ de bataille et annoncé des avancées au nord et au sud de Bakhmut, qui a subi des bombardements russes persistants pendant des mois.

“Une nette augmentation a été constatée dans les opérations offensives des occupants sur le front à l’est de notre pays. La situation s’est durcie”, a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram.

“L’ennemi essaie de réaliser au moins quelque chose maintenant pour montrer que la Russie a des chances à l’anniversaire de l’invasion”, a-t-il ajouté.

REGARDER l ‘Nous sommes incassables’: les Ukrainiens réparent, prennent du temps pour les loisirs:

La résilience inébranlable des Ukrainiens face à la guerre Le président russe Vladimir Poutine essaie peut-être de briser l’esprit des Ukrainiens avec des attaques constantes, mais cela ne semble pas fonctionner à Kyiv, où la vie quotidienne continue comme une démonstration de résilience.

Bakhmut et 10 villes et villages environnants ont essuyé des tirs russes, a annoncé mercredi l’armée ukrainienne.

Les forces russes poussent à la fois du nord et du sud pour encercler Bakhmut, utilisant leurs effectifs supérieurs pour tenter de le couper du réapprovisionnement et de forcer les Ukrainiens à partir, a déclaré l’analyste militaire ukrainien Yevhen Dikiy.

“Pour nous, c’est le scénario le plus difficile”, a déclaré Dikiy à Espreso TV.

“L’ennemi est capable d’utiliser sa seule ressource, qu’il a en surnombre, ses hommes”, a-t-il dit, décrivant un paysage au nord-est de Bakhmut “littéralement couvert de cadavres”.

L’Ukraine et ses alliés occidentaux affirment que Moscou a subi d’énormes pertes autour de Bakhmut, envoyant des vagues de troupes mal équipées, dont des milliers de condamnés recrutés dans les prisons comme mercenaires.

Les forces russes sondent également les zones de faiblesse des défenses ukrainiennes à l’ouest de la région de Lougansk, a déclaré jeudi son gouverneur Serhiy Gaidai à la télévision ukrainienne.

“Le nombre de bombardements a augmenté, le nombre d’attaques en direction de Svatove-Kreminna a augmenté… Ils empilent nos positions de cadavres”, a déclaré Gaidai.

Reuters n’a pas pu confirmer les rapports sur le champ de bataille.

La formation des pilotes d’avions de chasse prend des années, selon la Grande-Bretagne

Dans un tweet séparé tôt jeudi, Zelenskyy a écrit : “Le seul moyen d’arrêter le terrorisme russe est de le vaincre. Par des chars. Des avions de chasse. Des missiles à longue portée.”

L’Ukraine, qui a obtenu la semaine dernière des promesses de chars de combat, souhaite que ses alliés fournissent des avions de chasse et des missiles.

“Nous nous concentrons sur la fourniture à l’Ukraine de la capacité dont elle a besoin pour être efficace dans sa prochaine contre-offensive prévue au printemps”, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors d’une visite aux Philippines jeudi.

ÉCOUTEZ l À quoi s’attendre après l’engagement de l’Ukraine sur les chars :

Brûleur avant26:48Les chars mettront-ils fin ou intensifieront-ils la guerre en Ukraine ?

Moscou affirme que de telles livraisons aggraveront le conflit mais ne changeront pas son cours.

En ce qui concerne les avions de chasse, la Grande-Bretagne a déclaré qu’il n’était pas pratique actuellement de les envoyer en Ukraine, étant donné la complexité des avions et le temps qu’il faut pour former les pilotes.

“Nous continuerons d’écouter les Ukrainiens et d’examiner ce qui est juste à long terme, mais – si cela est utile pour comprendre la situation – le programme de formation le plus rapide pour un nouveau pilote est d’environ 35 mois”, a déclaré le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak aux journalistes. jeudi

“Le courant [domestic] programme de formation sur les jets rapides dure cinq ans”, a ajouté le porte-parole.

L’UE note les progrès de l’Ukraine dans la lutte contre la corruption

Pendant ce temps, Zelenskyy a promis davantage de mesures anti-corruption avant les réunions avec l’Union européenne.

Le vœu est venu alors que la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée à Kyiv en train jeudi avec plus d’une douzaine d’autres hauts fonctionnaires de l’UE, notant sur Twitter “des mesures notables” que l’Ukraine a prises “pour répondre à nos recommandations. “

Cher @ZelenskyyUa, alors que les Ukrainiens se battent pour défendre nos valeurs communes, nous soutenons votre sécurité économique.

< br>À ce jour, notre soutien de l’UE s’élève à 50 milliards d’euros. Nous sommes avec vous sur le long terme. https://t.co/tA0cpqjkJG —@vonderleyen

Ne voulant pas admettre un pays actuellement en guerre, l’UE devrait anéantir les espoirs de l’Ukraine d’être rapidement autorisée à adhérer, soulignant la nécessité de davantage de mesures anti-corruption.

L’UE affirme avoir déjà affecté près de 60 milliards d’euros (87,5 milliards de dollars canadiens) à l’aide à l’Ukraine, mais la candidature de Kyiv à l’adhésion devrait prendre des années.

Von der Leyen a déclaré jeudi qu’un centre international pour la poursuite des crimes de guerre qui ont eu lieu en Ukraine serait mis en place à La Haye.