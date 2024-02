Un missile présumé des rebelles Houthis met le feu à un cargo. Israël intercepte une attaque distincte près d’Eilat

DUBAI, Émirats arabes unis — Une attaque de missile présumée par les rebelles Houthis du Yémen a incendié jeudi un navire dans le golfe d’Aden alors qu’Israël a intercepté ce qui semble être une autre attaque des Houthis près de la ville portuaire d’Eilat, ont indiqué les autorités.

Ces attaques surviennent alors que les rebelles intensifient leurs attaques contre la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

L’attaque de jeudi dans le golfe d’Aden a donné lieu au tir de deux missiles, a indiqué le centre des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni de l’armée britannique. Il a indiqué que le navire anonyme était en feu, sans plus de précisions. Plus tard jeudi, l’UKMTO a déclaré que le navire avait subi des dommages mineurs après l’incendie et que son équipage était en sécurité.

Les données de suivi des navires analysées par l’Associated Press ont identifié le navire en feu comme étant un cargo battant pavillon des Palaos nommé Islander. Il venait de Thaïlande à destination de l’Égypte et avait auparavant envoyé des messages indiquant « ÉQUIPAGE SYRIEN À BORD » pour éviter potentiellement d’être pris pour cible par les Houthis.

“L’attaque au missile a provoqué un incendie à bord et les moyens militaires de la coalition ont répondu à l’incident”, a déclaré la société de sécurité privée Ambrey.

Les propriétaires libériens du navire n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter.

L’armée française a déclaré séparément avoir abattu deux drones houthis jeudi dans la partie sud de la mer Rouge.

Pendant ce temps, des sirènes ont retenti tôt jeudi matin au-dessus d’Eilat, suivies de vidéos publiées en ligne montrant ce qui semblait être une interception dans le ciel.

L’armée israélienne a déclaré plus tard que l’interception avait été réalisée par son système de défense antimissile Arrow.

Israël n’a pas identifié la nature de l’incendie ni d’où il venait. Cependant, le système Arrow intercepte les missiles balistiques à longue portée dotés d’une ogive conçue pour détruire des cibles lorsqu’elles se trouvent dans l’espace.

Le système « a réussi à intercepter un lancement qui a été identifié dans la zone de la mer Rouge et qui était en route vers Israël », a indiqué l’armée israélienne. « La cible n’a pas traversé le territoire israélien et ne représentait pas une menace pour les civils. »

Les Houthis n’ont immédiatement revendiqué aucune de ces attaques. Ils reconnaissent généralement les agressions qu’ils mènent quelques heures plus tard.

Eilat, sur la mer Rouge, est une ville portuaire clé d’Israël. Le 31 octobre, les Houthis ont revendiqué pour la première fois un barrage de missiles et de drones visant la ville. Les rebelles ont revendiqué d’autres attaques visant Eilat, qui n’ont causé aucun dégât dans la ville.

Depuis novembre, les rebelles ont ciblé à plusieurs reprises des navires dans la mer Rouge et les eaux environnantes dans le cadre de la guerre menée par Israël contre le Hamas. Ils ont fréquemment ciblé des navires ayant des liens ténus ou inexistants avec Israël, mettant en péril le transport maritime sur une route clé pour le commerce entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe. Parmi ces navires, au moins un transportait des marchandises destinées à l’Iran, le principal bienfaiteur des Houthis.

Malgré un mois de frappes aériennes menées par les États-Unis, les rebelles Houthis restent capables de lancer des attaques importantes. Cette semaine, ils ont gravement endommagé un navire dans un détroit crucial et abattu un drone américain valant plusieurs dizaines de millions de dollars. Les Houthis insistent sur le fait que leurs attaques se poursuivront jusqu’à ce qu’Israël mette fin à ses opérations de combat dans la bande de Gaza, qui ont provoqué la colère du monde arabe dans son ensemble et permis aux Houthis d’acquérir une reconnaissance internationale.

Mercredi, des navires naviguant dans la mer Rouge au large de la ville portuaire de Hodeida, tenue par les Houthis, au Yémen, ont signalé avoir vu une explosion, bien que tous les navires dans la zone semblent être en sécurité, a indiqué l’UKTMO. L’UKMTO avait précédemment signalé une forte activité de drones dans la région.

Le commandement central de l’armée américaine a reconnu avoir abattu un drone Houthi transportant des bombes pendant cette période. Les frappes aériennes américaines ont ciblé séparément sept missiles de croisière antinavires mobiles et un missile balistique antinavire mobile préparés pour cibler des navires dans la mer Rouge, a indiqué le commandement central.

Le Département d’État américain a critiqué « les attaques imprudentes et aveugles des Houthis contre des cargos civils » qui ont retardé l’aide humanitaire, notamment de la nourriture et des médicaments à destination de l’Éthiopie, du Soudan et du Yémen. Cela inclut le Sea Champion, un navire transportant du maïs et d’autres aides à Aden et Hodeida.

“Contrairement à ce que les Houthis peuvent tenter de prétendre, leurs attaques ne font rien pour aider les Palestiniens”, a déclaré le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, dans un communiqué. « Leurs actions n’apportent pas un seul morceau d’aide ou de nourriture au peuple palestinien. »