Un missile nord-coréen atterrit près des eaux sud-coréennes pour la première fois | Nouvelles du monde

Les lancements de missiles signalent une escalade progressive mais constante

Les lancements de missiles balistiques d’aujourd’hui marquent une nouvelle étape dans ce qui ressemble à une augmentation progressive mais constante des tensions dans la péninsule coréenne.

Non seulement c’était le missile nord-coréen le plus proche de la rive sud-coréenne depuis la division des pays en 1948, mais il survient également peu de temps après son plus long vol de missile connu à ce jour au-dessus du Japon début octobre.

Cette année, en fait, a déjà vu le plus grand nombre d’essais de missiles depuis que Kim Jong Un a pris le pouvoir en 2011.

Tout cela signale une escalade progressive mais constante.

Il est tout à fait possible que ces étapes progressives conduisent finalement la Corée du Nord à entreprendre un essai d’arme nucléaire complet. Si c’est le cas, on ne sait pas comment la Corée du Sud et son allié les États-Unis ne seront pas entraînés dans une forme de représailles – la Corée du Sud a déjà déclaré qu’il y aurait une “réponse sans précédent” à une telle décision.

Et la rhétorique s’intensifie considérablement des deux côtés.

Un rapport récemment publié sur la stratégie de défense nationale du Pentagone a déclaré que toute attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou ses alliés « entraînerait la fin de ce régime ».

Les Nord-Coréens ont déclaré que toute attaque perçue ferait payer à ses ennemis “le prix le plus horrible de l’histoire”. Ils considèrent certainement les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis comme hautement provocateurs.

Des années de sanctions et de pressions diplomatiques n’ont pas dissuadé la Corée du Nord de développer un programme d’armement nucléaire. La dissuasion sous la forme d’un langage durci et de démonstrations de force militaire peut être l’une des rares tactiques restantes.