Un missile nord-coréen atterrit le plus près de la Corée du Sud depuis 1953, déclenchant un barrage de représailles de Kim Jong-un

Un missile nord-coréen a atterri plus près de la Corée du Sud que jamais depuis 1953, faisant craindre une guerre totale.

Au moins 25 missiles et 100 pièces d’artillerie ont atterri à moins de 40 miles des côtes sud-coréennes lors d’une attaque qualifiée d'”empiétement territorial” par le président du pays, Yoon Suk-yeol.

La Corée du Nord a lancé 25 missiles dans les eaux proches de son voisin du sud Crédit : AFP

La Corée du Nord a tiré dix roquettes d’artillerie tôt lundi Crédit : AFP ou concédants de licence AFP OU CONCÉDANTS DE LICENCE

Kim Jong Un a menacé d’armageddon nucléaire si les jeux de guerre américano-sud-coréens se poursuivent Crédit : AP

C’est la frappe la plus proche jamais menée contre la Corée du Sud et le plus grand nombre de roquettes tirées en une seule journée.

C’est aussi la première fois que les missiles de Pyongyang franchissent la Ligne de limite nord (NLL) – la frontière maritime de facto entre les deux Corées.

Séoul a émis des sirènes de raid aérien et a riposté en lançant trois de ses propres missiles, selon un rapport local.

Le bureau de Yoon a promis une “réponse rapide et ferme” et a déclaré que Pyongyang “payerait le prix de la provocation”.

“La provocation de la Corée du Nord aujourd’hui était un acte efficace d’empiètement territorial par un missile pénétrant la NLL pour la première fois depuis la division (des deux Corées)”, a déclaré le bureau de Yoon.

Les hommes de Kim Jong-Un ont tiré 14 types de missiles différents, dont trois missiles balistiques à courte portée, ont indiqué les chefs d’état-major interarmées sud-coréens (JCS).

Un rapport affirme également que six autres missiles sol-air ont été lancés dans les dernières heures de mercredi soir, heure locale.

Le JCS a déclaré qu’au moins un des missiles a atterri à 16 miles au sud de la NLL, à 35 miles de la ville sud-coréenne de Sokcho, sur la côte est, et à 103 miles de l’île d’Ulleung, où des avertissements de raid aérien ont été émis.

Le Nord a également tiré plus de 100 coups d’artillerie depuis sa côte est dans une zone tampon militaire établie dans le cadre d’un accord militaire avec le Sud, a déclaré l’armée sud-coréenne.

L’énorme volée de lancements était “des provocations contre la Corée du Sud”, a déclaré Go Myong-hyun, chercheur à l’Asan Institute for Policy Studies.

“Je ne serais pas surpris qu’ils conduisent à un essai nucléaire”, a-t-il ajouté.

Les lancements de missiles par la Corée du Nord mercredi semblaient être “la manifestation armée la plus agressive et la plus menaçante contre le Sud depuis 2010”, a déclaré à l’AFP Cheong Seong-chang, chercheur à l’Institut Sejong.

“C’est maintenant une situation dangereuse et instable qui pourrait conduire à un conflit armé”, a-t-il ajouté.

Cela fait suite à un récent blitz de lancements, y compris ce que le Nord a qualifié d’exercices nucléaires tactiques.

Washington et Séoul ont averti à plusieurs reprises que les lancements pourraient aboutir à un autre essai nucléaire, qui serait le septième de Pyongyang.

“Pyongyang semble avoir achevé sa dissuasion la plus puissante. C’est une menace sérieuse”, a déclaré à l’AFP Park Won-gon, professeur à l’université Ewha.

Les derniers lancements du Nord ont eu lieu avec la Corée du Sud dans une période de deuil national après que plus de 150 personnes – pour la plupart des jeunes femmes dans la vingtaine – ont été tuées dans une foule à Séoul samedi.

Cela montre “les priorités claires de la Corée du Nord”, a déclaré à l’AFP Yang Moo-jin, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul.

Pyongyang pense probablement qu’il n’a aucune raison de prendre en considération la tragédie d’Itaewon, car les plus grands exercices aériens conjoints de Séoul et de Washington ont également lieu de toute façon”, a-t-il ajouté.

Les lancements sont intervenus quelques heures seulement après que Pyongyang a exigé que les États-Unis et la Corée du Sud arrêtent les exercices militaires à grande échelle, affirmant que “de telles imprudences et provocations militaires ne peuvent plus être tolérées”.

La Corée du Sud a temporairement fermé certaines routes aériennes au-dessus de la mer entre la Corée du Nord et le Japon.

“Notre armée ne pourra jamais tolérer ce genre d’acte provocateur de la part de la Corée du Nord, et répondra strictement et fermement dans le cadre d’une coopération étroite entre la Corée du Sud et les États-Unis”, a déclaré JCS dans un communiqué de presse.

Cela survient alors que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont ouvert le feu avec des coups de semonce et des roquettes d’artillerie en octobre.

Un affrontement antérieur entre les deux à leur frontière maritime contestée a poussé la Corée du Nord à tirer dix roquettes d’artillerie au large de sa côte ouest.

Plus tôt, la Corée du Sud a dépêché des avions de chasse après que des avions de guerre nord-coréens ont volé près de la frontière et que Kim Jong-un a tiré un missile balistique.

L’armée sud-coréenne a déclaré que Kim avait également tiré un missile balistique dans la mer au large de sa côte est depuis la région de Sunan près de Pyongyang.

Et auparavant, Kim Jong-un a piloté 12 avions de combat près de la frontière, qui auraient effectué des exercices de tir air-sol, selon l’armée sud-coréenne.