Un missile meurtrier détruit un centre commercial dans une ville du centre de l’Ukraine

Un tir de missile russe a frappé lundi un centre commercial bondé de la ville de Krementchouk, dans le centre de l’Ukraine, tuant au moins deux personnes et en blessant 20, ont déclaré de hauts responsables ukrainiens.

L’attaque a provoqué un énorme incendie et envoyé une fumée noire dans le ciel, ont montré des images diffusées par le président Volodymyr Zelensky.

Un journaliste de Reuters a vu l’enveloppe carbonisée d’un complexe commercial avec un toit effondré. Les pompiers et les soldats retiraient des morceaux de métal mutilés alors qu’ils cherchaient des survivants.

“Nous ne comprenons pas combien de personnes pourraient rester sous les décombres”, a déclaré le chef du service de secours régional à la télévision.

Zelensky a déclaré que plus de 1 000 personnes se trouvaient dans le centre commercial au moment de l’attaque. Il n’a donné aucun détail sur les victimes mais a déclaré: “Il est même impossible d’imaginer le nombre de victimes.”

“Il est inutile d’espérer la décence et l’humanité de la Russie”, a écrit Zelensky sur l’application de messagerie Telegram.

Une opération de sauvetage était en cours et neuf des blessés étaient dans un état grave, a indiqué Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau présidentiel.

Pas de commentaire immédiat de la Russie

Krementchouk, une ville industrielle de 217 000 habitants avant l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, se trouve sur le fleuve Dnipro dans la région de Poltava et est le site de la plus grande raffinerie de pétrole d’Ukraine.

Des équipes de pompiers travaillent sur un site du centre commercial Amstor touché par une frappe de missile russe, à Krementchouk, dans la région de Poltava. (Service national d’urgence d’Ukraine/Reuters)

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la Russie, qui nie avoir délibérément ciblé des civils.

“Nous avons besoin de plus d’armes pour protéger notre peuple, nous avons besoin de défenses antimissiles”, a déclaré Andriy Yermak, chef du bureau du président.

Vadym Denysenko, un conseiller du ministère de l’Intérieur, a déclaré que la Russie aurait pu avoir trois motifs pour l’attaque.

“Le premier, sans aucun doute, est de semer la panique, le second est de… détruire nos infrastructures, et le troisième est de… faire monter les enchères pour amener l’Occident civilisé à se rasseoir à la table des pourparlers”, a-t-il dit.

REGARDER | Kyiv de nouveau en ligne de mire après une pause de plusieurs semaines :

Kyiv touchée par une nuée de missiles russes Un immeuble d’appartements et une salle de classe de maternelle figuraient parmi les lieux détruits lors des premières attaques de missiles russes contre Kyiv depuis des semaines.

La Russie, qui a capturé la ville ukrainienne de Severodonetsk sur la ligne de front orientale au cours du week-end après un assaut d’une semaine, a intensifié ses frappes de missiles sur des cibles à travers l’Ukraine ces derniers jours.

Des missiles ont percuté un immeuble et ont atterri dimanche près d’un jardin d’enfants dans la capitale ukrainienne, tuant une personne et en blessant plusieurs autres.

Le G7 réaffirme son soutien

Cette évolution intervient alors que les dirigeants des principales démocraties du Groupe des Sept, dont le Canada, ont déclaré qu’ils maintiendraient les sanctions contre Moscou aussi longtemps que nécessaire et intensifieraient la pression économique et politique internationale sur le gouvernement du président russe Vladimir Poutine et son allié, la Biélorussie.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils finalisaient un ensemble d’armes pour l’Ukraine qui comprendrait des systèmes de défense aérienne à longue portée – des armes que Zelensky a spécifiquement demandées lorsqu’il s’est adressé aux dirigeants par liaison vidéo depuis Kyiv lundi.

REGARDER | La Russie gagne du territoire à l’est, mais à grands frais : analyste :

La Russie ne gagne pas la guerre contre l’Ukraine, selon un analyste La Russie s’est emparée d’une grande partie de l’est de l’Ukraine, mais à un “prix énorme”, selon l’analyste britannique de la défense Nicholas Drummond. Et l’Occident doit aider l’Ukraine à maintenir ce coût pour que la Russie quitte la guerre.

Malgré le coup de pouce de ses alliés, l’Ukraine traversait une autre journée difficile sur le front.

Le bombardement russe de la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, a fait quatre morts et 19 blessés lundi, a indiqué le gouverneur régional.

“Les médecins fournissent toute l’assistance nécessaire. Les informations sur le nombre de victimes sont mises à jour”, a déclaré Oleh Synehubov, gouverneur de la région de Kharkiv, sur l’application de messagerie Telegram.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part de la Russie.

L’artillerie russe battait également Lysychansk, juste de l’autre côté de la rivière Siverskyi Donets depuis Severodonetsk, aujourd’hui en ruine.

Le gouverneur de la province de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que Lysychansk souffrait de dommages “catastrophiques”. Il a exhorté les civils à évacuer d’urgence.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les Russes tentaient de couper Lysychansk du sud. Des avions de guerre russes ont également frappé près de la ville, a indiqué l’état-major dans sa mise à jour quotidienne.

Louhansk et la province voisine de Donetsk constituent la région du Donbass, le cœur industriel de l’Ukraine. Le Donbass est devenu une cible de choix pour le Kremlin après que les troupes russes n’ont pas réussi à prendre la capitale Kyiv au début de la guerre, qui en est maintenant à son cinquième mois.

Les forces russes contrôlent également le territoire dans le sud, y compris la ville portuaire de Marioupol, qui est tombée après un long siège qui l’a laissée en ruines.