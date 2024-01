Un missile Houthi frappe un porte-conteneurs américain dans le golfe d’Aden

il y a 3 heures

La compagnie maritime Eagle Bulk Shipping a déclaré que son navire transportait des produits sidérurgiques et se trouvait à environ 160 km (100 miles) au large, dans le golfe d’Aden, lorsqu’il a été touché.

Le conteneur “a subi des dommages limités à une soute, mais il est stable et se dirige hors de la zone”, a-t-il ajouté.

Quelques heures plus tôt, Centcom avait déclaré qu’un autre missile, tiré en direction d’un destroyer américain en mer Rouge, avait été intercepté et abattu par un avion de combat américain.

Les Houthis ont attaqué des navires commerciaux dans la mer Rouge qui, selon le groupe, sont liés à Israël ou à destination des ports israéliens. Il affirme que ces attaques sont une démonstration de soutien aux Palestiniens et au Hamas à Gaza, alors qu’Israël poursuit sa campagne militaire là-bas.

Les attaques des Houthis contre des cargos dans la mer Rouge ont conduit bon nombre des plus grandes compagnies maritimes du monde à changer de cap, provoquant ainsi des perturbations majeures dans le commerce mondial.

Lundi, la deuxième plus grande compagnie pétrolière mondiale, QatarEnergy, a annoncé sa décision de suspendre le transport maritime via cette route en attendant des conseils de sécurité.

La semaine dernière, les forces américaines et britanniques ont frappé des cibles Houthis au Yémen en représailles à des attaques contre des navires. Les forces conjointes, en coordination avec leurs alliés, ont mené des dizaines de frappes aériennes et maritimes contre des sites de lancement de missiles et des systèmes de défense aérienne houthis au Yémen.