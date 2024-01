Un missile Houthi frappe un navire au sud-est d’Aden, au Yémen

RIYAD : Au cours de la dernière décennie, l’Arabie saoudite a connu une transformation « étonnante », aidée par des réformes internes et des changements géopolitiques qui ont rehaussé la visibilité et la pertinence du Royaume à l’échelle mondiale, selon Federico Rampini, journaliste, écrivain et conférencier italien primé. .

S’exprimant dimanche lors d’une table ronde dans la capitale saoudienne, Riyad, sur « la nouvelle pertinence de l’Arabie saoudite, de la région du Golfe et du Moyen-Orient », Rampini a offert une perspective globale sur l’essor du Royaume vu du point de vue des États-Unis, de l’Europe et de la Chine.

Le séminaire, organisé conjointement par le Gulf Research Center et la Maison européenne Ambrosetti, a exploré les tendances mondiales de l’économie, de la transition énergétique et de la géopolitique, qui ont ouvert la voie à l’émergence du Royaume en tant que poids lourd régional.

L’un des changements géopolitiques les plus fondamentaux de ces dernières années a été l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, qui a entraîné des sanctions occidentales contre le pétrole et le gaz russes et contraint l’Europe à s’aligner plus étroitement sur les États du Golfe pour ses approvisionnements énergétiques.

« La guerre en Ukraine a rompu nos liens vieux de plusieurs décennies avec la Russie pour nos approvisionnements en énergie fossile et autres matières premières et marchandises », a déclaré Rampini lors du séminaire.

« Cela a été un contre-choc, symétrique et opposé à celui de 1973-79. Il y a cinquante ans, nous avons dû nous tourner vers la Russie après l’embargo pétrolier de l’OPEP lié à la guerre du Kippour.

« Après février 2022, les pays européens ont dû à nouveau faire demi-tour, dans l’autre sens : vers le Moyen-Orient, et en particulier vers le Golfe. »

La nécessité pour l’Europe de renforcer sa sécurité énergétique dans un contexte de hausse des prix a également eu des répercussions sur le programme des énergies renouvelables, qui a dû être relégué au second plan.

« Dans le même temps, la guerre en Ukraine a remis en question les vues écologistes les plus extrêmes, les plus radicales et les plus naïves sur une décarbonisation rapide et totale », a déclaré Rampini.

L’Ukraine n’est pas le seul facteur qui a motivé ce réalignement. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement induites par la pandémie et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont également accru l’intérêt pour les partenariats au Moyen-Orient, aidés par la propre diversification économique de l’Arabie saoudite.

« La pandémie et la nouvelle guerre froide entre l’Occident et la Chine, avec toutes les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, ont suscité un nouvel intérêt dans certains pays du Moyen-Orient en tant que partenaires potentiels dans le « relocalisation amicale » et la « réduction des risques » du secteur manufacturier. “, a déclaré Rampini.

«Cela concorde avec le programme d’industrialisation de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite.»

L’Arabie saoudite a évité de servir de bénéficiaire passif de ces changements géopolitiques. Le Royaume a été proactif ces dernières années, établissant des collaborations avec d’autres économies émergentes, notamment des pays africains riches en ressources.

« Un regain d’intérêt pour l’Afrique, notamment pour son abondance en ressources naturelles, appelle des partenariats avec des acteurs qui y ont déjà investi, comme l’Arabie Saoudite, et qui, pour des raisons politiques et culturelles, sont plus bienvenus que les pays occidentaux », a déclaré Rampini. .

RAPIDE FAITS ● Federico Rampini est un journaliste, écrivain et conférencier italien primé. ● Il a été rédacteur en chef adjoint d’Il Sole 24 Ore et correspondant en chef à l’étranger de La Repubblica depuis 1997. ● Le Gulf Research Center a été fondé en juillet 2000 pour mener des études de haute qualité sur tous les aspects des pays du CCG ainsi que sur l’Iran, l’Irak et le Yémen.

L’une des relations sur lesquelles les dirigeants occidentaux avaient placé leurs espoirs était la normalisation des liens entre l’Arabie saoudite et Israël – une initiative lancée en 2020 avec la signature des accords d’Abraham par les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc.

L’Arabie saoudite aurait été en pourparlers pour signer les accords. La guerre à Gaza entre le groupe militant israélien et palestinien Hamas semble cependant avoir fait reculer l’initiative menée par les États-Unis.

« L’innovation géopolitique des Accords d’Abraham, précurseur d’une détente plus générale entre les pays arabes et Israël, semble réduire les risques d’instabilité et de conflit, favorisant un climat plus favorable à un afflux d’investissements étrangers », a déclaré Rampini.

« Malheureusement, ce scénario a radicalement changé après l’attaque du Hamas du 7 octobre. »

Les changements au sein de l’Arabie saoudite elle-même et le changement d’attitude du public qui en a résulté ont également contribué à la pertinence croissante du Royaume.

« La Vision 2030 et ce que nous pourrions appeler « l’effet MBS » ont forcé plusieurs changements dans la perception de l’Arabie saoudite », a déclaré Rampini, faisant référence à la stratégie de réforme transformatrice lancée par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en 2016.

« Ces changements sont toujours en cours, incomplets et sujets à des réactions négatives.

« À un niveau plus profond, l’Arabie saoudite a cessé d’être associée au fondamentalisme islamique. Les changements dans la condition de la femme ont eu un impact. L’espoir que le Royaume devienne presque aussi cosmopolite et laïc que Dubaï ou le Qatar a suscité un nouvel intérêt pour ce pays.

“Ensuite, il y a tout le dynamisme en termes d’opportunités commerciales, de grands projets allant des énergies renouvelables au développement urbain, la nouvelle vocation pour le tourisme et la durabilité — le changement générationnel, non seulement dans la direction, mais aussi dans la main-d’œuvre.”

L’évolution des attitudes à l’égard du Royaume est également liée aux changements politiques en Occident, où un virage à droite et une forme plus pragmatique de conservatisme ont influencé les programmes de politique étrangère.

« La question de la démocratie et des droits de l’homme suscite de plus en plus de divisions au sein des pays occidentaux », a déclaré Rampini.

« D’une manière générale, les partis de gauche et les partis verts ont tendance à plaider en faveur d’une politique étrangère fondée sur des valeurs, et ils le font souvent de manière très radicale et rigide.

«Les partis conservateurs et de droite préfèrent une realpolitik basée sur les intérêts et l’équilibre des pouvoirs. Étant donné que de nombreux pays occidentaux semblent évoluer vers la droite, je m’attends à une amélioration des relations avec l’Arabie saoudite.»

Bien entendu, l’Occident n’est pas le seul partenaire potentiel du Royaume. L’Arabie saoudite a reconnu un alignement croissant avec la Russie au sein de l’OPEP+, suscitant des inquiétudes à Washington quant au déclin de l’influence régionale des États-Unis et aux opportunités offertes à Moscou et Pékin.

« La position géopolitique de l’Arabie saoudite a accru sa pertinence », a déclaré Rampini. « Comme on le voit aux États-Unis, deux développements récents sont source d’inquiétude ; vus de Chine et de Russie, ils constituent une opportunité.

« L’un de ces développements est l’alignement croissant entre l’Arabie saoudite et la Russie au sein de l’OPEP+.

« La convergence sur la stratégie de tarification de l’énergie est encore plus préoccupante que le refus de l’Arabie saoudite d’adopter et d’appliquer des sanctions contre Moscou (dans la mesure où le refus de ces sanctions est courant parmi les pays du Sud).

« L’autre préoccupation est la possibilité que l’Arabie saoudite devienne membre des BRICS (groupe des grandes économies émergentes). Les responsables de la politique étrangère américaine craignent que la Chine ne transforme les BRICS en un club anti-occidental.

« Les discussions sur la dédollarisation, bien que peu concluantes, sont considérées comme faisant partie du même grand projet entretenu par les dirigeants chinois. »

L’Arabie saoudite a reçu une invitation à rejoindre le bloc des BRICS, composé à l’origine du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, lors du sommet du groupe en 2023 au Cap. Même s’il n’a pas encore répondu à l’invitation, le Royaume serait un poids lourd économique s’il y adhère.

Et même si Riyad choisit de rester en dehors des BRICS, ses relations avec la plus grande économie du bloc, la Chine, ont porté leurs fruits par d’autres moyens – au grand dam des États-Unis.

« Le rôle de la Chine dans la promotion d’une normalisation diplomatique entre l’Arabie saoudite et l’Iran a été salué pour ses résultats positifs, mais il a accru les soupçons selon lesquels Pékin tente de retirer l’Arabie saoudite de son alliance traditionnelle avec les États-Unis », a déclaré Rampini.

Rampini a également discuté du rôle du Royaume, ou de son absence, dans certains des plus grands problèmes régionaux de l’heure, en particulier la guerre à Gaza et les événements en mer Rouge, où les attaques des Houthis contre les navires commerciaux ont été confrontées à des frappes américaines et britanniques. contre des cibles des milices au Yémen.

« La guerre à Gaza et les troubles en mer Rouge ont eu des effets contradictoires », a-t-il déclaré.

« Ils ont renforcé la perception de l’Arabie saoudite comme une puissance régionale majeure, un acteur indispensable à la stabilisation. Toute solution à la question palestinienne, quel que soit celui qui la préconise, implique un rôle pour l’Arabie saoudite – un rôle politique, financier ou peut-être militaire.

« Les États-Unis, l’UE et la Chine sont tous sur la même longueur d’onde sur ce point. Il n’y a pas de futur plan de paix pour le Moyen-Orient sans une forte implication saoudienne.»

Il a ajouté : « La diplomatie saoudienne est sollicitée et elle est impliquée dans toutes les négociations. »

Rampini a reconnu les raisons de l’apparente réticence de l’Arabie saoudite à s’impliquer dans une nouvelle série d’hostilités au Yémen, en particulier à la suite des critiques passées des capitales occidentales…