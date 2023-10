L’armée israélienne serait « au courant d’un incident de sécurité ». Un missile non identifié a atterri dans la station balnéaire égyptienne de Taba, juste de l’autre côté de la frontière avec Israël, endommageant un hôpital et blessant au moins six personnes, selon les médias locaux. . Le missile aurait touché une station d’ambulance et un quartier résidentiel de l’administration de l’hôpital de Taba tôt vendredi matin, a rapporté la chaîne d’information égyptienne Al Qahera, citant «sources officielles». Cinq victimes ont été soignées pour des blessures légères, tandis que la sixième personne se trouverait dans un état stable. Les forces de sécurité égyptiennes ont ouvert une enquête pour déterminer le lieu du lancement du missile, tout en se réservant “le droit de répondre au bon moment.”

#RUPTURE | Le bâtiment de l’ambulance égyptienne de Taba et le logement administratif de l’hôpital central de Taba ont été bombardés par un missile, faisant 5 blessés.#Egypte #مصر #طابا #سيناء pic.twitter.com/wO2d90CLpl— Dernières nouvelles 24h/24 et 7j/7 (@aliifil1) 27 octobre , 2023 Les Forces de défense israéliennes sont “Au courant d’un incident de sécurité de l’autre côté de la frontière avec l’Egypte”, selon le Times of Israel, mais il n’est pas clair si cela était lié à la guerre en cours à Gaza. Plus tôt cette semaine, Israël a déclaré qu’une roquette du Hamas avait touché une zone proche de la ville portuaire d’Eilat, dans le sud du pays, juste de l’autre côté de la frontière avec Taba.