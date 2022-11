Un missile de fabrication américaine s’est égaré en Ukraine, blessant des civils

Selon deux responsables américains de la défense, rien n’indique que les forces russes en Ukraine aient réussi à capturer ou à utiliser des missiles HARM depuis que les États-Unis ont commencé à fournir les armes.

Presque immédiatement après l’explosion, des images de débris et d’éclats d’obus postées sur une chaîne Telegram locale gérée par l’Ukraine contenaient des numéros de fabricant et des décalcomanies indiquant que le missile était un missile anti-rayonnement à grande vitesse AGM-88B de fabrication américaine, ou HARM.

Le lendemain matin, des journalistes du New York Times ont inspecté physiquement un éclat d’obus sur les lieux qui contenait un numéro d’assemblage reliant les débris à un assemblage de carte de circuit électronique utilisé uniquement dans un AGM-88B, selon une base de données en ligne qui permet au public pour rechercher des données sur la propriété du gouvernement américain. D’autres pièces de la munition détruite également présentes sur le site de l’explosion correspondaient à des missiles plus anciens fabriqués aux États-Unis.

L’AGM-88 a été développé par la marine et l’armée de l’air américaines après la guerre du Vietnam pour que des avions de combat spécialisés effectuent des missions de destruction de sites de missiles de défense aérienne ennemis. Une fois lancé, le missile recherche certains types de rayonnement électromagnétique émis par les radars attachés aux sites de missiles sol-air et se dirige vers la source de ces signaux radio à plus de 30 miles de distance, faisant exploser 40 livres d’explosifs dans son ogive. à l’impact.

On ne sait pas quand le Pentagone a commencé à fournir des AGM-88 à l’armée ukrainienne. Mais en août, des responsables américains de la défense ont reconnu que les forces ukrainiennes utilisaient l’arme au combat. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont également confirmé leur utilisation.

La cible prévue de l’AGM-88 qui a frappé l’immeuble à Kramatorsk n’est pas claire, mais il est possible qu’il n’ait pas pu trouver un radar ennemi et ait frappé l’immeuble après avoir manqué de carburant. Le missile continuera à voler s’il manque sa cible d’origine et recherchera d’autres cibles radar ennemies.

Le Pentagone a longtemps puisé dans des stocks d’équipements vieillissants pour approvisionner Kyiv, laissant parfois aux troupes des forces ukrainiennes du matériel usé. Un officier américain, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler publiquement de l’utilisation du missile, a ajouté que l’AGM-88B qui a frappé l’appartement de Kramatorsk provenait presque certainement d’anciens stocks excédentaires, car il a été remplacé par un modèle plus récent en service avec les forces américaines.