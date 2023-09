Un minuscule escargot de boue envahissant est découvert dans le lac Tahoe, suscitant de grandes inquiétudes

Dans l’immensité du deuxième lac le plus profond des États-Unis, un minuscule escargot constitue une menace aux proportions « inquiétantes ». L’escargot de boue envahissant de Nouvelle-Zélande a été découvert dans le lac Tahoe.

On ne sait pas exactement comment cette espèce de kiwi s’est retrouvée dans les eaux bleu cobalt de la Sierra Nevada. Mais, ont déclaré jeudi les autorités, les escargots de boue « sont capables de coloniser rapidement de nouvelles eaux » et sont « difficiles à détecter » en raison de leur petite taille.

L’annonce de la découverte a été faite par l’Agence de planification régionale de Tahoe et le Tahoe Resource Conservation District.

« Des plongeurs surveillant le lac Tahoe ont découvert des escargots de boue envahissants de Nouvelle-Zélande dans des zones au large de la rive sud », ont indiqué les agences dans un communiqué commun. « C’est la première fois que l’espèce est détectée dans le bassin de Tahoe. »

Julie Regan, directrice exécutive de l’Agence de planification régionale, a qualifié la découverte de « préoccupante ».

Les espèces envahissantes peuvent être introduites dans un écosystème par le biais de bateaux, d’engins de pêche et d’autres objets contaminés.

« Il est essentiel que tout le monde reste vigilant et adhère au mantra Nettoyer, Drainer et Sécher », a déclaré Regan dans un communiqué. « Tous les plaisanciers, pagayeurs et pêcheurs partagent la responsabilité de protéger les espèces indigènes du lac Tahoe et les eaux dont nous profitons. »

Les escargots de boue, qui ressemblent à des grains de sable, pourraient constituer une menace pour l’écosystème du lac Tahoe, qui est à la fois hautement protégé et constitue une partie importante du tourisme en Californie et au Nevada. Les eaux pittoresques et les environs attirent des touristes du monde entier en hiver comme en été.

Comme de nombreuses espèces aquatiques envahissantes, « sans prédateurs ni contrôles naturels, elles peuvent supplanter les espèces indigènes et nuire aux fonctions des écosystèmes », ont indiqué les agences dans le communiqué.

La première fois que l’espèce a été trouvée aux États-Unis, c’était dans l’Idaho en 1987. L’escargot de boue a depuis été trouvé dans 22 États, dont la Californie, le Nevada et le Colorado, ainsi que dans les Grands Lacs. Il est originaire des plans d’eau douce de Nouvelle-Zélande, selon l’US Geological Survey.

Mais la découverte récente marque la première fois que l’espèce est trouvée dans le lac Tahoe.

Une équipe d’experts de l’Agence de planification régionale de Tahoe et du District de conservation mène d’autres plongées pour déterminer « l’étendue de l’infestation ».

« L’équipe chargée de l’incident et nos partenaires se consacrent à la protection du lac Tahoe et travailleront ensemble pour évaluer les options permettant de répondre à cette nouvelle découverte », a déclaré Dennis Zabaglo, responsable du programme sur les espèces aquatiques envahissantes de l’Agence de planification régionale.